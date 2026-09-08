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Η Volkswagen εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης της κατασκευάστριας μοτοσικλετών Ducati, στο πλαίσιο μιας ευρείας αναδιάρθρωσης του εκτεταμένου χαρτοφυλακίου της. Η ιταλική μάρκα συγκαταλέγεται στις 600 από τις συνολικά 2.000 επιχειρήσεις της Volkswagen που βρίσκονται υπό αξιολόγηση, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του ο διευθύνων σύμβουλος της Audi, Γκέρνοτ Ντέλνερ. Η ιστορική κατασκευάστρια μοτοσικλετών υψηλών επιδόσεων αποτελεί μέρος του ομίλου Audi της Volkswagen.

«Στον Όμιλο Volkswagen είμαστε προσηλωμένοι σε μια πειθαρχημένη και υπεύθυνη διαχείριση του χαρτοφυλακίου μας», δήλωσε ο Ντέλνερ. «Στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης θα συζητήσουμε και για την Ducati, όμως δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση».

Η εταιρεία με έδρα την Μπολόνια, γνωστή για την κατασκευή superbikes όπως η Panigale, ενδέχεται να αποτιμάται περίπου στα 1,25 δισ. ευρώ, με βάση τις αποτιμήσεις συγκρίσιμων εταιρειών, σύμφωνα με τον αναλυτή του Bloomberg Intelligence, Μάικλ Ντιν.

Η Volkswagen επιχειρεί να περιορίσει το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του ομίλου, σε μια προσπάθεια να καταστήσει τη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης πιο ανταγωνιστική. Την περασμένη εβδομάδα, το εποπτικό συμβούλιο ενέκρινε πακέτο αναδιάρθρωσης που προβλέπει τη μείωση κατά περίπου ένα τρίτο του χαρτοφυλακίου επιχειρήσεων και συμμετοχών.

Τον Ιούνιο, ο όμιλος συμφώνησε να πουλήσει το 51% της μονάδας ναυτικών κινητήρων Everllence, σε μια συναλλαγή που αναμένεται να αποφέρει περίπου 7,4 δισ. ευρώ.

Η Ducati και η κληρονομιά του Φέρντιναντ Πιχ

Η Audi απέκτησε την Ducati το 2012. Το 2017, η εταιρεία είχε εξετάσει την πώληση της κατασκευάστριας με ιστορία ενός αιώνα, προτού τελικά εγκαταλείψει τη διαδικασία λόγω των αντιδράσεων των εκπροσώπων των Γερμανών εργαζομένων.

Έκτοτε, η Ducati έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση της ως ένα από τα κυρίαρχα ονόματα στους αγώνες μοτοσικλέτας, έχοντας κατακτήσει έξι συνεχόμενα πρωταθλήματα κατασκευαστών στο MotoGP από το 2020.

Η επιτυχία αυτή έχει προσδώσει στη μάρκα κάτι από την αίγλη της Ferrari στον κόσμο της μοτοσικλέτας, με τους ιδιαίτερα αφοσιωμένους οπαδούς της να είναι γνωστοί ως «Ducatisti».

Μια ενδεχόμενη πώληση θα είχε ιδιαίτερο συμβολισμό για την οικογένεια Porsche-Piëch, η οποία ελέγχει τη Volkswagen. Ο εκλιπών πατριάρχης Φέρντιναντ Πιχ, λάτρης των μοτοσικλετών, είχε υποστηρίξει προσωπικά την εξαγορά της Ducati το 2012 και αργότερα συμμετείχε στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Ωστόσο, το τυπικό λειτουργικό περιθώριο κέρδους της Ducati βρίσκεται κάτω από τον στόχο του 9% που θέλει ο διευθύνων σύμβουλος της Volkswagen, Όλιβερ Μπλουμ, να επιτύχει συνολικά ο όμιλος έως το 2030.

Η Ducati πουλά περίπου 50.000 μοτοσικλέτες ετησίως, ενώ πέρυσι κατέγραψε έσοδα 925 εκατ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη 52 εκατ. ευρώ.

Η Audi εξετάζει παραγωγή αυτοκινήτων στις ΗΠΑ

Ξεχωριστά, ο Ντέλνερ δήλωσε ότι η Audi εξακολουθεί να εξετάζει επιλογές για την παραγωγή οχημάτων στις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων αξιοποιώντας τη δυναμικότητα υφιστάμενου εργοστασίου της Volkswagen ή της νέας μονάδας της Scout Motors.

Η Audi δεν διαθέτει σήμερα παραγωγή οχημάτων στις ΗΠΑ, γεγονός που την καθιστά περισσότερο εκτεθειμένη στους δασμούς σε σχέση με την BMW AG και τη Mercedes-Benz Group.

Οποιαδήποτε σχετική κίνηση θα εντασσόταν σε μια ευρύτερη αναδιάρθρωση του παραγωγικού δικτύου της Volkswagen. Το Q4 e-tron της Audi κατασκευάζεται στο Τσβικάου της Γερμανίας, ενώ τα SUV Q7, Q8 και Q9 παράγονται στην Μπρατισλάβα της Σλοβακίας. Η παραγωγή του Q3 μοιράζεται μεταξύ του Γκιόρ στην Ουγγαρία και του Ίνγκολστατ στη Γερμανία.

Ο Ντέλνερ αρνήθηκε να σχολιάσει τις πιθανές μελλοντικές χρήσεις του εργοστασίου της Audi στο Νέκαρσουλμ, μετά την ανακοίνωση από τη Volkswagen, τη Δευτέρα, λύσης για τη μονάδα στο Όσναμπρικ. Όπως ανέφερε, το εργοστάσιο στο Νέκαρσουλμ —το οποίο δεν έχει εξασφαλισμένη συνέχεια παραγωγής για την επόμενη δεκαετία— πρέπει πρώτα να προχωρήσει σε πρόσθετα μέτρα βελτίωσης της αποδοτικότητάς του.

«Πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να παράγουμε τουλάχιστον ορισμένα από τα SUV στις ΗΠΑ», δήλωσε ο Ντέλνερ. «Ωστόσο, δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις».

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