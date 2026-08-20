Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης (AI agents) αναλαμβάνουν ολοένα και περισσότερο να κάνουν προτάσεις αγορών εκ μέρους των καταναλωτών, αλλάζοντας θεμελιωδώς τον τρόπο με τον οποίο ανταγωνίζεται ο κλάδος, σύμφωνα με μια παγκόσμια μελέτη της συμβουλευτικής εταιρείας Accenture.

Για να παραμείνουν ανταγωνιστικές, οι αυτοκινητοβιομηχανίες πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα δεδομένα των προϊόντων τους διαβάζονται από μηχανές (machine-readable) και αξιόπιστα για τους αλγόριθμους Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το 84% των καταναλωτών είναι ανοιχτό στο ενδεχόμενο η Τεχνητή Νοημοσύνη να αναλαμβάνει σύνθετες εργασίες, όπως η διαπραγμάτευση συμφωνιών και η επίλυση παραπόνων. Παράλληλα, το 42% δήλωσε ότι θα επέτρεπε σε έναν AI agent να λάβει την τελική απόφαση αγοράς εκ μέρους του.

Η έρευνα που έγινε σε περισσότερους από 1.500 καταναλωτές σε 16 χώρες διαπιστώνει ότι η στροφή προς τις αποφάσεις που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη αποδυναμώνει την παραδοσιακή πιστότητα στις μάρκες. Περισσότερο από το ένα τρίτο (37%) των αγοραστών αυτοκινήτων θα επέτρεπε σε έναν AI agent να τους μεταφέρει από την τρέχουσα μάρκα τους σε κάποια άλλη που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους.

«Αυτό αποδεικνύει ότι εισερχόμαστε πραγματικά στο επόμενο στάδιο της Τεχνητής Νοημοσύνης -όχι απλώς βελτιώνοντας τις υπάρχουσες διαδικασίες, αλλά επαναπροσδιορίζοντας πλήρως τις βασικές εμπειρίες χρήστη και τον τρόπο με τον οποίο οι αυτοκινητοβιομηχανίες αλληλεπιδρούν με τους πελάτες», δήλωσε ο Γιούργκεν Ριρς, επικεφαλής της έρευνας της Accenture.

«Είναι πιο σημαντικό από ποτέ για τις αυτοκινητοβιομηχανίες να ελέγχουν αυτό το τμήμα της αλυσίδας αξίας και να διασφαλίζουν ότι συνεργάζονται με πλατφόρμες AI και παραμένουν στην κορυφή των συστάσεων και των ενεργειών που αυτές παράγουν».

«Για να παραμείνουν επίκαιρες και ανταγωνιστικές, οι αυτοκινητοβιομηχανίες πρέπει να καταστήσουν τις πληροφορίες και τα πλεονεκτήματα των οχημάτων τους αναγνώσιμα από μηχανές, ώστε να εξασφαλίζουν προβολή όταν οι AI agents συγκρίνουν επιλογές και λαμβάνουν αποφάσεις εκ μέρους των καταναλωτών», πρόσθεσε ο Ριρς.

«Οταν ένας AI agent αξιολογεί επιλογές για λογαριασμό ενός καταναλωτή, οι αυτοκινητιστικές μάρκες θα πρέπει να ανταγωνίζονται όχι μόνο για την προτίμηση του πελάτη, αλλά και για την προτίμηση του αλγορίθμου», δήλωσε.

«Οι νικητές θα είναι εκείνοι που θα καταφέρουν να συνδυάσουν την ευκολία των εμπειριών που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη με την ανθρώπινη επαφή και την εμπιστοσύνη που εξακολουθούν να επιθυμούν οι καταναλωτές για σημαντικές αποφάσεις, όπως η αγορά ή η μίσθωση ενός οχήματος.»

Σύμφωνα με την Fortune Business Insights, η παγκόσμια αγορά των agentic AI συστημάτων αποτιμήθηκε στα 7,3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025. Προβλέπεται να αυξηθεί από 9,1 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026 σε 139,2 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2034, καταγράφοντας ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 41%.

Διαβάστε επίσης

Στεγαστικό: Τα 14 μέτρα που δείχνουν τι έρχεται για τα ακίνητα στη ΔΕΘ

WSJ: O Τραμπ πιέζει για συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν το φθινόπωρο – Στο τραπέζι η πυρηνική διπλωματία

Τραμπ: «Οικονομική D-Day» κατά του Ιράν – Στο στόχαστρο η Kίνα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ