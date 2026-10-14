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Η αναταραχή στην αγορά των γαλλικών κρατικών ομολόγων δημιουργεί νέες επενδυτικές ευκαιρίες στην Ευρωζώνη, καθώς μεγάλοι διαχειριστές κεφαλαίων εκμεταλλεύονται την πτώση των τιμών για να ενισχύσουν τις τοποθετήσεις τους σε ιταλικά ομόλογα και ευρωπαϊκούς εταιρικούς τίτλους.

Το κύμα πωλήσεων που ξεκίνησε από τη Γαλλία εξαπλώθηκε αυτόν τον μήνα στις υπόλοιπες αγορές κρατικού και εταιρικού χρέους της Ευρωζώνης, εντείνοντας τις ανησυχίες για πιθανή μετάδοση της κρίσης.

Ωστόσο, ορισμένοι από τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές θεωρούν ότι η αντίδραση των αγορών ήταν υπερβολική και ότι οι υψηλότερες αποδόσεις προσφέρουν πλέον ελκυστικά σημεία εισόδου.

Σχεδόν στο 5% οι αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων

Η απόδοση του 10ετούς γαλλικού κρατικού ομολόγου πλησίασε αυτόν τον μήνα το 5%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν 25 ετών.

Οι πιέσεις συνδέονται με την αυξανόμενη ανησυχία των επενδυτών για τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους της Γαλλίας, το οποίο ανέρχεται σε 3,5 τρισ. ευρώ.

Το spread μεταξύ των γαλλικών και των γερμανικών 10ετών ομολόγων διευρύνθηκε στις 140 μονάδες βάσης, σημειώνοντας αύξηση περίπου κατά δύο τρίτα σε σύγκριση με τις αρχές Οκτωβρίου.

Αντίστοιχα, το spread της Ιταλίας έναντι της Γερμανίας ανήλθε στις 110 μονάδες βάσης, καθώς οι επενδυτές άρχισαν να αποτιμούν τον κίνδυνο μετάδοσης των πιέσεων από τη γαλλική αγορά στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης.

Η διεύρυνση των διαφορών στις αποδόσεις αντανακλά την αυξανόμενη επιφυλακτικότητα απέναντι στους δημοσιονομικούς κινδύνους, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί ευκαιρίες για όσους θεωρούν ότι οι τιμές έχουν υποχωρήσει περισσότερο από όσο δικαιολογούν τα θεμελιώδη μεγέθη.

Aberdeen: «Δεν επιστρέφουμε στην κρίση της προηγούμενης δεκαετίας»

Η Aberdeen Investments συγκαταλέγεται στους μεγάλους διαχειριστές που αξιοποιούν τις πρόσφατες αναταράξεις.

Ο διαχειριστής κεφαλαίων Άλεξ Έβερετ δήλωσε ότι η εταιρεία έχει προχωρήσει σε νέες τοποθετήσεις με την προσδοκία ότι τα ιταλικά κρατικά ομόλογα θα εμφανίσουν καλύτερη απόδοση από τα γερμανικά Bunds.

Παρά τις έντονες διακυμάνσεις, ο ίδιος δεν θεωρεί ότι η Ευρωζώνη βρίσκεται μπροστά σε μια επανάληψη της κρίσης κρατικού χρέους των αρχών της δεκαετίας του 2010.

«Δεν πρόκειται για επανάληψη όσων συνέβησαν στις αρχές της δεκαετίας του 2010», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, η σημερινή ευρωπαϊκή αγορά κρατικών ομολόγων διαθέτει σημαντικά ισχυρότερη θεσμική στήριξη και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από τους επενδυτές, παρά την πρόσφατη μεταβλητότητα.

Ευκαιρίες και στα εταιρικά ομόλογα

Οι αναταράξεις δεν περιορίστηκαν στα κρατικά ομόλογα, αλλά επεκτάθηκαν και στην αγορά ευρωπαϊκού εταιρικού χρέους υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης (investment grade).

Σύμφωνα με δείκτη της ICE BofA, τα προσαρμοσμένα για ενσωματωμένα δικαιώματα προαίρεσης περιθώρια απόδοσης των συγκεκριμένων εταιρικών ομολόγων έναντι των κρατικών τίτλων αυξήθηκαν από 80 μονάδες βάσης στις αρχές Σεπτεμβρίου σε 100 μονάδες βάσης την Παρασκευή.

Την Τετάρτη υποχώρησαν ελαφρώς στις 96 μονάδες βάσης, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες.

Η αύξηση των spreads σημαίνει ότι οι επενδυτές απαιτούν μεγαλύτερη πρόσθετη απόδοση για να διακρατήσουν εταιρικά ομόλογα, γεγονός που μπορεί να καταστήσει ορισμένους τίτλους ελκυστικότερους.

Η επενδυτική εταιρεία W1M αξιοποίησε αυτή την εξέλιξη για να αγοράσει ομόλογα μεγάλων γαλλικών επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων η ασφαλιστική Axa και ο τραπεζικός όμιλος BNP Paribas.

Ο Τζέιμς Κάρτερ, συνεπικεφαλής του τομέα σταθερού εισοδήματος της εταιρείας, εκτίμησε ότι οι πρόσφατες κινήσεις της αγοράς ήταν υπερβολικές.

«Θεωρήσαμε ότι οι κινήσεις των τελευταίων ημερών ήταν υπερβολικές και αναζητήσαμε ευκαιρίες αγοράς σε χαμηλές τιμές σε ορισμένα γαλλικά εταιρικά ομόλογα», δήλωσε.

Η Λεπέν, οι εκλογές και η αβεβαιότητα για τα γαλλικά δημοσιονομικά

Στο πολιτικό μέτωπο, η αγορά παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις ενόψει των προεδρικών εκλογών του Απριλίου 2027 στη Γαλλία.

Οι αποδόσεις των γαλλικών 10ετών ομολόγων υποχώρησαν την Τρίτη, μετά τη δέσμευση της Μαρίν Λεπέν, την οποία το δημοσίευμα χαρακτηρίζει επικρατέστερη υποψήφια της ακροδεξιάς για την προεδρία, ότι θα τηρήσει δημοσιονομική πειθαρχία.

Ωστόσο, η αποκλιμάκωση αποδείχθηκε προσωρινή.

Την Τετάρτη οι αποδόσεις κινήθηκαν εκ νέου ανοδικά, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα για τη δημοσιονομική πορεία της Γαλλίας επανέφεραν τις πιέσεις.

Οι επενδυτές εξακολουθούν να προβληματίζονται για το κατά πόσο η επόμενη γαλλική κυβέρνηση θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας.

Τράπεζα της Γαλλίας: Δεν χρειάζεται παρέμβαση της ΕΚΤ

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν υπάρχει ανάγκη παρέμβασης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την αντιμετώπιση των πιέσεων στην αγορά ομολόγων.

Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι η ΕΚΤ «δεν βρίσκεται εδώ για να αντιμετωπίζει τα δημοσιονομικά προβλήματα των χωρών».

Η τοποθέτηση αυτή υπογραμμίζει ότι η αντιμετώπιση των δημοσιονομικών ανισορροπιών αποτελεί πρωτίστως ευθύνη των εθνικών κυβερνήσεων και όχι της κεντρικής τράπεζας.

Schroders και Ninety One αναπροσαρμόζουν τις θέσεις τους

Στις ευκαιρίες που δημιουργεί η αναταραχή στρέφονται και άλλοι μεγάλοι διαχειριστές κεφαλαίων, αν και δεν ακολουθούν όλοι την ίδια στρατηγική.

Η Ninety One αύξησε την έκθεσή της στην ευρωπαϊκή αγορά εταιρικού χρέους μέσω ενός δείκτη ομολόγων υψηλής απόδοσης (high yield).

Ωστόσο, ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου Τζέισον Μπορμπόρα-Σιν ανέφερε ότι η εταιρεία αποφεύγει τις άμεσες επενδύσεις σε γαλλικά κρατικά ομόλογα ενόψει των εκλογών του 2027.

Από την πλευρά της, η Schroders έχει περιορίσει τις υποεπενδεδυμένες θέσεις της σε ομόλογα της Ιταλίας και της Ισπανίας, καθώς η πτώση των τιμών τα κατέστησε πιο ελκυστικά.

Ο Τζέιμς Ρίνγκερ, διαχειριστής παγκόσμιων χαρτοφυλακίων σταθερού εισοδήματος της εταιρείας, δήλωσε επίσης ότι η Schroders έχει αυξήσει την έκθεσή της σε ευρωπαϊκά εταιρικά ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας.

Οι κινήσεις αυτές αποτυπώνουν μια διαφοροποίηση στη στάση των μεγάλων επενδυτών: ενώ οι ανησυχίες για το γαλλικό χρέος παραμένουν ισχυρές, οι πιέσεις που έχουν μεταφερθεί στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές αντιμετωπίζονται από ορισμένους διαχειριστές ως ευκαιρία για τοποθετήσεις σε χαμηλότερες τιμές.

Το βασικό στοίχημα είναι κατά πόσο η κρίση εμπιστοσύνης γύρω από τα γαλλικά δημόσια οικονομικά θα παραμείνει περιορισμένη ή θα εξελιχθεί σε ευρύτερη αναταραχή στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.

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