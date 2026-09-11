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Η εποχή κατά την οποία τα ρομπότ αποτελούσαν κυρίως αντικείμενο ερευνητικών προγραμμάτων και εντυπωσιακών επιδείξεων φαίνεται να ολοκληρώνεται. Ένας μεγάλος αριθμός νέων συστημάτων έχει πλέον περάσει στο στάδιο της πραγματικής εφαρμογής, λειτουργώντας ήδη σε εργοστάσια, εμπορικούς χώρους αλλά και κατοικίες.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή για τον κλάδο της ρομποτικής, καθώς η τεχνολογία μετακινείται από τη φάση της ανάπτυξης στη μαζική εμπορική αξιοποίηση. Οι κατασκευαστές στρέφονται πλέον στη δημιουργία συστημάτων που μπορούν να ανταποκριθούν σε καθημερινές ανάγκες, μειώνοντας το κόστος και διευρύνοντας την πρόσβαση των καταναλωτών.

Αυτόνομα ρομπότ αλλάζουν τη λειτουργία των φαρμακείων

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές εφαρμογές αφορά την αυτοματοποιημένη λειτουργία φαρμακείων, όπου ρομπότ αναλαμβάνουν τη συλλογή και διαχείριση φαρμάκων.

Η διαδικασία ξεκινά με την ηλεκτρονική καταχώριση μιας παραγγελίας. Στη συνέχεια, αυτόνομα μηχανήματα κινούνται ανάμεσα στα ράφια, εντοπίζουν τα απαιτούμενα προϊόντα και τα παραδίδουν με υψηλή ακρίβεια. Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι τα συστήματα αυτά μπορούν να εγκατασταθούν χωρίς μεγάλες αλλαγές στη δομή των καταστημάτων, καθώς διαθέτουν δυνατότητες αντίληψης του χώρου και αυτόνομης πλοήγησης.

Η ίδια τεχνολογική προσέγγιση, που βασίζεται στην ιδέα ενός κοινού «έξυπνου εγκεφάλου» για διαφορετικές συσκευές, επιτρέπει σε ρομπότ να χρησιμοποιούνται σε πολλαπλά περιβάλλοντα. Από τη βιομηχανική τροφοδοσία και τη μεταφορά υλικών έως τον ακριβή χειρισμό αντικειμένων σε σύνθετες συνθήκες, οι εφαρμογές επεκτείνονται συνεχώς.

Ανθρωπόμορφα και τετράποδα ρομπότ παρουσιάζουν πλέον σενάρια εργασίας που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν πειραματικά, ενώ η ενοποίηση λογισμικού και υλικού εξοπλισμού δημιουργεί τις βάσεις για τη μαζική εξάπλωση της τεχνολογίας.

Εξωσκελετοί και ρομπότ φροντίδας περνούν στην αγορά

Ιδιαίτερη ανάπτυξη γνωρίζουν και τα εξωσκελετικά ρομπότ υποβοήθησης, τα οποία σχεδιάζονται ώστε να ενισχύουν την ανθρώπινη κίνηση και να προσφέρουν υποστήριξη σε καθημερινές δραστηριότητες.

Τα νέα μοντέλα είναι ελαφρύτερα, πιο εύχρηστα και προσαρμόζονται καλύτερα στις ανάγκες των χρηστών. Η τεχνολογία τους βασίζεται σε ψηφιακά μοντέλα του ανθρώπινου σώματος και σε προσομοιώσεις της λειτουργίας του μυοσκελετικού συστήματος, ώστε οι κινήσεις να υποστηρίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Οι εφαρμογές τους επεκτείνονται από τη βοήθεια στη βάδιση και την άσκηση έως την αποκατάσταση ασθενών και την υποστήριξη ηλικιωμένων. Παράλληλα, η αύξηση της παραγωγής και η τεχνολογική ωρίμανση οδηγούν σε σταδιακή μείωση του κόστους, ανοίγοντας τον δρόμο για την είσοδό τους σε σπίτια και κοινότητες.

Τα ανθρωποειδή ρομπότ πλησιάζουν τις ανθρώπινες δυνατότητες

Κεντρικό ρόλο στη νέα γενιά ρομπότ παίζει η ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων αφής. Η εύκαμπτη αίσθηση αφής θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για την εκτέλεση εργασιών που απαιτούν λεπτούς και ακριβείς χειρισμούς.

Τα ανθρωποειδή ρομπότ που παρουσιάζονται στις νέες τεχνολογικές πλατφόρμες διαθέτουν μεγαλύτερη ακρίβεια στις κινήσεις, ανθεκτικότητα σε απαιτητικές συνθήκες και μικρότερο μέγεθος, επιτρέποντας χειρισμούς που προσεγγίζουν ολοένα περισσότερο τις ανθρώπινες ικανότητες.

Η δυνατότητα να αντιλαμβάνονται την πίεση, την υφή και τη θέση ενός αντικειμένου επιτρέπει στα ρομπότ να εκτελούν πιο σύνθετες εργασίες, από τη βιομηχανία έως την υγειονομική περίθαλψη.

Η Κίνα χτίζει οικοσύστημα για τη νέα γενιά ρομποτικής

Η ανάπτυξη ενός γενικού «έξυπνου εγκεφάλου», η χρήση ευφυών πρακτόρων και η εγχώρια παραγωγή κρίσιμων εξαρτημάτων υψηλής τεχνολογίας αποτελούν βασικούς άξονες της νέας στρατηγικής στη ρομποτική βιομηχανία.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος που θα επιταχύνει την εμπορική αξιοποίηση των ρομπότ και θα ενισχύσει εφαρμογές σε τομείς όπως η έξυπνη μεταποίηση, η υγεία και η φροντίδα.

Η μετάβαση από τα πειραματικά μοντέλα στα προϊόντα μαζικής χρήσης δείχνει ότι τα ρομπότ δεν αποτελούν πλέον μια μακρινή τεχνολογική υπόσχεση, αλλά μια πραγματικότητα που σταδιακά εισέρχεται στην καθημερινή ζωή.

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