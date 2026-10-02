Η Κίνα κερδίζει γρήγορα έδαφος στην παγκόσμια κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης, όμως η εμπορική αξιοποίηση των μοντέλων της δεν ακολουθεί ακόμη τον ίδιο ρυθμό. Παρά τη θεαματική αύξηση της χρήσης τους και την εμφάνιση νέων ισχυρών παικτών, τα έσοδα των κινεζικών εταιρειών AI παραμένουν πολύ χαμηλότερα από εκείνα των κορυφαίων αμερικανικών ομίλων, δημιουργώντας ένα εμφανές χάσμα ανάμεσα στη δημοφιλία των προϊόντων και στην ικανότητά τους να παράγουν χρήμα.

Η απόσταση γίνεται ακόμη πιο σημαντική καθώς αρκετές κινεζικές εταιρείες αποτιμώνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και εξετάζουν την πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές. Το βασικό ερώτημα για τους επενδυτές είναι πλέον κατά πόσο η ταχεία διείσδυση των κινεζικών μοντέλων μπορεί να μετατραπεί σε βιώσιμη και επαναλαμβανόμενη κερδοφορία.

Οι εκτιμήσεις για τα έσοδα αποτυπώνουν το μέγεθος της διαφοράς. Συνολικά, τα κινεζικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης παράγουν έσοδα που αντιστοιχούν περίπου στο 10% εκείνων που εμφανίζουν OpenAI και Anthropic.

Η σύγκριση βασίζεται στα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (ARR), έναν δείκτη που χρησιμοποιείται ευρέως στις ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες τεχνολογίας και υπολογίζεται με αναγωγή των εσόδων ενός πρόσφατου μήνα σε ετήσια βάση.

Από τα 500 εκατ. της DeepSeek στα 65 δισ. της Anthropic

Μεταξύ των μεγάλων κινεζικών εταιρειών, η DeepSeek εμφανίζει ARR περίπου 500 εκατ. δολαρίων, ενώ η MiniMax βρίσκεται στα 800 εκατ. δολάρια. Η Moonshot φτάνει περίπου στο 1 δισ. δολάρια, ενώ η Z.ai έχει ενημερώσει τους επενδυτές ότι ο αντίστοιχος δείκτης της έχει ανέλθει στα 1,8 δισ. δολάρια.

Ακόμη και όταν στον υπολογισμό προστεθούν οι μεγαλύτεροι κινεζικοί τεχνολογικοί όμιλοι, η απόσταση από τις ΗΠΑ παραμένει μεγάλη. Η ByteDance υπολογίζεται ότι εμφανίζει ARR περίπου 4 δισ. δολαρίων από τις σχετικές δραστηριότητες, ενώ η Alibaba βρίσκεται στα 2,4 δισ. δολάρια.

Στην άλλη πλευρά του Ειρηνικού, τα μεγέθη είναι πολλαπλάσια. Η OpenAI καταγράφει ARR περίπου 40 δισ. δολαρίων, ενώ η Anthropic φτάνει τα 65 δισ. δολάρια, αναδεικνύοντας τη σημαντική διαφορά που εξακολουθεί να υπάρχει στη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης της τεχνολογίας.

Το χάσμα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τα κινεζικά μοντέλα υστερούν ως προς τη χρήση ή τις τεχνολογικές τους δυνατότητες. Αντίθετα, αναδεικνύει τις διαφορετικές στρατηγικές εμπορικής αξιοποίησης και τιμολόγησης που ακολουθούν οι δύο αγορές.

Το στοίχημα των υψηλών αποτιμήσεων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχέση μεταξύ των εσόδων και των αποτιμήσεων των κινεζικών AI startups. Η Moonshot αποτιμάται περίπου στις 50 φορές τα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδά της, ενώ στην περίπτωση της DeepSeek ο αντίστοιχος πολλαπλασιαστής εκτιμάται στις 163 φορές.

Για λόγους σύγκρισης, η αποτίμηση της OpenAI αντιστοιχεί περίπου σε 34 φορές τα έσοδά της και της Anthropic σε περίπου 21 φορές. Η διαφορά ενισχύει τη συζήτηση σχετικά με το κατά πόσο οι σημερινές αποτιμήσεις στην κινεζική αγορά μπορούν να υποστηριχθούν από τη μελλοντική αύξηση των πωλήσεων.

Το θέμα αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα ενόψει πιθανών αρχικών δημόσιων προσφορών (IPO). Η Anthropic αναμένεται να κινηθεί προς το αμερικανικό χρηματιστήριο τον Οκτώβριο, ενώ η OpenAI έχει μεταθέσει τα αντίστοιχα σχέδιά της για το επόμενο έτος.

Στην Κίνα, η Moonshot φέρεται να έχει κινηθεί εμπιστευτικά προς την κατεύθυνση δημόσιας εγγραφής στο Χονγκ Κονγκ, ενώ και η DeepSeek προετοιμάζεται για ενδεχόμενη χρηματιστηριακή εισαγωγή.

Η πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστική, καθώς η ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων AI απαιτεί τεράστιες επενδύσεις σε υπολογιστική ισχύ, data centers, εξειδικευμένα chips και ανθρώπινο δυναμικό.

Η χρήση αυξάνεται ταχύτερα από τα έσοδα

Τα σημερινά οικονομικά μεγέθη δεν αποτυπώνουν πλήρως την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η κινεζική αγορά. Τα διαθέσιμα στοιχεία βασίζονται κυρίως στα δεδομένα του καλοκαιριού, ενώ έκτοτε η χρήση αρκετών κινεζικών μοντέλων έχει επιταχυνθεί σημαντικά σε σχέση με τα επίπεδα των πρώτων μηνών του έτους.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Z.ai, η οποία έχει ήδη αυξήσει τις προβλέψεις της και πλέον εκτιμά ότι το ARR μπορεί να φτάσει τα 3 δισ. δολάρια έως το τέλος του 2026, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 2,4 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, τα κινεζικά εργαστήρια επιχειρούν να βρουν αποτελεσματικότερους τρόπους ώστε να μετατρέψουν την αυξανόμενη χρήση σε πραγματικά έσοδα. Ένα από τα προβλήματα είναι ότι πολλά κινεζικά μοντέλα ακολουθούν περισσότερο ανοικτή αρχιτεκτονική, επιτρέποντας σε εταιρείες και developers με επαρκή υπολογιστική υποδομή να τα κατεβάζουν και να τα χρησιμοποιούν χωρίς να εξαρτώνται διαρκώς από τον αρχικό δημιουργό.

Αυτό βοηθά στη γρήγορη διάδοση της κινεζικής τεχνολογίας, περιορίζει όμως σε ορισμένες περιπτώσεις τις δυνατότητες άμεσης εμπορικής αξιοποίησής της.

Στις ΗΠΑ, αντίθετα, τα περισσότερα κορυφαία μοντέλα παραμένουν κλειστού κώδικα, επιτρέποντας στις εταιρείες που τα αναπτύσσουν να διατηρούν μεγαλύτερο έλεγχο στην πρόσβαση και στην τιμολόγησή τους. Παράλληλα, το κόστος ανά εργασία στα κορυφαία μοντέλα της OpenAI και της Anthropic είναι αισθητά υψηλότερο από το αντίστοιχο κόστος αρκετών κινεζικών μοντέλων.

Το χρηματοδοτικό χάσμα και η ανάγκη για νέα κεφάλαια

Η μεγάλη πρόκληση για τον κινεζικό κλάδο είναι πλέον η χρηματοδότηση της επόμενης φάσης ανάπτυξης. Η δημιουργία ολοένα ισχυρότερων μοντέλων απαιτεί συνεχώς περισσότερα κεφάλαια, ενώ η διαφορά εσόδων με τους αμερικανικούς ανταγωνιστές περιορίζει την ικανότητα των κινεζικών εργαστηρίων να αυτοχρηματοδοτήσουν την επέκτασή τους.

Η πορεία τους θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από το κατά πόσο θα παραμείνει ευνοϊκό το κλίμα στις κινεζικές κεφαλαιαγορές. Η κρατική στήριξη έχει συμβάλει στην ανάπτυξη υποδομών και στην εξασφάλιση εξοπλισμού για μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ, όμως η άμεση χρηματοδότηση των εργαστηρίων που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας αποτελεί διαφορετική και πιο σύνθετη υπόθεση.

Οι χρηματιστηριακές επιδόσεις των εταιρειών του κλάδου καταδεικνύουν ήδη τη νευρικότητα των επενδυτών. Η Z.ai ανέκαμψε πρόσφατα περισσότερο από 5%, μετά τις πιέσεις που ακολούθησαν τη δεύτερη μεγάλη άντληση κεφαλαίων μέσα σε μόλις δύο μήνες. Παρά την εντυπωσιακή άνοδο και τον υπερτριπλασιασμό της αξίας της μέσα στο καλοκαίρι, η μετοχή έχει πλέον επιστρέψει περίπου στα επίπεδα της άνοιξης.

Ανάλογη μεταβλητότητα παρουσιάζει και η MiniMax, η οποία δυσκολεύεται να διατηρήσει τα ισχυρά κέρδη που είχε καταγράψει μετά την είσοδό της στο χρηματιστήριο και την απότομη άνοδο που ακολούθησε την άνοιξη.

Η εικόνα διαμορφώνει ένα παράδοξο για την κινεζική βιομηχανία AI: τα μοντέλα της εξαπλώνονται ταχύτατα και ενισχύουν τη θέση τους στον διεθνή ανταγωνισμό, όμως η εμπορική τους απόδοση παραμένει σημαντικά χαμηλότερη από εκείνη των αμερικανικών ανταγωνιστών. Η δυνατότητα γεφύρωσης αυτού του χάσματος θα αποτελέσει κρίσιμο τεστ τόσο για τις υψηλές αποτιμήσεις όσο και για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του κινεζικού οικοσυστήματος τεχνητής νοημοσύνης.

Διαβάστε ακόμη

G7: Πώς θα γίνει η αποδέσμευση 100 εκατ. βαρελιών – «Μπλόκο» στους περιορισμούς εξαγωγών ενέργειας

Ελληνική κυριαρχία στα tankers: 463 πλοία υπό παραγγελία και το 28% του παγκόσμιου orderbook – Στις 1.006 οι συνολικές ναυπηγήσεις των Greeks (πίνακας)

Nvidia: Σε ιστορικό υψηλό η μετοχή – Μια ανάσα από τα $6 τρισ. κεφαλαιοποίησης

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ