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Τα εξηλεκτρισμένα συστήματα κίνησης στην Ευρώπη ξεπέρασαν για πρώτη φορά το μισό της αγοράς. Οι Κινέζοι κατασκευαστές αυτοκινήτων συνέχισαν την ταχεία επέκτασή τους, με τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά 111%, φτάνοντας σε μερίδιο αγοράς-ρεκόρ 11,7%.

Οι πωλήσεις EV αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 50% τον Αύγουστο, φτάνοντας τις 245.120 μονάδες, δίνοντας στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα μερίδιο 29% της αγοράς, έναντι 20% τον ίδιο μήνα πέρυσι.

Τα plug-in υβριδικά σημείωσαν επίσης άνοδο κατά 13% τον περασμένο μήνα, στις 94.664 μονάδες, ενώ τα συμβατικά υβριδικά αυξήθηκαν κατά 8,4%, στις 108.507 μονάδες.

Αντίθετα, οι πωλήσεις βενζινοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 14%, ενώ οι ταξινομήσεις πετρελαιοκίνητων υποχώρησαν κατά 20%, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας ερευνών αγοράς Dataforce.

Τα στοιχεία υπογραμμίζουν την επιταχυνόμενη στροφή της Ευρώπης μακριά από τους κινητήρες εσωτερικής καύσης, καθώς οι υψηλές τιμές καυσίμων και οι αυστηρότεροι κανονισμοί για τις εκπομπές ρύπων ωθούν τους αγοραστές προς τα εξηλεκτρισμένα οχήματα.

Η μετάβαση αυτή δημιουργεί κερδισμένους και χαμένους, με τις κινεζικές μάρκες και τους εξειδικευμένους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων να κερδίζουν έδαφος, ενώ οι παραδοσιακοί Ευρωπαίοι κατασκευαστές αντιμετωπίζουν πιέσεις στα περιθώρια κέρδους λόγω του υψηλού κόστους για την κυκλοφορία νέων ηλεκτρικών μοντέλων.

Οι κινεζικές μάρκες κατέγραψαν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη τον Αύγουστο, υπερδιπλασιάζοντας τις πωλήσεις τους στις 97.639 μονάδες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Dataforce, τα οποία καλύπτουν τις ταξινομήσεις στην ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Ελβετία.

Ο όμιλος Chery αποτέλεσε τον μεγαλύτερο παράγοντα της ανόδου των κινεζικών εταιρειών, με αύξηση 210%, στις 24.332 πωλήσεις, δηλαδή 16.486 περισσότερες μονάδες από τον προηγούμενο Αύγουστο. Η BYD σημείωσε επίσης ισχυρή άνοδο, με τις ταξινομήσεις να αυξάνονται κατά 131%, στις 26.103 μονάδες.

Η SAIC, ιδιοκτήτρια της μάρκας MG, υποχώρησε στην τρίτη θέση μεταξύ των κινεζικών ανταγωνιστών τον Αύγουστο, με τις πωλήσεις της να αυξάνονται κατά 32%, στις 21.132 μονάδες. Η MG ήταν η κινεζική μάρκα με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Ευρώπη από το 2011, όταν ξεκίνησε τις πωλήσεις της στην περιοχή, μέχρι και φέτος.

Μεταξύ των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών, η εικόνα ήταν μικτή. Ο όμιλος Volkswagen παρέμεινε ηγέτης της αγοράς, παρά τη μείωση των ταξινομήσεων κατά 3,5%, στις 210.376 μονάδες.

Οι πωλήσεις της μάρκας Volkswagen μειώθηκαν κατά 3,8%, ενώ η Audi υποχώρησε κατά 11%. Η Skoda αποτέλεσε θετική εξαίρεση, σημειώνοντας αύξηση 5,5%, χάρη στην ισχυρή ζήτηση για τα ηλεκτρικά Elroq και Enyaq.

Η Stellantis παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή, με οριακή πτώση 0,7%, στις 110.697 πωλήσεις. Οι αυξήσεις των FIAT, Citroën και Opel δεν κατάφεραν να αντισταθμίσουν πλήρως τα ασθενέστερα αποτελέσματα των Peugeot, Jeep και Alfa Romeo.

Το Grande Panda της FIAT αναδείχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης της εταιρείας, ενώ η ζήτηση για το Jeep Avenger μειώθηκε κατά 29%, εν αναμονή του ανανεωμένου μοντέλου.

Ο όμιλος Renault υποχώρησε κατά 4,6%, καθώς η χαμηλότερη ζήτηση για τη Dacia αντιστάθμισε τα κέρδη από την αυξανόμενη γκάμα ηλεκτρικών μοντέλων της Renault. Μοντέλα όπως τα Renault 5 E-Tech, Renault 4 E-Tech και το νέο Twingo E-Tech βοήθησαν τη μάρκα να πετύχει μια μικρή αύξηση, όμως η βασική γκάμα της Dacia αποδυναμώθηκε.

Οι ταξινομήσεις της Tesla αυξήθηκαν σχεδόν κατά 10%, χάρη στις ισχυρές πωλήσεις του Model Y. Οι premium μάρκες παρουσίασαν διαφορετικές επιδόσεις. Η Mercedes-Benz αυξήθηκε κατά 5,4%, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις των GLC και CLA, η Volvo σημείωσε άνοδο σχεδόν 1%, ενώ η BMW υποχώρησε λιγότερο από 1%.

Μεταξύ των Ασιατών κατασκευαστών, η Toyota αύξησε τις πωλήσεις της κατά 2,6%, στις 60.880 μονάδες, ενώ η Mazda κατέγραψε μία από τις ισχυρότερες επιδόσεις μεταξύ των καθιερωμένων μαρκών, με άνοδο 39%. Η Hyundai-KIA υποχώρησε κατά 8,7%, καθώς η σημαντική πτώση των πωλήσεων της Hyundai αντιστάθμισε την άνοδο της KIA.

Από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο, οι συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5,6%, φτάνοντας τις 9.217.977 μονάδες. Τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα αποτέλεσαν τον σημαντικότερο μοχλό ανάπτυξης, με τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά 38%, στις 2.135.675 μονάδες, και το μερίδιο αγοράς τους να αυξάνεται στο 23%, από 18% την ίδια περίοδο ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα plug-in υβριδικά αυξήθηκαν κατά 22%, στις 966.998 μονάδες, ενώ τα πλήρως υβριδικά αυξήθηκαν κατά 13%, στις 1.268.199 μονάδες. Τα μοντέλα με κινητήρες βενζίνης ή πετρελαίου είδαν το συνολικό τους μερίδιο να μειώνεται στο 50% από 58% την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.