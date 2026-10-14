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Οι επενδυτές θα πρέπει να κοιτάξουν πέρα από τον παραδοσιακό συνδυασμό μετοχών και ομολόγων 60/40 για την ενίσχυση της προστασίας του χαρτοφυλακίου τους, καθώς η άνοδος των αποδόσεων αποδυναμώνει τα οφέλη της διαφοροποίησης που προσφέρουν τα μακροπρόθεσμα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, σύμφωνα με τον Τζούλιαν Χάουαρντ, επικεφαλής στρατηγικό αναλυτή επενδύσεων πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων στη GAM Investments.

Μιλώντας πρόσφατα στην εκπομπή «Squawk Box Europe» του CNBC, ο Χάουαρντ προέτρεψε τους επενδυτές να «σκεφτούν προσεκτικά» το θέμα της διαφοροποίησης εν όψει του δ’ τριμήνου του 2026, εξηγώντας ότι η GAM έχει ρευστοποιήσει κέρδη κατά τη διάρκεια της μακράς ανοδικής πορείας των μετοχών, προκειμένου να ενισχύσει την αμυντική πλευρά των χαρτοφυλακίων της. «Υπάρχουν και άλλα μέσα διαφοροποίησης πέρα από τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα», ανέφερε, επισημαίνοντας τα κρατικά ομόλογα βραχυπρόθεσμης διάρκειας, τον χρυσό, τους τίτλους συνδεδεμένους με ασφαλιστικά προϊόντα και τους τίτλους που εξασφαλίζονται με υποθήκες ως τέσσερις βασικές επενδύσεις για τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου.

«Όποια και αν είναι η άποψή σας για την άνοδο, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το υπόλοιπο του χαρτοφυλακίου σας, σε ένα πλαίσιο πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων, θα είναι ανθεκτικό», δήλωσε ο Χάουαρντ. «Τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα πιθανότατα δεν θα αποτελέσουν την ιδανική αντιστάθμιση — έχουν μεγάλη διάρκεια, οι αποδόσεις αυξάνονται, υπάρχει μεγάλη δυναμική εκεί. Τι είναι λοιπόν πραγματικά, πραγματικά αξιόπιστο και απλό; Και πάλι, είναι το τμήμα της αγοράς με βραχυπρόθεσμες αποδόσεις που είναι πολύ, πολύ ελκυστικό».

«Υπάρχει κίνδυνος στη μακρά διάρκεια, οι αποδόσεις αυξάνονται», τόνισε ο Χάουαρντ. Στο βραχυπρόθεσμο τμήμα, οι επενδυτές μπορούν να εξασφαλίσουν μια «καλή απόδοση 4% χωρίς κίνδυνο και χωρίς διάρκεια», προσέθεσε. Η απόδοση των 2ετών αμερικανικών κρατικών ομολόγων σημείωσε άνοδο κατά 1 μονάδα βάσης πρόσφατα, στο 4,937%. Οι αποδόσεις των 6μηνων αμερικανικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν κατά 2 μονάδες βάσης στο 4,446%, ενώ οι αποδόσεις των 3μηνων κρατικών ομολόγων ήταν 2 μονάδες βάσης υψηλότερες, στο 4,224%.

«Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που μπορείτε να εντάξετε σε ένα χαρτοφυλάκιο εκτός από τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, σκεπτόμενοι πέρα από την αναλογία 60/40», τόνισε ο Χάουαρντ. Σε αυτό το πλαίσιο, προτιμά το χρυσό και τους τίτλους που συνδέονται με ασφαλιστικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των ομολόγων καταστροφών, τα οποία προσφέρουν «καλή απόδοση». Παράλληλα, οι τίτλοι που εξασφαλίζονται με ενυπόθηκα δάνεια είναι επίσης πολύ λιγότερο ευαίσθητοι στις διακυμάνσεις της αγοράς κρατικών ομολόγων, εξήγησε. Ο Χάουαρντ παραμένει θετικός ως προς τις μετοχές, προσθέτοντας ότι οι επενδυτές δεν πρέπει ούτε να εισέλθουν στο τέλος του έτους οverweight ούτε να εγκαταλείψουν μια αγορά που, κατά την άποψή του, έχει «σημαντική δυναμική».

Η αναζήτηση εναλλακτικών επενδύσεων έρχεται καθώς η ιστορικά αρνητική συσχέτιση μεταξύ μετοχών και ομολόγων έχει καταστεί λιγότερο αξιόπιστη εν μέσω διαταραχών στην προσφορά, πιέσεων πληθωρισμού και μεταβλητότητας της αγοράς ομολόγων. Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Φάμπιο Όστα, διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής της ομάδας ειδικών σε εναλλακτικές επενδύσεις, τμήμα διαχείρισης περιουσίας EMEA στη BlackRock, δήλωσε ότι οι αγορές «απομακρύνονται» από τον παραδοσιακό συνδυασμό χαρτοφυλακίου 60/40, αναφέροντας στο CNBC ότι οι ιδιωτικές αγορές προσφέρουν μια «νέα εποχή» ευκαιριών ανάπτυξης, τροφοδοτούμενη από την τεχνητή νοημοσύνη.

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