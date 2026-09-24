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Η νέα πραγματικότητα στην αγορά αυτοκινήτου της Ευρώπης διαμορφώνεται με ταχύτερους ρυθμούς, καθώς οι υψηλές τιμές των υγρών καυσίμων, η αβεβαιότητα που προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι αυστηρότεροι περιβαλλοντικοί κανόνες ενισχύουν τη ζήτηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, οι ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημείωσαν άνοδο 40,5%, φτάνοντας τις 1.220.890 μονάδες. Η εξέλιξη αυτή αύξησε το μερίδιο των ηλεκτρικών στην αγορά κατά 5,1 ποσοστιαίες μονάδες, με το συνολικό ποσοστό να διαμορφώνεται στο 20,7%.

Παράλληλα, σημαντική δυναμική παρουσιάζουν και τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα, τα οποία συνδυάζουν κινητήρα εσωτερικής καύσης με ηλεκτρική υποβοήθηση και προσφέρουν ηλεκτρική αυτονομία που μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 200 χιλιόμετρα.

Η συγκεκριμένη κατηγορία κατέγραψε επίσης άνοδο, με το μερίδιο αγοράς να αυξάνεται κατά 1,4 μονάδες και να φτάνει το 9,8%, αντιστοιχώντας σε 577.735 ταξινομήσεις.

Συνολικά, τα αμιγώς ηλεκτρικά και τα plug-in υβριδικά μοντέλα αντιπροσωπεύουν πλέον περίπου το 30,5% της ευρωπαϊκής αγοράς νέων αυτοκινήτων, δείχνοντας ότι η μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση αποκτά σταθερότερη βάση.

Οι στόχοι ρύπων πιέζουν τους κατασκευαστές

Η επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης δεν αποτελεί μόνο επιλογή των καταναλωτών, αλλά και ανάγκη για τις αυτοκινητοβιομηχανίες, καθώς οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα γίνονται ολοένα αυστηρότεροι.

Από το επίπεδο των 93,6 γραμμαρίων CO₂ ανά χιλιόμετρο που ισχύει για την περίοδο 2025-2029, ο στόχος μειώνεται στα 49,5 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο από το 2030, περιορίζοντας σχεδόν στο μισό τις επιτρεπόμενες εκπομπές.

Ωστόσο, η επίτευξη ακόμη και των σημερινών ορίων παραμένει δύσκολη. Οι μέσες εκπομπές των νέων αυτοκινήτων εξακολουθούν να κινούνται υψηλότερα από τους στόχους, δημιουργώντας πρόσθετη πίεση στις αυτοκινητοβιομηχανίες.

Οι κατασκευαστές βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές οικονομικές συνέπειες σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει πρόστιμο 95 ευρώ για κάθε επιπλέον γραμμάριο CO₂ ανά χιλιόμετρο, πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό των ταξινομημένων οχημάτων.

Για μεγάλους ομίλους αυτοκινήτου, οι κυρώσεις αυτές μπορούν να μετατραπούν σε σημαντική απώλεια κεφαλαίων και να επηρεάσουν την κερδοφορία τους.

Το μεγάλο στοίχημα των υποδομών φόρτισης

Η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από την επέκταση των υποδομών φόρτισης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει σήμερα περίπου 1,2 εκατομμύρια δημόσιους φορτιστές, ενώ ο στόχος για το 2030 προβλέπει περίπου 3,5 εκατομμύρια σημεία φόρτισης.

Για να επιτευχθεί ο στόχος, απαιτείται σημαντική επιτάχυνση των επενδύσεων, με το δίκτυο φόρτισης να πρέπει να επεκτείνεται κατά περίπου 35% ετησίως μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Η επάρκεια των φορτιστών αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις των καταναλωτών. Η μεγαλύτερη διαθεσιμότητα δημόσιων σημείων φόρτισης μπορεί να περιορίσει τις ανησυχίες για την αυτονομία των ηλεκτρικών οχημάτων και να ενισχύσει περαιτέρω τη ζήτηση.

Οι εταιρείες επιστρέφουν στην ηλεκτροκίνηση

Παρά τις δυσκολίες, οι αυτοκινητοβιομηχανίες συνεχίζουν να επενδύουν στην ανάπτυξη ηλεκτρικών μοντέλων, καθώς η συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς στόχους αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη μελλοντική τους πορεία.

Η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) έχει επισημάνει ότι οι στόχοι για το 2030-2035 δημιουργούν σημαντικές προκλήσεις για τον κλάδο, ωστόσο η στροφή προς την ηλεκτροκίνηση παραμένει η βασική στρατηγική επιλογή.

Η αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρικών και εξηλεκτρισμένων οχημάτων αποτελεί πλέον έναν από τους βασικούς τρόπους ώστε οι εταιρείες να περιορίσουν τον κίνδυνο προστίμων και να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Παράλληλα, η πορεία της αγοράς θα εξαρτηθεί και από το κατά πόσο οι καταναλωτές θα συνεχίσουν να αγκαλιάζουν τα νέα μοντέλα, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον υψηλού κόστους ενέργειας και οικονομικής αβεβαιότητας.

Με τα σημερινά δεδομένα, πάντως, η τάση δείχνει ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα συνεχίσουν να αυξάνουν το μερίδιό τους στην ευρωπαϊκή αγορά, καθώς οι οικονομικές συνθήκες, οι κανονιστικές απαιτήσεις και οι επενδύσεις των κατασκευαστών οδηγούν σταδιακά σε μια νέα εποχή μετακίνησης.

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