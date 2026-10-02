Η ενεργειακή ακρίβεια φαίνεται να λειτουργεί ως καταλύτης για την ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου, επιταχύνοντας μια αλλαγή που μέχρι πρόσφατα προχωρούσε με σαφώς πιο αργούς ρυθμούς. Η άνοδος του κόστους βενζίνης και ντίζελ, σε συνδυασμό με τις γεωπολιτικές αναταράξεις στις αγορές ενέργειας, μετατρέπει σταδιακά την επιλογή ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου από περιβαλλοντική ή τεχνολογική απόφαση σε ζήτημα καθημερινής οικονομίας.

Τα στοιχεία των ταξινομήσεων αποτυπώνουν αυτή τη μεταβολή. Τον Αύγουστο, οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη αυξήθηκαν περίπου 52% σε ετήσια βάση, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση η άνοδος έφτασε το 50,8%, με 182.548 νέα αυτοκίνητα. Τα ηλεκτρικά αντιστοιχούσαν πλέον στο 31% των νέων ταξινομήσεων.

Η δυναμική ήταν ακόμη εντονότερη σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες αγορές. Στη Γερμανία οι ταξινομήσεις EV αυξήθηκαν κατά 75,4%, ενώ στη Γαλλία η αύξηση έφτασε το 112,8%.

Το κόστος χρήσης αλλάζει τις επιλογές

Πίσω από την ενίσχυση της ζήτησης βρίσκεται σε σημαντικό βαθμό η εξίσωση του κόστους χρήσης. Οι διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις έχουν επηρεάσει τις ροές πετρελαίου και έχουν οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές για τα συμβατικά καύσιμα, αυξάνοντας το κόστος κάθε διαδρομής για τους οδηγούς.

Στη Γερμανία, η βενζίνη έχει κινηθεί σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενώ το ντίζελ δέχεται πρόσθετες πιέσεις από τις αναταράξεις στην αγορά των διυλισμένων προϊόντων.

Η διαφορά γίνεται ακόμη πιο εμφανής όταν συγκρίνεται το κόστος φόρτισης με εκείνο του ανεφοδιασμού. Για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μεσαίας ή ανώτερης κατηγορίας, η φόρτιση στο σπίτι στη Γερμανία κοστίζει περίπου 70% λιγότερο από τη δαπάνη καυσίμου ενός αντίστοιχου βενζινοκίνητου μοντέλου.

Έτσι, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο αποκτά ένα πλεονέκτημα που δεν αφορά πλέον μόνο τις εκπομπές ρύπων ή την τεχνολογία. Αφορά άμεσα το μηνιαίο κόστος μετακίνησης ενός νοικοκυριού.

Η αλλαγή αυτή αποτυπώνεται και πέρα από τα αμιγώς ηλεκτρικά. Τον Αύγουστο, οι ταξινομήσεις plug-in υβριδικών αυξήθηκαν κατά 13,5%, ενώ τα συμβατικά υβριδικά σημείωσαν άνοδο 3,4%. Συνολικά, ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα ξεπέρασαν το 73% των νέων ταξινομήσεων στην ΕΕ.

Αντίθετα, τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα μοντέλα υποχώρησαν κατά 23,5% και 23,1% αντίστοιχα. Η συνολική αγορά νέων αυτοκινήτων αυξήθηκε κατά 5,3%, φτάνοντας τις 832.637 μονάδες.

Περισσότερα μοντέλα, μεγαλύτερη αυτονομία

Η στροφή προς την ηλεκτροκίνηση δεν στηρίζεται αποκλειστικά στην άνοδο των τιμών των καυσίμων. Σημαντική παράμετρος είναι και η διεύρυνση της διαθέσιμης γκάμας.

Η είσοδος πιο προσιτών ηλεκτρικών μοντέλων επιτρέπει πλέον σε μεγαλύτερο αριθμό καταναλωτών να εξετάσει την αγορά ενός EV. Παράλληλα, η βελτίωση των μπαταριών και η αύξηση της αυτονομίας περιορίζουν έναν από τους βασικούς ενδοιασμούς των προηγούμενων ετών.

Υπάρχουν πλέον μοντέλα που μπορούν να καλύψουν περισσότερα από 600 χιλιόμετρα με μία φόρτιση, διευρύνοντας τη χρηστικότητα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και για μεγαλύτερες διαδρομές.

Στην εξίσωση προστίθενται και τα κρατικά κίνητρα. Η Γερμανία προσφέρει επιδοτήσεις που φτάνουν έως τα 6.000 ευρώ για συγκεκριμένες κατηγορίες νοικοκυριών, ενώ στη Γαλλία εφαρμόζονται προγράμματα χρηματοδότησης που μειώνουν το μηνιαίο κόστος απόκτησης.

Η τάση είχε, άλλωστε, ξεκινήσει πριν από τη νέα ενεργειακή αναστάτωση. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, τα αμιγώς ηλεκτρικά αποτελούσαν το 20,7% των νέων ταξινομήσεων στην ΕΕ, έναντι 15,6% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η νέα πίεση για τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες

Η ταχύτερη διείσδυση των ηλεκτρικών δεν αποτελεί όμως μόνο ευκαιρία για τους κατασκευαστές. Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σύνθετο περιβάλλον, καθώς το κόστος της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση παραμένει υψηλό και οι παραδοσιακοί όμιλοι αντιμετωπίζουν πιέσεις στην κερδοφορία τους.

Η Stellantis έχει προχωρήσει σε σημαντικές απομειώσεις, ενώ η Volkswagen εξετάζει περικοπές θέσεων εργασίας. Παράλληλα, η αδύναμη κινεζική αγορά, οι μεταβολές στην αμερικανική πολιτική για τα ηλεκτρικά οχήματα και οι υψηλές επενδυτικές ανάγκες δυσκολεύουν την προσαρμογή των ευρωπαϊκών ομίλων.

Στο μεταξύ, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες εκμεταλλεύονται την αλλαγή των καταναλωτικών προτιμήσεων για να ενισχύσουν τη θέση τους στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι BYD, Chery και Leapmotor παρουσίασαν σημαντική αύξηση πωλήσεων τον Αύγουστο, με το συνολικό μερίδιο των κινεζικών μαρκών να φτάνει το 11,3%, από 7,1% έναν χρόνο νωρίτερα.

Η ενεργειακή ακρίβεια αποκτά πολιτικό κόστος

Η αλλαγή στην αγορά αυτοκινήτου έχει πλέον και ευρύτερες οικονομικές και πολιτικές προεκτάσεις. Η ακριβότερη βενζίνη και το ντίζελ αυξάνουν το κόστος για νοικοκυριά, αγρότες και επιχειρήσεις μεταφορών, υποχρεώνοντας τις κυβερνήσεις να αναζητούν τρόπους περιορισμού των επιπτώσεων.

Στη Γερμανία έχει συμφωνηθεί πακέτο ύψους 2,5 δισ. ευρώ για οδηγούς και επιχειρήσεις, ενώ στη Γαλλία η πίεση από το αυξημένο κόστος διαβίωσης ενισχύει τις ανησυχίες για κοινωνικές αντιδράσεις.

Η ευρωπαϊκή στροφή προς το ηλεκτρικό αυτοκίνητο αποκτά έτσι μια νέα διάσταση. Η τιμή της ενέργειας λειτουργεί πλέον ως βασικός παράγοντας στις αποφάσεις των καταναλωτών, παράλληλα με την τεχνολογία, το περιβάλλον και τα κρατικά κίνητρα.

Η εξέλιξη αυτή μπορεί να επιταχύνει τον μετασχηματισμό της αγοράς αυτοκινήτου, αλλά ταυτόχρονα αναδιαμορφώνει τις ισορροπίες μεταξύ ευρωπαϊκών και κινεζικών κατασκευαστών και αυξάνει το οικονομικό και πολιτικό κόστος της ενεργειακής μετάβασης.