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Το νέο εργοστάσιο θα έχει ετήσια δυναμικότητα 50.000 οχημάτων, με την παραγωγή να προγραμματίζεται να ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 2027, όπως ανακοίνωσε η Great Wall Motor στις 27 Οκτωβρίου.

Η Great Wall λειτουργούσε και στο παρελθόν εργοστάσιο στη Βουλγαρία σε συνεργασία με τη Litex Motors από το 2012 έως το 2016. Το εργοστάσιο συναρμολογούσε οχήματα της Great Wall, συμπεριλαμβανομένων των SUV Hover H5 και H6 και του pickup Steed 5, χρησιμοποιώντας εξαρτήματα που εισάγονταν από την Κίνα. Η παραγωγή σταμάτησε αφού η Great Wall απέτυχε να εδραιώσει μια βιώσιμη δραστηριότητα στην Ευρώπη και η Litex Motors αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες.

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων των BYD, MG (της SAIC) και Chery, σπεύδουν να δημιουργήσουν βάσεις παραγωγής στην Ευρώπη ενόψει των προτεινόμενων κανόνων «Made in Europe» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για να μειώσουν την έκθεσή τους σε εμπορικά εμπόδια, μετά την επιβολή πρόσθετων δασμών από την ΕΕ στα ηλεκτρικά οχήματα που κατασκευάζονται στην Κίνα.

Τα ηλεκτρικά οχήματα της Great Wall που εισάγονται από την Κίνα υπόκεινται σε αντισταθμιστικό δασμό 20,7% από την ΕΕ, επιπλέον του τυπικού δασμού εισαγωγής αυτοκινήτων 10% του μπλοκ.

«Δεν θέλουμε απλώς να πουλάμε αυτοκίνητα στην Ευρώπη: θέλουμε να γίνουμε μέρος της Ευρώπης», δήλωσε η Γενική Διευθύντρια Τεχνολογίας (CTO) της Great Wall, Νικόλ Γου.

Η αυτοκινητοβιομηχανία στοχεύει να κατασκευάζει 300.000 οχήματα στην Ευρώπη έως το 2029, όπως δήλωσε ανώτερο στέλεχος στο Reuters πέρυσι. «Κοιτάζοντας μπροστά, ο όμιλος σχεδιάζει ολοκληρωμένα βιομηχανικά πάρκα στην Ευρώπη για οχήματα και εξαρτήματα», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Η Great Wall προσφέρει το Ora 5 στην Ευρώπη με ηλεκτρικά, υβριδικά και βενζινοκίνητα συστήματα μετάδοσης κίνησης. Δεν διευκρίνισε στις 27 Οκτωβρίου ποια έκδοση σχεδιάζει να κατασκευάζει στο εργοστάσιο της Βουλγαρίας.

Η ευρωπαϊκή επιστροφή που σχεδιάζει η Great Wall περιλαμβάνει τουλάχιστον 10 νέα και παράγωγα μοντέλα κατά τα επόμενα δύο χρόνια, καθώς και μια γκάμα πέρα από τα ηλεκτρικά οχήματα. Η εταιρεία λειτουργεί κέντρο έρευνας και ανάπτυξης στο Μόναχο της Γερμανίας από το 2021, το οποίο εργάζεται πάνω στην έρευνα της τοπικής ζήτησης, τη ρυθμιστική συμμόρφωση και την επικύρωση.

Ενώ οι κινεζικοί ανταγωνιστές της έχουν καταγράψει ραγδαία ανάπτυξη στην περιοχή, οι ευρωπαϊκές πωλήσεις της Great Wall ήταν αμελητέες, σημειώνοντας πτώση σχεδόν 30% το 2025, φτάνοντας τα μόλις 3.500 αυτοκίνητα. Στόχος της είναι η απόκτηση μεριδίου αγοράς 3% έως 5% στην Ευρώπη έως το 2030.