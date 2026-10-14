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Το μέτρο θα μειώσει ουσιαστικά κατά εκατομμύρια τον αριθμό των συγκεκριμένων οχημάτων που θα μπορεί να πουλήσει η Κίνα στην ΕΕ μέσα σε διάστημα τεσσάρων ετών.

Ο περιορισμός των εισαγωγών υβριδικών αυτοκινήτων αποτελεί ένα «θετικό ορόσημο που πρέπει να επιτευχθεί», αν και είναι «μόνο το πρώτο βήμα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Stellantis, Αντόνιο Φιλόζα, σε συνέντευξή του στο Bloomberg Television.

Ο κλάδος χρειάζεται «ένα σύνολο κανονισμών που να παρέχει σε όλους τη δυνατότητα να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις». Η ΕΕ θα περιορίσει τις εισαγωγές υβριδικών οχημάτων που κατασκευάζονται στην Κίνα σε 350.000 ετησίως, σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Bloomberg.

Ο περιορισμός, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ τον Δεκέμβριο, θα αυξάνεται κατά 6% ετησίως και θα εφαρμόζεται σε όλες τις εισαγωγές, όχι μόνο σε εκείνες από την Κίνα. Το ύψος των ποσοστώσεων που θα ισχύουν για όλες τις χώρες εκτός της Κίνας και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου δεν είναι ακόμη γνωστό.

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες στις 15 Οκτωβρίου για να συζητήσουν το ζήτημα των υβριδικών οχημάτων, καθώς και τρόπους με τους οποίους θα αποτρέψουν την Κίνα από το να κατακλύζει την ευρωπαϊκή αγορά με επιδοτούμενα προϊόντα χαμηλού κόστους, τα οποία υπονομεύουν την εγχώρια βιομηχανία.

Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, με επικεφαλής τη Volkswagen, αναγκάζονται να προχωρήσουν σε εκτεταμένες αναδιαρθρώσεις, καθώς οι κινεζικές ανταγωνίστριές τους, όπως η BYD, αποκτούν προβάδισμα στα ηλεκτροκίνητα οχήματα. Τα εμπόδια αυξάνονται τόσο στην Κίνα όσο και στις εγχώριες αγορές τους.

Στις 12 Οκτωβρίου, η VW ανακοίνωσε ότι οι παραδόσεις οχημάτων της στην Κίνα μειώθηκαν κατά 39%. Για δεκαετίες, η Κίνα αποτελούσε τη μεγαλύτερη και πιο κερδοφόρα αγορά της εταιρείας. Παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για μείωση του κόστους και περικοπές θέσεων εργασίας, ο κλάδος εξακολουθεί να αναζητά μια μακροπρόθεσμη λύση για την υποχώρηση της ανταγωνιστικότητάς του.

Η απειλή αυτή γίνεται αισθητή και στην ίδια την Ευρώπη, όπου οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες δημιουργούν τις δικές τους μονάδες παραγωγής. Η Στέλλα Λι, επικεφαλής της διεθνούς δραστηριότητας της BYD, δήλωσε ότι η εταιρεία θα ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή στο εργοστάσιό της στην Ουγγαρία κατά το τέταρτο τρίμηνο και αναζητά τοποθεσία για μια δεύτερη μονάδα. Η Γαλλία και η Ισπανία είναι αυτή τη στιγμή οι επικρατέστερες επιλογές, ανέφερε σε συνέντευξή της.

«Η BYD είναι μια εταιρεία με μακροπρόθεσμο ορίζοντα», δήλωσε η Λι. «Με τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας στην περιοχή, θέλουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τις επενδύσεις μας και μπορούμε να κατασκευάσουμε εδώ ένα δεύτερο και ένα τρίτο εργοστάσιο».

Τα σχέδια αυτά, μαζί με τις αντίστοιχες κινήσεις πολλών άλλων εταιρειών, όπως η Leapmotor και η Chery, οι οποίες επιδιώκουν να αναπτύξουν ευρύτερη παραγωγική παρουσία στην ΕΕ, έρχονται την ώρα που η Ένωση επιδιώκει συμφωνία για τους κανόνες «Made in Europe».

Στόχος είναι να ενισχυθεί η τοπική παραγωγή, πέρα από απλές μονάδες συναρμολόγησης όπου τα εξαρτήματα εισάγονται και συναρμολογούνται επιτόπου. Παράλληλα, συζητούνται αλλαγές που θα μπορούσαν να χαλαρώσουν περαιτέρω τις αυστηρές απαιτήσεις για τη μείωση των εκπομπών CO₂ από τους στόλους επιβατικών αυτοκινήτων.

Στις 12 Οκτωβρίου, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι αναμένει σύντομα μια συμφωνία με τη Γερμανία για την καλύτερη προστασία της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Οι δύο χώρες διαπραγματεύονται ένα ευρύ πακέτο μέτρων για την προστασία των θέσεων εργασίας στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το πακέτο ενδέχεται να περιλαμβάνει συμβιβασμό σχετικά με τους προτεινόμενους κανόνες που ευνοούν τα προϊόντα ευρωπαϊκής κατασκευής, καθώς και τη νομοθεσία για τις εκπομπές των οχημάτων.

Για την ΕΕ, η συμφωνία για τα υβριδικά οχήματα αποτελεί επιτυχία στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει το διευρυνόμενο εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα, το οποίο απειλεί να επιδεινώσει τις μεταξύ τους σχέσεις.

«Το εμπορικό έλλειμμα αποτελεί μια τεράστια πρόκληση για την ΕΕ», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Πεκίνο, στις 9 Οκτωβρίου, ο αρμόδιος επίτροπος της ΕΕ για το εμπόριο, Μάρος Σέφτσοβιτς. «Πρέπει να υπερασπιστούμε τις βιομηχανίες μας και να αποκαταστήσουμε ίσους όρους ανταγωνισμού, οι οποίοι έχουν διαταραχθεί από την υπερβάλλουσα παραγωγική ικανότητα σε παγκόσμιο επίπεδο».

Ο Σέφτσοβιτς αναμένεται να συναντηθεί με τους Κινέζους ομολόγους του στις αρχές του νέου έτους, προκειμένου να αξιολογήσουν τη συμφωνία που επιτεύχθηκε και να συζητήσουν τα επόμενα βήματα.

Ο περιορισμός των εισαγωγών υβριδικών οχημάτων στην ΕΕ θα εφαρμόζεται από τις τελωνειακές αρχές, οι οποίες θα εμποδίζουν τον εκτελωνισμό εισαγωγών που υπερβαίνουν την προβλεπόμενη ποσόστωση, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο που γνωρίζει τα σχέδια και μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτίμησε ότι, χωρίς το μέτρο προστασίας, οι εισαγωγές υβριδικών οχημάτων από την Κίνα θα έφταναν τις 800.000 για ολόκληρο το 2026.

Παρότι οι διαπραγματεύσεις έχουν ήδη αποφέρει απτά αποτελέσματα, ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανησυχούν ότι η πρόοδος στην αντιμετώπιση του τεράστιου εμπορικού ελλείμματος θα είναι υπερβολικά αργή, δεδομένου του μεγέθους του προβλήματος και του περιορισμένου χρόνου που διαθέτει η Ένωση.

Η Κίνα, η οποία στο παρελθόν χρησιμοποίησε τον έλεγχό της στην προμήθεια σπάνιων γαιών για να προκαλέσει προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες, παρουσίασε τη συμφωνία ως μέσο που διασφαλίζει «περιθώρια εξαγωγών και σταθερή ανάπτυξη» για τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες, αντί ως μέτρο περιορισμού των πωλήσεών τους.

Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου δήλωσε ότι θα προστατεύσει τα συμφέροντα των κινεζικών επιχειρήσεων και θα αποτρέψει την κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι κάθε συμφωνία πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας θα αφορά τόσο τα αμιγώς υβριδικά οχήματα όσο και τα plug-in hybrid. Θα καλύπτει όλες τις χώρες προέλευσης των εισαγωγών στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των χωρών με τις οποίες η Ένωση έχει συνάψει συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Bloomberg.

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