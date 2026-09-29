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Η Volvo αντιμετωπίζει μείωση της ζήτησης σε βασικές αγορές, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Η Volvo Cars επέβαλε παγκόσμιο πάγωμα στις προσλήψεις για θέσεις εργασίας γραφείου και άρχισε να υιοθετεί μια πιο «περιοριστική προσέγγιση» στις εξωτερικές δαπάνες, σύμφωνα με εσωτερικό υπόμνημα που εξέτασε το Automotive News.

Η σουηδική αυτοκινητοβιομηχανία Volvo Cars ανακοίνωσε ότι θα περικόψει περίπου 3.000 θέσεις εργασίας στο πλαίσιο των μέτρων μείωσης του κόστους. Η εταιρεία αναφέρει ότι οι απολύσεις θα επηρεάσουν κυρίως τις θέσεις εργασίας σε γραφεία στη Σουηδία, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 15% του εργατικού δυναμικού της σε υπαλλήλους γραφείου. Η Volvo Cars, η οποία ανήκει στον κινεζικό όμιλο Geely Holding, ανακοίνωσε μια αναδιάρθρωση της επιχείρησης βάσει ενός «σχεδίου δράσης» ύψους 1,9 δισεκατομμύριων δολαρίων.

Η Volvo Cars έχει την κύρια έδρα και τα γραφεία ανάπτυξης στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας. Διαθέτει μεγάλα εργοστάσια παραγωγής στη Σουηδία, το Βέλγιο, την Κίνα και τις ΗΠΑ. Η εταιρεία πουλήθηκε από τον αμερικανικό γίγαντα της αυτοκινητοβιομηχανίας Ford στην κινεζική Geely το 2010. Το 2021, η Volvo δήλωσε ότι όλα τα αυτοκίνητά της θα γίνουν ηλεκτρικά έως το 2030. Πέρυσι, μείωσε αυτή τη φιλοδοξία λόγω ορισμένων ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων των «επιπλέον αβεβαιοτήτων που δημιουργήθηκαν από τους πρόσφατους δασμούς στα ηλεκτρικά οχήματα σε διάφορες αγορές».

Η Volvo εγκαταλείπει το σχέδιο να πουλάει μόνο ηλεκτρικά οχήματα έως το 2030

Η αυτοκινητοβιομηχανία απέδωσε στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς την απόφασή της να εγκαταλείψει έναν στόχο που είχε ανακοινώσει μόλις πριν από τρία χρόνια. Η αυτοκινητοβιομηχανία Volvo εγκατέλειψε τον στόχο της να παράγει μόνο πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως το 2030, λέγοντας ότι τώρα αναμένει να πουλάει κάποια υβριδικά οχήματα μέχρι εκείνη την ημερομηνία. Η αυτοκινητοβιομηχανία απέδωσε στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς την απόφασή της να εγκαταλείψει έναν στόχο που είχε ανακοινώσει μόλις πριν από τρία χρόνια.

Αυτό συμβαίνει καθώς η βιομηχανία αντιμετωπίζει επιβράδυνση της ζήτησης σε ορισμένες μεγάλες αγορές ηλεκτρικών οχημάτων (EV) και αβεβαιότητα λόγω της επιβολής εμπορικών δασμών στα ηλεκτρικά οχήματα που κατασκευάζονται στην Κίνα. Η Volvo, η οποία παραδοσιακά επιδεικνύει τα περιβαλλοντικά της διαπιστευτήρια, ενώνεται με άλλες μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως η General Motors και η Ford, στην υποχώρηση των φιλοδοξιών της για ηλεκτρικά οχήματα.

Η Volvo αναμένει πλέον ότι τουλάχιστον το 90% της παραγωγής της θα αποτελείται τόσο από ηλεκτρικά αυτοκίνητα όσο και από plug-in υβριδικά οχήματα έως το 2030. Η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι το επιχειρηματικό κλίμα για τα ηλεκτρικά οχήματα είχε αλλάξει, λόγω παραγόντων όπως η αργή ανάπτυξη υποδομών φόρτισης και η απόσυρση των κινήτρων για τους καταναλωτές. Η Volvo ανήκει κατά πλειοψηφία στον κινεζικό γίγαντα της αυτοκινητοβιομηχανίας Geely και επειδή χρησιμοποιεί εργοστάσια στην Κίνα, έχε επηρεαστεί επίσης από δασμούς στις εισαγωγές ηλεκτρικών οχημάτων κινεζικής κατασκευής στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

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