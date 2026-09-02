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Η έλλειψη καυσίμων στη Ρωσία δημιουργεί μια απροσδόκητη ευκαιρία για την αγορά της ηλεκτροκίνησης, καθώς ολοένα περισσότεροι οδηγοί στρέφονται στη φόρτιση ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων. Η εξέλιξη έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της χρήσης των υφιστάμενων υποδομών, ενώ παράλληλα ενισχύεται το ενδιαφέρον επενδυτών για την εγκατάσταση νέων σταθμών.

Η πίεση είναι ιδιαίτερα αισθητή στη Μόσχα, όπου το μέσο φορτίο του δικτύου πλησιάζει πλέον επίπεδα που καθιστούν οικονομικά βιώσιμη τη λειτουργία των σταθμών. Σε δημοφιλή σημεία σχηματίζονται ουρές τις ώρες αιχμής, αναγκάζοντας τις εταιρείες να εξετάζουν την προσθήκη δεύτερων ή ακόμη και τρίτων φορτιστών.

Η περαιτέρω ανάπτυξη, ωστόσο, εξαρτάται από περισσότερους παράγοντες: την αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων, τη διαθέσιμη ισχύ του δικτύου, το κόστος των συνδέσεων και την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους οδηγούς.

Εκρηκτική αύξηση της ζήτησης

Ενδεικτική της κινητικότητας που καταγράφεται στην αγορά είναι η εικόνα της Punkt E, του μεγαλύτερου διαχειριστή σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στη Ρωσία, με περίπου 1.600 σταθμούς σε περισσότερες από 60 περιοχές της χώρας και δύο χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών. Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής Ανάπτυξης της εταιρείας, Αλεξάντρ Μιρονένκο, ανέφερε στην «Kommersant» ότι η ζήτηση για το franchise της Punkt E έχει αυξηθεί κατά 200% από τις αρχές του καλοκαιριού.

Ανάλογη εικόνα μεταφέρει ο Σύνδεσμος Κατασκευαστών και Διαχειριστών Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων ο οποίος διαπιστώνει αυξανόμενο ενδιαφέρον από ιδιώτες επενδυτές.

Στις αρχές του έτους υπολογίζεται ότι λειτουργούσαν στη Ρωσία περίπου 7.000 δημόσιοι σταθμοί φόρτισης, από τους οποίους περίπου 4.000 ήταν ταχείας φόρτισης.

Η χρήση τους αυξάνεται με εντυπωσιακή ταχύτητα.

Στο δίκτυο της Punkt E, η πληρότητα των δημόσιων φορτιστών ήταν τον Αύγουστο κατά 63% υψηλότερη σε σχέση με τα τέλη Ιουνίου. Σημαντικό μέρος της αύξησης προέρχεται από τα υβριδικά αυτοκίνητα, καθώς οι υψηλότερες τιμές της βενζίνης και οι ελλείψεις καυσίμων ωθούν τους ιδιοκτήτες τους να αξιοποιούν συχνότερα τη δυνατότητα ηλεκτρικής φόρτισης.

Στα όρια το δίκτυο της Μόσχας

Στη ρωσική πρωτεύουσα η μέση χρήση έχει πλησιάσει το αποκαλούμενο «νεκρό σημείο» των επτά φορτίσεων ανά σταθμό ημερησίως. Τον Μάιο καταγράφονταν περίπου τέσσερις συνεδρίες ανά φορτιστή, ενώ τον Αύγουστο ο αριθμός είχε ήδη αυξηθεί στις έξι.

Η αυξημένη κίνηση έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται ουρές στα δημοφιλέστερα σημεία. Η Punkt E αναζητά νέους συνεργάτες και εξετάζει την εγκατάσταση πρόσθετου εξοπλισμού στις τοποθεσίες όπου η ζήτηση είναι μεγαλύτερη.

Το εγχείρημα, πάντως, δεν είναι απλό. Η περιορισμένη διαθέσιμη ηλεκτρική ισχύς, το κόστος σύνδεσης, οι χρόνοι των τεχνικών εργασιών και οι διαδικασίες αλλαγής των σχεδίων στάθμευσης μπορούν να καθυστερήσουν σημαντικά νέες επενδύσεις.

Ρεκόρ για ηλεκτρικά και υβριδικά

Την αυξημένη ζήτηση για φόρτιση συνοδεύει η άνοδος των πωλήσεων αυτοκινήτων νέας τεχνολογίας. Σύμφωνα με την Avtostat, οι πωλήσεις νέων ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 15% τον Ιούλιο, στις 1.300 μονάδες, ενώ στα υβριδικά η άνοδος έφτασε το 87%, με τις πωλήσεις να διαμορφώνονται στις 13.200 μονάδες.

Συνολικά, το μερίδιο των ηλεκτροκίνητων οχημάτων ξεπέρασε το 12% της ρωσικής αγοράς, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό. Στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μεταξύ των ισχυρότερων εμπορικών σημάτων στο πρώτο εξάμηνο ήταν οι Evolute, UMO, Avatr, Geely και Zeekr, ενώ στα υβριδικά ξεχώρισαν οι Voyah, Geely, Evolute, GAC και Lixiang.

Η κρατική Avtodor διαθέτει σήμερα περισσότερους από 150 σταθμούς φόρτισης στο οδικό της δίκτυο: περίπου 90 στον M-4, άλλους 15 στον M-12 προς το Αικατερινούπολη και 21 στον M-11, όπου περιλαμβάνονται και δύο μεγαλύτεροι ηλεκτρικοί κόμβοι.

Η εταιρεία σχεδιάζει να συνεχίσει την ανάπτυξη των υποδομών ανάλογα με τη ζήτηση των οδηγών και την εξέλιξη των πολυλειτουργικών ζωνών εξυπηρέτησης.

Παρά τη θετική εικόνα, η οικονομική βιωσιμότητα παραμένει το μεγάλο ζητούμενο. Σύμφωνα με την Euler Analytical Technologies, η μέση πληρότητα των δημόσιων σταθμών στη Ρωσία βρισκόταν στις αρχές του έτους μόλις στο 4% της μέγιστης δυναμικότητας, ενώ στη Μόσχα ήταν περίπου διπλάσια.

Για να μπορεί μια νέα εγκατάσταση να αποσβέσει την επένδυση σε χρονικό διάστημα πέντε έως επτά ετών, η πληρότητα θα πρέπει να πλησιάζει το 20%. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και η πρόσφατη διψήφια αύξηση της χρήσης δεν αρκεί από μόνη της για να μεταμορφώσει την οικονομική ελκυστικότητα του κλάδου.

Παρόλα αυτά, η αυξημένη κίνηση βελτιώνει ήδη τα οικονομικά των υφιστάμενων σταθμών και των εταιρειών που τους διαχειρίζονται. Σε περιοχές με υψηλή ζήτηση, μάλιστα, η προσθήκη επιπλέον φορτιστών σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις μπορεί να αποδειχθεί πιο αποδοτική επενδυτικά από τη δημιουργία εντελώς νέων σημείων.

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