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Η Volvo Car AB ετοιμάζει τη μεγαλύτερη ανανέωση προϊόντων στην ιστορία της, με την παρουσίαση 13 νέων μοντέλων έως το τέλος της δεκαετίας, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών οχημάτων.

Η σουηδική αυτοκινητοβιομηχανία ανακοίνωσε ότι θα λανσάρει επτά νέα μοντέλα για τις δυτικές αγορές και ακόμη έξι για την Κίνα, καλύπτοντας τόσο αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα όσο και μια νέα γενιά υβριδικών οχημάτων.

Στόχος της Volvo είναι να διπλασιάσει το παγκόσμιο μερίδιό της στις πωλήσεις ηλεκτρικών και υβριδικών μοντέλων, το οποίο σήμερα διαμορφώνεται περίπου στο 1,7%.

«Οι εκθέσεις μας θα είναι πολύ διαφορετικές το 2030», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Χόκαν Σάμουελσον, παρουσιάζοντας τη νέα στρατηγική στους επενδυτές στη Στοκχόλμη.

Νέα στρατηγική με μεγαλύτερο ρόλο στα υβριδικά

Η Volvo προσαρμόζει την πορεία της μετά την επιβράδυνση της παγκόσμιας μετάβασης στην πλήρη ηλεκτροκίνηση. Η εταιρεία είχε ανακοινώσει το 2024 ότι εγκαταλείπει τον στόχο να πουλά αποκλειστικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα από το 2030, καθώς η ζήτηση για αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα εξελίχθηκε πιο αργά από τις αρχικές προβλέψεις.

Παρότι εξακολουθεί να θεωρεί την πλήρη ηλεκτροκίνηση μακροπρόθεσμο στόχο, πλέον δεν θέτει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Στο νέο μοντέλο ανάπτυξης, τα υβριδικά αποκτούν μεγαλύτερη σημασία, καθώς η Volvo εκτιμά ότι η ζήτηση για οχήματα που συνδυάζουν κινητήρες εσωτερικής καύσης με μεγαλύτερες μπαταρίες θα παραμείνει ισχυρή και την επόμενη δεκαετία.

Ήδη στην Κίνα, το XC70 extended-range plug-in hybrid έχει εξελιχθεί στο δημοφιλέστερο μοντέλο της εταιρείας, βοηθώντας τη Volvo να περιορίσει τις πιέσεις από την επιβράδυνση της μεγαλύτερης αγοράς αυτοκινήτου στον κόσμο.

Συνεργασία με Geely και στόχος υψηλότερης κερδοφορίας

Η νέα στρατηγική προβλέπει στενότερη συνεργασία με τη μητρική εταιρεία Zhejiang Geely Holding Group, ιδιαίτερα στην κινεζική αγορά.

Οι δύο εταιρείες θα συνεργαστούν σε κοινές πλατφόρμες οχημάτων, τεχνολογικές υποδομές, ανταλλακτικά και εφοδιαστικές αλυσίδες για την ανάπτυξη νέων ηλεκτροκίνητων μοντέλων.

Παράλληλα, η Volvo ανακοίνωσε ότι οι επενδύσεις σε τεχνολογία και παραγωγικές υποδομές θα μειωθούν σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα.

Η εταιρεία θέτει ως μακροπρόθεσμο στόχο την αύξηση του λειτουργικού περιθωρίου κέρδους πάνω από το 8%, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζει πότε αναμένει να επιτύχει αυτό το επίπεδο κερδοφορίας.

Η Volvo πούλησε πέρυσι λίγο πάνω από 710.000 οχήματα, καταγράφοντας περίπου 1% του παγκόσμιου μεριδίου αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων, σύμφωνα με στοιχεία της S&P Global Mobility. Για σύγκριση, η Volkswagen κατείχε περίπου το 10% της παγκόσμιας αγοράς την ίδια περίοδο.

Οι νέες προκλήσεις για τη Volvo

Η αναδιάρθρωση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Volvo προσπαθεί να επαναφέρει την ανάπτυξή της μετά από μια δύσκολη φάση, με αυξημένο κόστος, πιέσεις στην αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων και προβλήματα παραγωγής.

Η εταιρεία είχε επίσης αντιμετωπίσει καθυστερήσεις λόγω προβλημάτων στους κινητήρες της Pratt & Whitney, τα οποία οδήγησαν σε καθηλώσεις οχημάτων της Airbus σε προηγούμενα χρόνια.

Παράλληλα, η Volvo βρίσκεται μπροστά σε νέα αλλαγή ηγεσίας. Ο Σάμουελσον, ο οποίος επέστρεψε στη θέση του CEO τον Απρίλιο του 2025 με διετή θητεία, αναμένεται να αποχωρήσει την ερχόμενη άνοιξη, ενώ το διοικητικό συμβούλιο δεν έχει ακόμη ανακοινώσει τον διάδοχό του.

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