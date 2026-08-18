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Οι εξαγωγές ηλεκτρικών φορτηγών της Κίνας προς άλλες ασιατικές χώρες καταγράφουν εκρηκτική άνοδο, την ώρα που αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς και οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά, καθώς το υψηλότερο κόστος καυσίμων λόγω του πολέμου στο Ιράν επιταχύνει τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση σε ολόκληρη την περιοχή.

Η ταχεία υιοθέτηση ηλεκτρικών φορτηγών στην Κίνα –από ελαφρά επαγγελματικά οχήματα μέχρι βαρείς τράκτορες– έχει περιορίσει σε έναν βαθμό τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου στον κόσμο. Τώρα, άλλες χώρες της περιοχής επιχειρούν να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο.

Στους τέσσερις μήνες μετά την έναρξη του πολέμου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου, οι κινεζικές εξαγωγές βαρέων ηλεκτρικών φορτηγών υπερδιπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 16.823 οχήματα.

Τα μισά κατευθύνθηκαν στη Νότια και τη Νοτιοανατολική Ασία. Οι αποστολές προς τη Νότια Ασία αυξήθηκαν περισσότερο από πέντε φορές, ενώ προς τη Νοτιοανατολική Ασία σχεδόν τριπλασιάστηκαν.

Ο πόλεμος ανοίγει νέες αγορές για την Κίνα

Η Νότια και η Νοτιοανατολική Ασία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη Μέση Ανατολή για τις προμήθειες πετρελαίου. Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν έχει προκαλέσει ορισμένες από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές του ντίζελ, δημιουργώντας μια σημαντική ευκαιρία για την Κίνα, τον μεγαλύτερο κατασκευαστή ηλεκτρικών φορτηγών στον κόσμο.

Σύμφωνα με το GlobalPetrolPrices.com, από την έναρξη του πολέμου η τιμή του ντίζελ έχει αυξηθεί κατά 48% στη Σρι Λάνκα και κατά 57% στις Φιλιππίνες. Στην Κίνα, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, η αύξηση φτάνει το 15%.

«Ο πόλεμος άνοιξε την πόρτα σε αυτές τις νέες αγορές», δήλωσε στο Reuters ο Ζαοτίνγκ Γιουέ, αντιπρόεδρος διεθνούς μάρκετινγκ της Sany, της μεγαλύτερης κατασκευάστριας βαρέων ηλεκτρικών φορτηγών στον κόσμο.

Οι εξαγωγές παραμένουν σχετικά περιορισμένες σε σύγκριση με τις κινεζικές εξαγωγές αυτοκινήτων και δικύκλων, ενώ οι στόλοι φορτηγών στις συγκεκριμένες περιοχές αριθμούν εκατομμύρια οχήματα. Εάν όμως οι σημερινοί ρυθμοί ανάπτυξης διατηρηθούν και ακολουθήσουν την πορεία που παρατηρήθηκε στην ίδια την Κίνα, θα μπορούσαν να έχουν αισθητή επίδραση τόσο στην κατανάλωση ντίζελ όσο και στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Από σχεδόν μηδενικές πωλήσεις στο 30% της αγοράς

Η κινεζική αγορά δείχνει πόσο γρήγορα μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτή η μετάβαση. Τα ηλεκτρικά φορτηγά αντιπροσώπευαν σχεδόν μηδενικό ποσοστό των πωλήσεων το 2021, αλλά πέρυσι έφτασαν στο 30% του συνόλου.

Μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2026 πουλήθηκαν στην Κίνα 140.000 ηλεκτρικά φορτηγά, ενώ η κατανάλωση ντίζελ στη χώρα άρχισε ήδη να μειώνεται από πέρυσι.

Η Sany είχε προηγουμένως επικεντρωθεί στην ευρωπαϊκή αγορά, όμως πλέον στρέφεται προς τη Νοτιοανατολική Ασία και αναπτύσσει φθηνότερα μοντέλα. Τον Ιούνιο πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη μεμονωμένη αποστολή της μέχρι σήμερα, με 880 βαρέα φορτηγά, χωρίς να αποκαλύψει τον προορισμό λόγω της εμπιστευτικότητας της συμφωνίας.

Η άνοδος των καυσίμων έχει αλλάξει θεαματικά και τα οικονομικά δεδομένα για τις επιχειρήσεις που εξετάζουν την αγορά ηλεκτρικού φορτηγού.

«Πριν αυξηθούν οι τιμές του πετρελαίου, οι αγοραστές σε αυτές τις χώρες μπορεί να χρειάζονταν 28 μήνες για να αποσβέσουν την επένδυσή τους σε ένα βαρύ ηλεκτρικό φορτηγό. Τώρα χρειάζονται μόλις 18 μήνες», ανέφερε ο Γιουέ.

Η Sany εκτιμά ότι ο πόλεμος θα διατηρήσει τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης για τουλάχιστον έναν ακόμη χρόνο, ιδιαίτερα σε Ασία, Αφρική και Λατινική Αμερική.

Η Κίνα εξοικονομεί 141 εκατ. βαρέλια πετρελαίου

Στις ΗΠΑ και την Ευρώπη τα ηλεκτρικά βαν διανομών γίνονται ολοένα συνηθέστερα, όμως η διείσδυση των μεγαλύτερων ηλεκτρικών φορτηγών παραμένει πολύ πιο αργή.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Tesla, η οποία πριν από σχεδόν μία δεκαετία υποσχόταν ότι το ηλεκτρικό Semi θα άλλαζε τα οικονομικά δεδομένα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, αλλά πλέον έχει εγκαταλείψει τον στόχο για «μαζική παραγωγή» του φορτηγού έως φέτος.

Στην Κίνα, αντίθετα, ο μεγάλος στόλος ηλεκτρικών φορτηγών αρχίζει ήδη να επηρεάζει την κατανάλωση πετρελαίου. Σύμφωνα με το Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), η χρήση ηλεκτρικών φορτηγών θα εξοικονομήσει φέτος καύσιμα που αντιστοιχούν σε 141 εκατ. βαρέλια πετρελαίου.

Η ποσότητα ισοδυναμεί με περισσότερο από το 3% της συνολικής κατανάλωσης πετρελαίου της Κίνας και αντιστοιχεί στο σύνολο των κινεζικών εισαγωγών από το Κουβέιτ.

Συγκριτικά, οι εξαγωγές κινεζικών ηλεκτρικών φορτηγών κατά το πρώτο εξάμηνο αντικαθιστούν καύσιμα με ετήσιο ρυθμό που αντιστοιχεί σε περίπου 1,6 εκατ. βαρέλια πετρελαίου, σύμφωνα με το CREA.

Το μεγάλο εμπόδιο των υποδομών φόρτισης

Η μετάβαση, ωστόσο, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια. Τα κυριότερα είναι το υψηλότερο αρχικό κόστος αγοράς των ηλεκτρικών φορτηγών και οι ελλείψεις σε υποδομές φόρτισης.

Στην Αυστραλία, ένα ηλεκτρικό φορτηγό κοστίζει περίπου 500.000 δολάρια Αυστραλίας (350.000 δολάρια ΗΠΑ), σχεδόν διπλάσια τιμή από το αντίστοιχο πετρελαιοκίνητο όχημα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ντάνιελ Μπλίκλι, συνιδρυτή της αυστραλιανής εταιρείας ηλεκτρικών φορτηγών New Energy Transport, η διαφορά μπορεί να αποσβεστεί γρήγορα μέσω της εξοικονόμησης καυσίμων. Ακόμη και πριν από τον πόλεμο, τα ηλεκτρικά φορτηγά μπορούσαν να έχουν έως και 70% χαμηλότερο λειτουργικό κόστος σε σχέση με τα πετρελαιοκίνητα.

Η Sany επιχειρεί παράλληλα να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των υποδομών προσφέροντας στους πελάτες της ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και φόρτισης των φορτηγών.

Η ταχεία εξάπλωση των κινεζικών ηλεκτρικών επιβατικών αυτοκινήτων σε πολλές αγορές αναμένεται επίσης να διευρύνει τα δίκτυα φόρτισης και, κατ’ επέκταση, να διευκολύνει τη χρήση ηλεκτρικών φορτηγών.

Όπως σημειώνει ο συνιδρυτής του CREA, Λάουρι Μιλιβίρτα, η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους μπορεί τελικά να λειτουργήσει ως ο ισχυρότερος καταλύτης για τη μετάβαση.

«Οι υψηλές τιμές των καυσίμων θα αναγκάσουν τις επιχειρήσεις να επικεντρωθούν στο ζήτημα και να κινηθούν γρήγορα», ανέφερε.

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