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Οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων της Tesla αυξήθηκαν τον Σεπτέμβριο σε αρκετές ευρωπαϊκές αγορές, ενισχύοντας τις ενδείξεις για ανάκαμψη των πωλήσεων της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας στην περιοχή.

Στη Γαλλία, οι ταξινομήσεις αυξήθηκαν κατά 61,9% σε ετήσια βάση, ενώ στη Σουηδία σημείωσαν άνοδο 38,4%. Στη Νορβηγία, μία από τις σημαντικότερες αγορές ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη, η αύξηση διαμορφώθηκε στο 2,2%, σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων φορέων των τριών χωρών.

Η εικόνα αυτή προστίθεται στις ενδείξεις ότι η Tesla επιχειρεί να ανακτήσει έδαφος στην ευρωπαϊκή αγορά, έπειτα από δύο χρόνια πτώσης των πωλήσεών της.

Σύμφωνα με την Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), οι ταξινομήσεις Tesla στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών αυξήθηκαν κατά 43,3% στο διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου, ξεπερνώντας τον ρυθμό αύξησης της ευρύτερης αγοράς αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, η οποία ενισχύθηκε κατά 38,8%.

Καύσιμα και κίνητρα στηρίζουν τη ζήτηση

Η ανάκαμψη της Tesla στην Ευρώπη αποδίδεται εν μέρει στις ευνοϊκότερες συγκρίσεις με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αλλά και στις υψηλότερες τιμές καυσίμων, τα κρατικά κίνητρα και το αυξανόμενο ενδιαφέρον των καταναλωτών για ηλεκτρικά οχήματα.

Κρίσιμο τεστ για τη δυναμική της ανάκαμψης θα αποτελέσουν τα στοιχεία από τη Βρετανία και τη Γερμανία, τις δύο μεγαλύτερες αγορές αυτοκινήτου της Ευρώπης, τα οποία αναμένονται αργότερα αυτή την εβδομάδα.

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