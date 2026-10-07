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Τα στοιχεία ταξινομήσεων για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες δεν θα δημοσιευθούν πριν από τα τέλη Οκτωβρίου, όμως τα δεδομένα που έχουν ήδη ανακοινωθεί από 12 χώρες, αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 83% της αγοράς της Ευρώπης και δείχνουν μια γενικευμένη επιτάχυνση της ζήτησης.

Στις 12 αυτές αγορές, οι πωλήσεις EV αυξήθηκαν κατά 62% τον Σεπτέμβριο, φτάνοντας σε μερίδιο αγοράς 33%, έναντι 22% τον ίδιο μήνα του 2025, σύμφωνα με ανάλυση της Automotive News Europe.

Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, οι πωλήσεις EV αυξήθηκαν κατά 42%, φτάνοντας τα 2,3 εκατομμύρια οχήματα, ενώ το μερίδιο αγοράς τους ανέβηκε στο 26% από 20% την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ο αναλυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας Ματίας Σμιτ της Schmidt Automotive Research δήλωσε ότι η επίδραση των υψηλότερων τιμών καυσίμων αρχίζει πλέον να γίνεται εμφανής, καθώς οι καταναλωτές που αποφάσισαν να στραφούν στα ηλεκτρικά οχήματα όταν άρχισαν να αυξάνονται οι τιμές βενζίνης και πετρελαίου παραλαμβάνουν τώρα τα αυτοκίνητά τους.

Γερμανική έρευνα που δημοσιεύθηκε στις 11 Αυγούστου από την ασφαλιστική Huk-Coburg έδειξε ότι ποσοστό-ρεκόρ 12% των οδηγών αντικατέστησε αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης με EV κατά το δεύτερο τρίμηνο, ποσοστό υπερδιπλάσιο σε σχέση με τις αρχές του 2026. Στη Γαλλία, τα μεταχειρισμένα EV παρέμεναν στις εκθέσεις εμπόρων για τον μισό χρόνο σε σχέση με πριν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Les Echos.

Η άφιξη μικρότερων και οικονομικότερων EV ενίσχυσε επίσης τη ζήτηση. Πρόσφατα λανσαρισμένα μοντέλα, όπως τα Renault 5, Renault Twingo, KIA EV2 και CUPRA Raval, συγκαταλέγονταν μεταξύ των 20 δημοφιλέστερων ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη τον Αύγουστο, σύμφωνα με τους ερευνητές αγοράς της Dataforce.

Η Γαλλία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της επιταχυνόμενης ζήτησης για EV. Οι ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν στις 65.246 τον Σεπτέμβριο, δίνοντας στα EV μερίδιο αγοράς 41,7%.

Η άνοδος αυτή συνέχισε μια τάση που είχε ξεκινήσει νωρίτερα το καλοκαίρι, με το μερίδιο των EV να φτάνει το 35% τον Ιούλιο και το 38% τον Αύγουστο. Τα EV αντιπροσώπευαν το 20% των πωλήσεων οχημάτων στη Γαλλία το 2025 και το 28% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Στη Γερμανία, οι ταξινομήσεις EV έφτασαν σε μερίδιο αγοράς 34,5% τον Σεπτέμβριο, έναντι 19% έναν χρόνο νωρίτερα. Η ανάπτυξη ακολούθησε παρόμοια πορεία με τη Γαλλία, καθώς το μερίδιο των EV αυξήθηκε στο 29% τον Ιούλιο και στο 32% τον Αύγουστο.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα EV αντιπροσώπευαν το 28% των πωλήσεων τον Σεπτέμβριο, αυξημένα κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2025.

Η Ιταλία είναι η μοναδική μεγάλη αγορά που υστερεί στην ηλεκτροκίνηση. Τα EV αντιστοιχούσαν μόλις στο 8% των ταξινομήσεων τον Σεπτέμβριο, χαμηλότερα από το 8,5% που καταγραφόταν έως τον Ιούνιο, καθώς εξασθένησαν τα αποτελέσματα ενός προγράμματος επιδότησης που είχε εισαχθεί τον Οκτώβριο του 2025. Το 2025 τα EV αντιπροσώπευαν μόλις το 6% της ιταλικής αγοράς.

Στον αντίποδα, η Ισπανία, μία από τις χώρες της νότιας Ευρώπης που υστερούσαν στην υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων, κατέγραψε σημαντική αύξηση στις πωλήσεις. Τα EV έφτασαν σε μερίδιο αγοράς 18,5%, έναντι 12% τον Σεπτέμβριο του 2025.

Σε αρκετές μικρότερες αγορές, τα EV κατέλαβαν περίπου το μισό των ταξινομήσεων του Σεπτεμβρίου: 53% στην Ολλανδία, 51% στο Βέλγιο και 49% στη Σουηδία.

Η Tesla και οι Κινέζοι κατασκευαστές συνέβαλαν στη μείωση των τιμών των EV μέσω της εισαγωγής φθηνότερων μπαταριών φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP), ενώ οι ελκυστικές χρηματοδοτικές προσφορές ενίσχυσαν περαιτέρω τη ζήτηση, σύμφωνα με τον Σμιτ. Παράλληλα, και οι δυτικοί κατασκευαστές λανσάρουν ολοένα περισσότερα EV με μπαταρίες LFP.

Νέα προγράμματα κινήτρων στη Γαλλία και την Ισπανία, καθώς και οι ευνοϊκοί φορολογικοί κανόνες για τα εταιρικά αυτοκίνητα στο Βέλγιο, ενίσχυσαν επίσης τη ζήτηση. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι είναι ακόμη νωρίς για να πει κανείς αν η Ευρώπη έχει φτάσει σε σημείο καμπής όσον αφορά την υιοθέτηση των BEV.

Ο Σμιτ εκτιμά ότι οι υψηλότερες τιμές καυσίμων, η άφιξη πιο προσιτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων και τα κυβερνητικά κίνητρα δημιουργούν ένα φαινόμενο «χιονοστιβάδας» που επιταχύνει τη ζήτηση.

Ο Στέφανο Αβέρσα, επικεφαλής της συμβουλευτικής εταιρείας AlixPartners για την Ευρώπη, δήλωσε ότι ορισμένοι καταναλωτές ενδέχεται να επιστρέψουν σε οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης εάν οι τιμές των καυσίμων μειωθούν.

Ωστόσο, η αυξανόμενη διαθεσιμότητα EV με τιμή 25.000 ευρώ ή χαμηλότερη σημαίνει ότι τα ηλεκτρικά οχήματα πιθανότατα θα παραμείνουν ελκυστική επιλογή. «Οι καταναλωτές είναι ορθολογικοί», ανέφερε.

Ο Αβέρσα πρόσθεσε ότι τα κρατικά κίνητρα παίζουν μικρότερο ρόλο στην πανευρωπαϊκή υιοθέτηση των EV, επειδή συνήθως εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο και συχνά έχουν προσωρινό χαρακτήρα.

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