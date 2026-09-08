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Η κινεζική BYD, ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως, εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκτήσει παραγωγική παρουσία στον Καναδά, στρέφοντας το ενδιαφέρον της σε ένα ανενεργό εργοστάσιο της Stellantis κοντά στο Τορόντο.

Η πιθανή αξιοποίηση της μονάδας στο Brampton του Οντάριο έρχεται σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων για την καναδική αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με την πίεση των αμερικανικών δασμών και την ανάγκη αναζήτησης νέων επενδυτικών εταίρων.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Patrick Brown, η BYD είχε επαφές μαζί του πριν από περίπου έξι μήνες, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει το εργοστάσιο για την παραγωγή λεωφορείων. Η μονάδα είχε προοριστεί αρχικά από τη Stellantis για την κατασκευή του Jeep Compass, όμως το σχέδιο ανεστάλη μετά την επιβολή νέων εμπορικών περιορισμών από τις ΗΠΑ.

Το ενδιαφέρον για το εργοστάσιο δεν προέρχεται μόνο από την BYD. Επαφές έχουν γίνει επίσης από τη Leapmotor International, την κοινοπραξία της κινεζικής Zhejiang Leapmotor Technology με τη Stellantis, αλλά και από ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.

Οι αμερικανικοί δασμοί ανατρέπουν το μοντέλο παραγωγής

Η υπόθεση του Brampton αντικατοπτρίζει τις μεγάλες πιέσεις που δέχεται ο κλάδος αυτοκινήτου στον Καναδά λόγω της εμπορικής αντιπαράθεσης με τις ΗΠΑ.

Η καναδική αυτοκινητοβιομηχανία έχει χτιστεί επί δεκαετίες γύρω από την εξαγωγή οχημάτων στην αμερικανική αγορά, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτη σε νέους εμπορικούς φραγμούς.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επιβάλει δασμούς 25% στα εισαγόμενα αυτοκίνητα και φορτηγά, ενώ έχει προειδοποιήσει ότι η επιβάρυνση μπορεί να αυξηθεί στο 50% από την 1η Ιανουαρίου, μαζί με νέους δασμούς στα ανταλλακτικά.

Ο δήμαρχος του Brampton ανέφερε ότι η Stellantis έχει καταστήσει σαφές πως όσο παραμένουν οι δασμοί, δεν υπάρχει ισχυρό επιχειρηματικό κίνητρο για επαναφορά θέσεων εργασίας στην καναδική παραγωγή αυτοκινήτων.

Η εταιρεία, από την πλευρά της, δηλώνει ότι συνεχίζει να αναζητά μια «βιώσιμη λύση παραγωγής» για το εργοστάσιο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο. Το συνδικάτο Unifor, που εκπροσωπεί τους εργαζομένους, έχει αφήσει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο πώλησης της μονάδας.

Η Κίνα βρίσκει «παράθυρο» στον Καναδά

Η συγκυρία δημιουργεί ένα νέο πεδίο ευκαιριών για τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες, καθώς η κυβέρνηση του Καναδά επιδιώκει να προσελκύσει επενδύσεις και να περιορίσει τις επιπτώσεις από τις αμερικανικές εμπορικές πιέσεις.

Ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ έχει ήδη κινηθεί προς την κατεύθυνση της χαλάρωσης των περιορισμών στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα, με στόχο τη δημιουργία νέων παραγωγικών συνεργασιών.

Για την BYD, η απόκτηση ή η αξιοποίηση του εργοστασίου στο Brampton θα αποτελούσε σημαντική επιστροφή στην καναδική αγορά. Η εταιρεία είχε στο παρελθόν δραστηριοποιηθεί στην περιοχή μέσω παραγωγής λεωφορείων, ωστόσο σήμερα δεν διαθέτει μονάδα παραγωγής επιβατικών οχημάτων ούτε στον Καναδά ούτε στις ΗΠΑ.

Μια τέτοια επένδυση θα μπορούσε να προσφέρει στην BYD πρόσβαση στη βορειοαμερικανική αγορά, ενώ παράλληλα θα ενίσχυε την προσπάθεια του Καναδά να διατηρήσει μια ισχυρή βιομηχανική βάση.

Από ηλεκτρικά οχήματα έως drones και άμυνα

Το εργοστάσιο της Stellantis έχει προσελκύσει ενδιαφέρον και από εταιρείες εκτός του παραδοσιακού κλάδου αυτοκινήτου.

Οι καναδικές αμυντικές εταιρείες Roshel και Dominion Dynamics έχουν εξετάσει την πιθανότητα αξιοποίησης της εγκατάστασης για διαφορετικές παραγωγικές δραστηριότητες.

Η Roshel ενδιαφέρεται για την κατασκευή ελαφρών τεθωρακισμένων οχημάτων, ενώ η Dominion Dynamics για την παραγωγή drones. Το πλεονέκτημα της μονάδας είναι ότι διαθέτει ήδη σημαντικό μέρος της υποδομής που απαιτείται για μια γρήγορη μετατροπή της σε νέο παραγωγικό κέντρο.

Το μεγαλύτερο στοίχημα, ωστόσο, αφορά τους περίπου 3.000 εργαζόμενους που απασχολούνταν στο εργοστάσιο της Stellantis. Η μονάδα παραμένει ανενεργή από τα τέλη του 2023 και η τοπική οικονομία αναζητά επειγόντως μια λύση που θα επαναφέρει την παραγωγή.

Η πιθανή είσοδος της BYD ή άλλου επενδυτή δείχνει ότι ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ–Καναδά μπορεί να οδηγήσει σε μια απρόσμενη εξέλιξη: την ενίσχυση της παρουσίας κινεζικών εταιρειών στη βορειοαμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία.

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