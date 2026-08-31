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Η Hyundai Motor φαίνεται να βγαίνει από μια από τις εντονότερες εργασιακές αντιπαραθέσεις των τελευταίων ετών στη Νότια Κορέα, καθώς διοίκηση και εργαζόμενοι κατέληξαν σε καταρχήν συμφωνία για μισθούς και συνταξιοδοτικό, ανοίγοντας τον δρόμο για την αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων που είχαν ήδη προκαλέσει σημαντικό κόστος στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, έπειτα από νέο γύρο διαπραγματεύσεων, και ακολουθεί την 24ωρη απεργία της περασμένης Παρασκευής, μια εξαιρετικά ασυνήθιστη εξέλιξη για τη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Νότιας Κορέας.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν περίπου 40.000 εργαζόμενοι, μεταξύ των οποίων και διοικητικό προσωπικό. Επρόκειτο για την πρώτη τέτοια απεργιακή δράση στην εταιρεία μέσα σε μία δεκαετία, μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για τη νέα επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας.

Στο επίκεντρο της διαφωνίας βρίσκονταν οι μισθολογικές αυξήσεις και οι όροι συνταξιοδότησης, δύο ζητήματα που απέκτησαν ιδιαίτερη βαρύτητα εν μέσω των ευρύτερων συζητήσεων στη Νότια Κορέα για την παράταση του εργασιακού βίου.

Αύξηση μισθών και μπόνους παραγωγικότητας

Οι εργαζόμενοι είχαν αρχικά προγραμματίσει να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους με τετράωρες στάσεις εργασίας τη Δευτέρα και την Τρίτη. Οι συγκεκριμένες δράσεις, ωστόσο, ανεστάλησαν προκειμένου να δοθεί χρόνος στις δύο πλευρές να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η επιλογή αυτή οδήγησε τελικά στην επίτευξη συμβιβασμού, ο οποίος προβλέπει αύξηση του βασικού μηνιαίου μισθού κατά 100.000 γουόν, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 62 ευρώ.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι θα λάβουν μπόνους παραγωγικότητας ίσο με τέσσερις μηνιαίους μισθούς, στοιχείο που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά σκέλη της συμφωνίας.

Η νέα συμφωνία καλύπτει, όμως, και ένα δεύτερο κρίσιμο μέτωπο, αυτό της αποχώρησης από την εργασία. Διοίκηση και εργαζόμενοι συμφώνησαν σε μελλοντική αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης, ώστε η αποχώρηση να συνδέεται με το χρονικό σημείο κατά το οποίο ο εργαζόμενος φτάνει στο μισθολογικό πλαφόν προς το τέλος της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του.

Το θέμα αποκτά ευρύτερη σημασία για τη νοτιοκορεατική οικονομία, καθώς βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πολιτική συζήτηση για την αύξηση του νόμιμου ορίου συνταξιοδότησης στα 65 έτη, έναντι των 60 ετών που ισχύουν σήμερα.

Η συζήτηση συνδέεται άμεσα με τις έντονες δημογραφικές πιέσεις που αντιμετωπίζει η Νότια Κορέα. Η γήρανση του πληθυσμού και η συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού αναγκάζουν κυβέρνηση και επιχειρήσεις να επανεξετάζουν σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η παραμονή μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων στην αγορά εργασίας.

Η τελική απόφαση στις 31 Αυγούστου

Η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Οι όροι που διαμορφώθηκαν μεταξύ της διοίκησης και της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης θα τεθούν σε ψηφοφορία μεταξύ των μελών του συνδικάτου στις 31 Αυγούστου.

Η έγκρισή τους θα σημάνει το κλείσιμο μιας εργασιακής διένεξης που προκάλεσε σημαντική αναστάτωση στη Hyundai και επανέφερε στο προσκήνιο τον κίνδυνο οι μισθολογικές διαφορές να επηρεάσουν την παραγωγή της εταιρείας.

Η διοίκηση υποδέχθηκε θετικά την καταρχήν συμφωνία, καθώς η αποκλιμάκωση περιορίζει τον κίνδυνο νέων διακοπών στην παραγωγική δραστηριότητα και επιτρέπει στην αυτοκινητοβιομηχανία να επανέλθει σε ομαλότερους ρυθμούς λειτουργίας.

Το οικονομικό αποτύπωμα της αντιπαράθεσης είναι ήδη σημαντικό. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις στη Hyundai μέσα στο 2026 είχαν συνολική διάρκεια περίπου 60 ωρών, προκαλώντας προβλήματα στην παραγωγή και σημαντικές απώλειες για την εταιρεία.

Οι επιπτώσεις της διαμάχης για τις αποδοχές των εργαζομένων εκτιμάται ότι κόστισαν στη Hyundai περίπου 1,37 δισ. ευρώ, αναδεικνύοντας το οικονομικό διακύβευμα που είχε αποκτήσει η επίτευξη συμφωνίας.

Η επικύρωση του συμβιβασμού στις 31 Αυγούστου θα μπορούσε πλέον να κλείσει ένα δύσκολο κεφάλαιο για τη νοτιοκορεατική αυτοκινητοβιομηχανία, εξασφαλίζοντας μισθολογικές αυξήσεις και σημαντικά μπόνους για τους εργαζομένους, αλλά και μεγαλύτερη εργασιακή σταθερότητα για έναν από τους σημαντικότερους βιομηχανικούς ομίλους της χώρας.

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