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Η Hyundai Motor ετοιμάζει τη μεγαλύτερη προϊοντική επέκταση στην ιστορία της, με περισσότερα από 100 νέα ή ανανεωμένα μοντέλα, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τη θέση της απέναντι στην Toyota στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά υβριδικών των ΗΠΑ και να ανακόψει την επέλαση των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στις διεθνείς αγορές.

Το σχέδιο παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος Χοσέ Μουνιόθ κατά το CEO Investor Day της εταιρείας στη Σεούλ και προβλέπει την είσοδο της μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας της Νότιας Κορέας σε 18 νέες κατηγορίες οχημάτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ένα μεσαίο pickup, ελαφρά επαγγελματικά οχήματα και μοντέλα με πλαίσιο τύπου body-on-frame.

Από τα περισσότερα από 100 μοντέλα που βρίσκονται στον σχεδιασμό, 58 προορίζονται για τις ΗΠΑ, τη μεγαλύτερη αγορά της Hyundai, 41 για την Ευρώπη, 26 για την Ινδία και 22 για την Κίνα, με ορισμένα να διατίθενται σε περισσότερες από μία αγορές.

Στροφή στα υβριδικά

Η Hyundai επιδιώκει να δημιουργήσει ένα πιο ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο κινητήριων συστημάτων, συνδυάζοντας τα αμιγώς ηλεκτρικά με περισσότερα υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα εκτεταμένης αυτονομίας, καθώς η παγκόσμια ζήτηση για αμιγώς EV εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης.

Στις ΗΠΑ, η εταιρεία θέλει να αξιοποιήσει την αυξανόμενη ζήτηση για υβριδικά λόγω των υψηλών τιμών των καυσίμων και να ανταγωνιστεί ισχυρότερα την Toyota. Έως το 2030 σχεδιάζει να διαθέτει περισσότερα από 10 υβριδικά μοντέλα στη Βόρεια Αμερική, με στόχο σχεδόν το ήμισυ των πωλήσεών της στην περιοχή να προέρχεται από αυτή την κατηγορία.

Παράλληλα, στις υπόλοιπες αγορές καλείται να αντιμετωπίσει την πίεση από κινεζικούς ομίλους όπως οι BYD και Geely, οι οποίοι επεκτείνονται με ανταγωνιστικές τιμές από τη Νοτιοανατολική Ασία και τη Νότια Αμερική έως την Ευρώπη.

Επτά από τα νέα μοντέλα της Hyundai θα παρουσιαστούν μέσα στους επόμενους οκτώ μήνες. Ανάμεσά τους βρίσκονται η νέα γενιά του Tucson και του Tucson Hybrid, το αμιγώς ηλεκτρικό Ioniq 3 και το πρώτο Santa Fe extended-range EV.

Το τελευταίο θα στοχεύει σε συνολική αυτονομία άνω των 960 χιλιομέτρων, και θα χρησιμοποιεί νέα μπαταρία με χρόνο φόρτισης μειωμένο κατά 40%. Η παραγωγή του θα πραγματοποιείται στο εργοστάσιο της Hyundai στην Αλαμπάμα.

Αύξηση παραγωγής κατά 1,3 εκατ. οχήματα

Η Hyundai σχεδιάζει παράλληλα να αυξήσει την παγκόσμια παραγωγική της δυναμικότητα κατά σχεδόν 1,3 εκατ. οχήματα έως το 2030. Από αυτά, 500.000 θα προστεθούν στη Βόρεια Αμερική, 320.000 στην Ινδία και 200.000 στη Νότια Κορέα.

Στη Βόρεια Αμερική, η εταιρεία σκοπεύει επίσης να αυξήσει το ποσοστό των εξαρτημάτων που προμηθεύεται τοπικά από 60% σε 80%, περιορίζοντας την έκθεσή της στους δασμούς της κυβέρνησης Τραμπ στα αυτοκίνητα.

Φιλόδοξα σχέδια υπάρχουν και για τη Genesis. Η πολυτελής μάρκα θα παρουσιάσει το πρώτο της υβριδικό μοντέλο με το SUV GV80, καθώς και το πρώτο της ηλεκτρικό όχημα εκτεταμένης αυτονομίας στις αρχές του 2027. Στόχος είναι οι ετήσιες πωλήσεις της Genesis να φθάσουν τις 350.000 μονάδες έως το 2030.

Η Hyundai ενισχύει ταυτόχρονα τις επενδύσεις στη ρομποτική. Το Robot Metaplant Application Center στο εργοστάσιό της στην Τζόρτζια, όπου εκπαιδεύεται και δοκιμάζεται το ανθρωποειδές ρομπότ Atlas της Boston Dynamics, αναμένεται να δεκαπλασιάσει το μέγεθός του έως το τέλος του έτους. Η παραγωγή των ρομπότ σχεδιάζεται να ξεκινήσει το 2028, με ετήσια δυναμικότητα 30.000 μονάδων.

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