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Η κινεζική οικονομία εισέρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο για την πορεία της κρατικής στήριξης έως το τέλος του έτους, καθώς η κατανάλωση παραμένει υποτονική, παρά τις ενδείξεις σταθεροποίησης της ανάπτυξης.

Τα επίσημα στοιχεία που αναμένονται την Τρίτη εκτιμάται ότι θα δείξουν ανάκαμψη της βιομηχανικής παραγωγής τον Αύγουστο, καθώς βελτιώθηκαν οι καιρικές συνθήκες και άρχισε να διοχετεύεται νέα χρηματοδότηση σε επενδυτικά έργα. Αντίθετα, οι επενδύσεις πιθανότατα συνέχισαν να υποχωρούν, ενώ η βασική μέτρηση της καταναλωτικής δαπάνης αναμένεται να καταγράψει αύξηση μόλις 0,8%.

Η ανάπτυξη απομακρύνεται από τον στόχο

Η οικονομική δραστηριότητα έχει απομακρυνθεί περισσότερο από τον ετήσιο στόχο του Πεκίνου για ανάπτυξη 4,5% έως 5%, ωστόσο οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν φαίνεται να βιάζονται να προχωρήσουν σε νέο μεγάλο πακέτο μέτρων.

Αντίθετα, το Πεκίνο επιδιώκει αρχικά να υλοποιήσει τις υφιστάμενες πολιτικές στήριξης. Εάν όμως δεν υπάρξει βελτίωση τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, αυξάνονται οι πιθανότητες για πιο επιθετικές παρεμβάσεις με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης.

«Η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να παραμείνει υποτονική τον Αύγουστο», έγραψαν οικονομολόγοι της Citigroup, σημειώνοντας ότι το βασικό ερώτημα είναι εάν η πρόσφατη πολιτική στήριξη θα οδηγήσει σε ανάκαμψη τον Σεπτέμβριο.

Οι αναλυτές παρακολουθούν πλέον στενά εάν η ανάπτυξη πλησιάζει σε σημείο καμπής, μετά τα στοιχεία του Ιουλίου, όταν βιομηχανική παραγωγή, κατανάλωση και επενδύσεις κινήθηκαν χαμηλότερα των προβλέψεων.

Παράλληλα, οι επιπτώσεις από πλημμύρες και τυφώνες υποχωρούν, ενώ η κυβέρνηση αρχίζει σταδιακά να απομακρύνεται από μέτρα δημοσιονομικής λιτότητας που είχαν περιορίσει την ανάπτυξη.

Ανάκαμψη της βιομηχανικής παραγωγής

Η βιομηχανική παραγωγή αναμένεται να αυξηθεί κατά 4,8% τον Αύγουστο σε ετήσια βάση, έναντι 4,5% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τη μέση εκτίμηση των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg.

Ο επίσημος δείκτης PMI μεταποίησης έδειξε ότι οι νέες παραγγελίες και η παραγωγή αυξήθηκαν τον Αύγουστο, μετά τη συρρίκνωσή τους τον Ιούλιο. Παράλληλα, οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν για πρώτη φορά εδώ και τρεις μήνες.

Η βιομηχανία εξακολουθεί να στηρίζεται από την ισχυρή εξωτερική ζήτηση για προϊόντα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, όπως ολοκληρωμένα κυκλώματα και ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

Ωστόσο, άλλοι κλάδοι παραμένουν υπό πίεση. Η χαλυβουργία, για παράδειγμα, αντιμετωπίζει υψηλό κόστος πρώτων υλών και αδύναμη ζήτηση.

Βαρίδι οι επενδύσεις

Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία εκτιμάται ότι μειώθηκαν κατά 7,1% το πρώτο οκτάμηνο του έτους, έναντι πτώσης 6,7% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η επιδείνωση στον τομέα των ακινήτων, όπου οι επενδύσεις αναμένεται να έχουν υποχωρήσει περισσότερο από 20%.

Οι επενδύσεις σε υποδομές επηρεάστηκαν από τις καταστροφές που προκάλεσαν ακραία καιρικά φαινόμενα, ενώ οι πωλήσεις τοπικών ομολόγων παραμένουν χαμηλότερες από πέρυσι. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και οι περιορισμένες ταμειακές ροές περιόρισαν την κατασκευαστική δραστηριότητα.

Το Πεκίνο φαίνεται πλέον να αντιμετωπίζει την πολυετή κρίση στην αγορά ακινήτων ως μια νέα κανονικότητα, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στον περιορισμό των κινδύνων του κλάδου παρά στην προσπάθεια αναθέρμανσης της αγοράς.

Παράλληλα, επιδιώκει να αντισταθμίσει τις απώλειες από την αγορά κατοικίας με επενδύσεις σε τομείς όπως το λογισμικό και η έρευνα και ανάπτυξη.

Νέα χρηματοδότηση για υποδομές

Την ίδια ώρα, οι κρατικές τράπεζες πολιτικής άρχισαν να διοχετεύουν χρηματοδότηση από πρόγραμμα που μπορεί να κινητοποιήσει έως 800 δισ. γουάν, περίπου 119 δισ. δολάρια, για έργα το 2026.

Το ποσό είναι κατά 60% υψηλότερο από τη χρηματοδότηση του 2025 και επικεντρώνεται σε μεγάλα έργα υποδομών. Η εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέο κύμα επενδύσεων σε υποδομές τους επόμενους μήνες.

Η κατανάλωση παραμένει ο μεγάλος ασθενής

Οι λιανικές πωλήσεις αναμένεται να αυξηθούν μόλις 0,8% τον Αύγουστο σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τη μέση εκτίμηση των οικονομολόγων.

Παρότι πρόκειται για ελαφρά βελτίωση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ο ρυθμός παραμένει πολύ χαμηλότερος από τον μέσο όρο του 3,6% την περίοδο 2024-2025.

Η τουριστική περίοδος του καλοκαιριού πιθανότατα προσέφερε κάποια στήριξη, όμως οι αγορές αγαθών από τα νοικοκυριά δεν εμφανίζουν σαφή σημάδια ανάκαμψης.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εικόνα στην αγορά αυτοκινήτου. Οι πωλήσεις επιβατικών οχημάτων κατέρρευσαν κατά 24% τον Αύγουστο, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση από τον Φεβρουάριο.

Η κυβέρνηση επέκτεινε τον περασμένο μήνα πρόγραμμα επιδότησης επιτοκίων, με στόχο να ενθαρρύνει τον δανεισμό μικρών επιχειρήσεων και καταναλωτών, ενώ το υπουργείο Οικονομικών έχει προαναγγείλει νέα μέτρα στήριξης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Ο Σεπτέμβριος κρίνει τα επόμενα μέτρα

Ο Σεπτέμβριος θεωρείται πλέον κρίσιμο παράθυρο για την οικονομική πολιτική του Πεκίνου, καθώς η κυβέρνηση καλείται να ενισχύσει την εμπιστοσύνη επιχειρήσεων και καταναλωτών πριν από τις διακοπές της Golden Week τον Οκτώβριο.

Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι απαιτείται περισσότερη δημοσιονομική στήριξη, ενώ θεωρούν λιγότερο πιθανή μια μείωση των επιτοκίων.

Το μεγάλο ερώτημα είναι εάν η ανάκαμψη της βιομηχανίας και η ενίσχυση των επενδύσεων στις υποδομές μπορούν να αντισταθμίσουν την αδύναμη κατανάλωση και τη συνεχιζόμενη κρίση στην αγορά ακινήτων. Αν όχι, το Πεκίνο θα βρεθεί αντιμέτωπο με αυξανόμενες πιέσεις για νέα μέτρα τόνωσης της οικονομίας.

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