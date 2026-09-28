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Η νέα εποχή της εργασίας δεν αποτελεί πλέον ένα μακρινό σενάριο. Η τεχνητή νοημοσύνη, η αυτοματοποίηση και η ταχύτητα των τεχνολογικών εξελίξεων αλλάζουν ήδη τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις, οργανώνονται οι ομάδες και αξιολογούνται οι εργαζόμενοι.

Για την Ελλάδα, το ερώτημα γίνεται ακόμη πιο κρίσιμο: διαθέτουν οι επιχειρήσεις το ανθρώπινο δυναμικό, την τεχνογνωσία και την κουλτούρα που απαιτούνται για αυτή τη μετάβαση ή υπάρχει κίνδυνος να χαθεί πολύτιμος χρόνος έναντι των πιο προηγμένων οικονομιών της Ευρώπης και των ΗΠΑ;

Η πρόκληση δεν αφορά μόνο την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Αφορά κυρίως την ικανότητα των επιχειρήσεων να αλλάξουν τρόπο σκέψης, να επενδύσουν στους ανθρώπους τους και να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον συνεχούς μάθησης.

Η τεχνολογία μπαίνει στις ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά με διαφορετικές ταχύτητες

Η ψηφιακή μετάβαση έχει επιταχυνθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, όμως η εικόνα στην ελληνική αγορά εργασίας παραμένει ανομοιογενής.

Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, κυρίως όσες δραστηριοποιούνται σε διεθνές περιβάλλον, έχουν προχωρήσει σε επενδύσεις σε ψηφιακά εργαλεία, αυτοματοποίηση διαδικασιών και αξιοποίηση δεδομένων. Για αυτές, η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ήδη μέρος της στρατηγικής τους.

Αντίθετα, ένα μεγάλο τμήμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την τεχνολογία περισσότερο ως κόστος παρά ως επένδυση. Η περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και η απουσία οργανωμένων σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού αποτελούν σημαντικά εμπόδια.

Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία μιας «διπλής ταχύτητας» αγοράς εργασίας: επιχειρήσεις που προσαρμόζονται γρήγορα στη νέα πραγματικότητα και άλλες που κινδυνεύουν να μείνουν πίσω.

Το ανθρώπινο δυναμικό υπάρχει, αλλά χρειάζεται νέες δεξιότητες

Η Ελλάδα διαθέτει ένα σημαντικό πλεονέκτημα: ανθρώπους με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και ισχυρές γνώσεις σε πολλούς τομείς. Ωστόσο, η νέα εποχή εργασίας απαιτεί διαφορετικό συνδυασμό ικανοτήτων.

Οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν πλέον μόνο εργαζομένους με τεχνική κατάρτιση ή εμπειρία σε έναν συγκεκριμένο ρόλο. Χρειάζονται ανθρώπους που μπορούν να συνεργάζονται με τεχνολογικά εργαλεία, να αναλύουν πληροφορίες, να προσαρμόζονται γρήγορα και να αντιμετωπίζουν σύνθετα προβλήματα.

Η αναβάθμιση δεξιοτήτων και η συνεχής εκπαίδευση αποτελούν το μεγάλο στοίχημα για την ελληνική αγορά εργασίας.

Το μοντέλο όπου ένας εργαζόμενος αποκτούσε γνώσεις στην αρχή της καριέρας του και τις αξιοποιούσε για δεκαετίες υποχωρεί. Σήμερα, η αξία βρίσκεται στην ικανότητα διαρκούς εξέλιξης.

Η απόσταση από Ευρώπη και ΗΠΑ

Η Ελλάδα έχει σημειώσει πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό, ωστόσο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις σε σχέση με την Ευρώπη και κυρίως τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στις ΗΠΑ, πολλές επιχειρήσεις έχουν ήδη ενσωματώσει την AI στην καθημερινή λειτουργία τους, από τη λήψη αποφάσεων μέχρι την εξυπηρέτηση πελατών και την ανάπτυξη προϊόντων. Παράλληλα, η συνεργασία πανεπιστημίων και επιχειρήσεων δημιουργεί ταχύτερα νέες δεξιότητες και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Στην Ευρώπη, αν και η εικόνα διαφέρει ανά χώρα, αρκετές οικονομίες έχουν προχωρήσει περισσότερο στην κατάρτιση εργαζομένων και στη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς.

Για την Ελλάδα, το ζητούμενο δεν είναι απλώς η αγορά νέων τεχνολογικών εργαλείων, αλλά η δημιουργία ενός οικοσυστήματος που θα επιτρέπει την αποτελεσματική αξιοποίησή τους.

Η κουλτούρα των επιχειρήσεων είναι το κρίσιμο σημείο

Η μεγαλύτερη αλλαγή ίσως δεν αφορά την τεχνολογία, αλλά την επιχειρηματική κουλτούρα.

Η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί από τις επιχειρήσεις να εγκαταλείψουν παραδοσιακές αντιλήψεις για την οργάνωση της εργασίας και να επενδύσουν περισσότερο στην ευελιξία, τη συνεργασία και την καινοτομία.

Μια επιχείρηση μπορεί να διαθέτει σύγχρονα συστήματα, αλλά αν οι εργαζόμενοι δεν έχουν τις γνώσεις και την αυτοπεποίθηση να τα χρησιμοποιήσουν, η επένδυση δεν θα αποδώσει.

Για αυτό και ο ρόλος της διοίκησης γίνεται καθοριστικός. Οι επιχειρήσεις που θα ξεχωρίσουν δεν θα είναι απαραίτητα εκείνες που θα αποκτήσουν πρώτες την πιο προηγμένη τεχνολογία, αλλά εκείνες που θα καταφέρουν να συνδυάσουν τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό.

Το στοίχημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Η νέα εποχή εργασίας δημιουργεί κινδύνους, αλλά και σημαντικές ευκαιρίες για την Ελλάδα.

Οι επιχειρήσεις που θα επενδύσουν σε δεξιότητες, εκπαίδευση και τεχνολογία μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους και να αποκτήσουν μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Αντίθετα, όσες καθυστερήσουν να προσαρμοστούν μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπες με αυξανόμενο κόστος και δυσκολία προσέλκυσης ταλέντων.

Το μεγάλο ερώτημα δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει την εργασία. Αυτό ήδη συμβαίνει. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν οι ελληνικές επιχειρήσεις θα επιλέξουν να συμμετάσχουν ενεργά στη μετάβαση ή αν θα παρακολουθούν τις εξελίξεις από απόσταση.

Η επόμενη δεκαετία θα κριθεί από το πόσο γρήγορα η Ελλάδα θα μετατρέψει την τεχνολογία από πρόκληση σε εργαλείο ανάπτυξης.