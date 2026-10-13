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Η παγκόσμια αγορά ομολόγων ξεπέρασε σε μέγεθος το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στην ιστορία.

Ο Ρόμπιν Γουίγκλσγουορθ, ανταποκριτής παγκόσμιων οικονομικών θεμάτων των Financial Times, ανακάλυψε αυτό το γεγονός, το οποίο τον οδήγησε να αναζητήσει ένα βιβλίο που να αναλύει πώς τα ομόλογα δημιούργησαν το σύγχρονο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Δε μπόρεσε να βρει κανένα, οπότε ανέλαβε ο ίδιος να γράψει ένα.

Ο Γουίγκλσγουορθ είναι ο συγγραφέας του «Trillions», μιας ιστορίας της επανάστασης των index-funds, ενώ το νέο του βιβλίο, «A Fabulous Debt: The Epic Story of How Bonds Built the Modern World», κυκλοφόρησε στις 29 Σεπτεμβρίου από τον εκδοτικό οίκο Portfolio/Penguin.

Στη συνέντευξή του στο MarketWatch, ο Γουίγκλσγουορθ μοιράζεται τα μηνύματα που στέλνει η αγορά ομολόγων και τα οποία διαφεύγουν από τους επενδυτές μετοχών, πώς η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) χρηματοδοτείται με χρέος και όχι με ίδια κεφάλαια, καθώς και τι τον ανησυχεί περισσότερο σχετικά με το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ.

MarketWatch: Γιατί αποφασίσατε να γράψετε το «A Fabulous Debt» τώρα;

Γουίγκλσγουορθ: Εξετάζοντας τα στοιχεία της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, ανακάλυψα ότι η παγκόσμια αγορά ομολόγων είχε ξεπεράσει σε μέγεθος το τραπεζικό σύστημα για πρώτη φορά στην ιστορία, κάποια στιγμή στα τέλη της δεκαετίας του 2010. Όταν έψαξα για ένα βιβλίο που να ανατρέχει σε ολόκληρη την ιστορία της, συνειδητοποίησα ότι κανείς δεν είχε γράψει κάτι τέτοιο, οπότε το έγραψα εγώ ο ίδιος.

Το ονόμασα «A Fabulous Debt» προς τιμήν ενός Βρετανού ιστορικού που μελέτησε το χρέος του Ηνωμένου Βασιλείου μετά τους Ναπολεόντειους Πολέμους, όταν ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ έφτασε το 200% έως 300%. Ο ιστορικός αυτός υποστήριξε ότι τα ομόλογα λειτουργούν ως χρηματοοικονομικό «λιπαντικό» και ότι, στην πραγματικότητα, επρόκειτο για ένα «υπέροχο χρέος». Οι ανεπτυγμένες οικονομίες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, χρειάζονται μια μόνιμη αγορά ομολόγων για να αναπτυχθούν.

MarketWatch: Τι μας λέει αυτή τη στιγμή η αγορά ομολόγων που ίσως διαφεύγει από τους επενδυτές μετοχών;

Γουίγκλσγουορθ: Ότι ο πληθωρισμός δεν θα επιστρέψει στο 2% σύντομα και ότι οι κεντρικές τράπεζες ίσως χρειαστεί να διατηρήσουν τα επιτόκια σε υψηλότερα επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Φαίνεται ότι έχουμε απομακρυνθεί από τον κόσμο των χαμηλών αποδόσεων και του χαμηλού πληθωρισμού των δεκαετιών του 2000 και του 2010, και αυτό είναι στην πραγματικότητα θετικό. Αυτά τα χαμηλά επιτόκια ήταν ένδειξη δυσφορίας, κληρονομιά της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η αγορά μετοχών δεν έχει πραγματικά συνυπολογίσει ότι τα επιτόκια ενδέχεται να πρέπει να παραμείνουν σε υψηλότερα επίπεδα.

MarketWatch: Η απόδοση των 10ετών ομολόγων του Δημοσίου ξεπέρασε πρόσφατα το 5% για πρώτη φορά από το 2023. Πόσο σημαντικό είναι αυτό;

Γουίγκλσγουορθ: Όχι ιδιαίτερα, αν το εξετάσουμε μεμονωμένα. Είναι ένας αυθαίρετος αριθμός. Αυτό που έχει σημασία είναι αν το κόστος δανεισμού ξεπερνά τον ρυθμό της οικονομικής ανάπτυξης. Οι ΗΠΑ πληρώνουν πλέον περίπου το 3,6% του ΑΕΠ για την εξυπηρέτηση του χρέους, όχι για το κεφάλαιο, αλλά μόνο για τους τόκους. Όσο αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων, τόσο περισσότερα χρήματα αποσύρονται από την άμυνα, την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη και τις υποδομές. Οι ΗΠΑ δαπανούν πλέον περισσότερα για το χρέος τους παρά για την άμυνα. Πάνω από το 5%, τα πράγματα μπορεί να αρχίσουν να παίρνουν διαστάσεις χιονοστιβάδας.

MarketWatch: Υπάρχει τρόπος να ξεφύγουμε από αυτή την πορεία του χρέους;

Γουίγκλσγουορθ: Πιθανώς ένας συνδυασμός παραγόντων. Ένας ελαφρώς αυξημένος πληθωρισμός βοηθά, επειδή μειώνει την πραγματική αξία του σταθερού χρέους. Το 2022, οι ΗΠΑ σημείωσαν τη μεγαλύτερη μείωση του δείκτη χρέους προς ΑΕΠ στην ιστορία της παγκόσμιας οικονομίας, απλώς και μόνο επειδή η οικονομία αναπτύχθηκε ταχύτερα σε ονομαστικούς όρους από ό,τι το χρέος.

Ο Καναδάς αποτελεί μια καλή περίπτωση. Αντιμετώπισε μια ημι-κρίση χρέους τη δεκαετία του 1990, όταν το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους του ανέβηκε προς το 10% του ΑΕΠ. Σε εκείνο το σημείο, η κυβέρνηση εφάρμοσε ένα πραγματικά σκληρό πρόγραμμα λιτότητας που μείωσε σημαντικά το χρέος της. Συνήθως χρειάζεται μια πραγματική κρίση για να επιβληθεί η λύση. Είναι πάντα πιο δελεαστικό για τους πολιτικούς να αυξήσουν τις δαπάνες ή να μειώσουν τους φόρους παρά να κάνουν το αντίθετο.

MarketWatch: Γιατί κάποιος που κατέχει κυρίως μετοχές πρέπει να δίνει προσοχή στην αγορά ομολόγων;

Γουίγκλσγουορθ: Επειδή η αγορά ομολόγων αποτελεί το θεμέλιο του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Οι μετοχές είναι λαμπερές, αλλά δεν έχουν ούτε κατά διάνοια την ίδια σημασία. Όταν έσκασε η φούσκα των dot-com, ο δείκτης S&P 500 έχασε σχεδόν το 50% από το υψηλότερο στο χαμηλότερο σημείο, αλλά εκείνη ήταν μια ήπια ύφεση. Όταν η αγορά ομολόγων καταρρέει, όπως συνέβη το 2008, αυτό μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες.

Η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου αποτελεί το κόστος του χρήματος για ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία. Επηρεάζει την υποθήκη σας, το δάνειο για το αυτοκίνητό σας, την πιστωτική σας κάρτα. Ακόμη και μετά τη συγγραφή του βιβλίου, είμαι πιο πεπεισμένος από ποτέ ότι η αγορά ομολόγων είναι το μεγαλύτερο θέαμα στον κόσμο, και η χρηματιστηριακή αγορά μοιάζει σχεδόν με τσίρκο σε σύγκριση.

MarketWatch: Μήπως η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης μετατρέπεται σε έκρηξη χρέους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, και αυτό σας ανησυχεί;

Γουίγκλσγουορθ: Ναι και ναι. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης είναι τόσο τεράστιες, που αυτές οι εταιρείες δεν μπορούν να βασίζονται μόνο στις ελεύθερες ταμειακές ροές, οπότε στρέφονται προς την αγορά ομολόγων. Πέρυσι, οι «υπερ-κλίμακες» εξέδωσαν ομόλογα αξίας 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Φέτος το ποσό πλησιάζει τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι η χρηματοοικονομική μηχανική. Οι εταιρείες διαμορφώνουν τις αγορές τσιπ και ηλεκτρικής ενέργειας ως μελλοντικές μισθώσεις και όχι ως ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία, ώστε οι υποχρεώσεις να μην εμφανίζονται στον ισολογισμό. Υπάρχουν περίπου 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια σε δεσμεύσεις μισθώσεων, εκ των οποίων μόνο περίπου 500 δισεκατομμύρια δολάρια εμφανίζονται πράγματι σε κάποιον ισολογισμό.

Δεν είναι τα ίδια κεφάλαια που τροφοδοτούν τη άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι το χρέος. Αν αυτό συνεχιστεί για μερικά ακόμη χρόνια, θα ανησυχούσα για κάτι παρόμοιο με τη μετοχή της Cisco Systems μετά το 2000, η οποία χρειάστηκε 25 χρόνια για να επιστρέψει στο προηγούμενο υψηλό της.

MarketWatch: Υπάρχει κάποιο τμήμα της αγοράς ομολόγων που φαίνεται ελκυστικό για τους επενδυτές αυτή τη στιγμή;

Γουίγκλσγουορθ: Σε γενικές γραμμές, τα ομόλογα φαίνονται πιο ελκυστικά από ό,τι στο παρελθόν. Όταν οι άνθρωποι αγόραζαν 10ετή κρατικά ομόλογα με απόδοση 1% έως 2%, αυτό μου φαινόταν τρελό. Η πτωτική πορεία της αγοράς ομολόγων το 2022 και το 2023 ήταν πιθανώς η χειρότερη των τελευταίων αιώνων, και σχεδόν κανείς δεν μιλούσε γι’ αυτό, επειδή έπληξε κυρίως τα συνταξιοδοτικά ταμεία και τις ασφαλιστικές εταιρείες και όχι τους απλούς επενδυτές. Τώρα, μια απόδοση 10ετών ομολόγων κοντά στο 5%, αν ο πληθωρισμός υποχωρήσει, δεν φαίνεται κακή. Ωστόσο, αυτό εξαρτάται από τον χρονικό ορίζοντα που έχετε. Αν επενδύετε για τα επόμενα 60 χρόνια, προτιμήστε τις μετοχές. Αν συνταξιοδοτηθείτε τα επόμενα πέντε χρόνια, δεν θα αγόραζα ομόλογα υψηλού κινδύνου ή χρέος αναδυόμενων αγορών.

MarketWatch: Επέστρεψαν οι «ομολογιακοί αυστηροί κριτές» και έχουν πλέον πραγματική εξουσία επί των ΗΠΑ;

Γουίγκλσγουορθ: Ναι, και αυτό είναι κάτι καινούργιο. Η αγορά ομολόγων είχε πάντα τη δυνατότητα να εκφοβίζει μικρές χώρες που εξαρτώνται από εξωτερική χρηματοδότηση. Αυτό που έχει αλλάξει τώρα είναι ότι η ίδια αμορφη μάζα αμοιβαίων κεφαλαίων, κρατικών επενδυτικών ταμείων και διαχειριστών συνταξιοδοτικών ταμείων μπορεί να εκφοβίσει και τις ΗΠΑ. Είδαμε τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να υποχωρεί μπροστά στην αγορά ομολόγων μετά την «Ημέρα της Απελευθέρωσης».

Η υπεύθυνη κίνηση για την Fed είναι να αυξήσει τα επιτόκια και να δείξει ότι αντιμετωπίζει σοβαρά τον πληθωρισμό, όχι να τα μειώσει. Η κυβέρνηση δεν δανείζεται σε ημερήσια βάση. Πωλεί ομόλογα με διάρκεια από πέντε έως 30 έτη, και το κόστος τους εξαρτάται από το πόσο αξιόπιστη φαίνεται η Fed όσον αφορά τον πληθωρισμό.

Αυτό εξηγεί εν μέρει γιατί είδαμε μια στροφή προς πιο επιθετική ρητορική από τον Κέβιν Γουόρς στο Τζάκσον Χολ.

MarketWatch: Ποια είναι τα προειδοποιητικά σημάδια ότι οι επενδυτές σε ομόλογα αρχίζουν να ανησυχούν;

Γουίγκλσγουορθ: Παρακολουθήστε την απόδοση των 10ετών ομολόγων του Δημοσίου. Αν αρχίσει να ανεβαίνει σημαντικά πάνω από το 5% και παρουσιάζει απότομη άνοδο αντί να κυμαίνεται σταθερά, αυτό δείχνει ότι οι επενδυτές χάνουν την εμπιστοσύνη τους στην ικανότητα της αμερικανικής κυβέρνησης να ελέγχει το χρέος της. Η αγορά των ομολόγων υψηλού κινδύνου (junk bonds) αποτελεί επίσης ένα από τα καλύτερα πρώιμα σημάδια επιδείνωσης της οικονομίας, καθώς οι δανειολήπτες με χαμηλή πιστοληπτική αξιολόγηση νιώθουν πρώτοι την πίεση. Μια προειδοποίηση: Μεγάλο μέρος των προηγούμενων εκδόσεων ομολόγων υψηλού κινδύνου έχει μεταφερθεί στον τομέα των ιδιωτικών πιστώσεων, με αποτέλεσμα το σήμα να είναι πλέον πιο αμυδρό.

MarketWatch: Στο βιβλίο σας, ο Αλεξάντερ Χάμιλτον διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Τι είχε καταλάβει για το δημόσιο χρέος που εμείς σήμερα ξεχνάμε;

Γουίγκλσγουορθ: Ότι το χρέος του ενός είναι το περιουσιακό στοιχείο του άλλου. Ο Χάμιλτον μελέτησε πώς η Βρετανία δημιούργησε μια μόνιμη αγορά ομολόγων και συνειδητοποίησε ότι αυτή λειτουργούσε ως καύσιμο για οικονομικά θαύματα και όχι ως αδυναμία, καθώς αυτά τα ομόλογα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως εξασφάλιση όταν το σκληρό νόμισμα ήταν σπάνιο. Ο Τζέφερσον και ο Μάντισον δεν το εκτίμησαν αυτό. Ο Μάντισον είπε τη διάσημη φράση ότι «όλο το δημόσιο χρέος είναι μια δημόσια κατάρα». Ο Χάμιλτον γνώριζε ότι το χρέος είναι ένα εργαλείο, ήθελε να είναι μόνιμο και το αποκαλούσε «αθάνατη δημόσια πίστωση». Είδε επίσης ότι το να δοθεί στους Αμερικανούς σε όλες τις πολιτείες ένα κοινό μερίδιο στα ομόλογα της ομοσπονδίας βοήθησε να ενωθεί μια διχασμένη νέα χώρα.

MarketWatch: Τι σας εξέπληξε περισσότερο κατά τη διάρκεια της έρευνας για το βιβλίο;

Γουίγκλσγουορθ: Δύο πράγματα. Το ένα είναι κάπως τεχνικό: η αγορά repo, όπου οι άνθρωποι χρηματοδοτούν ομόλογα και ακόμη και μετοχές, είναι η «σκοτεινή ύλη» της χρηματοοικονομίας. Δεν την βλέπεις τις περισσότερες φορές, αλλά όταν καταρρέει, οι συνέπειες είναι καταστροφικές. Μια κρίση στην αγορά ρεπό συνέβαλε στην κατάρρευση της Bear Stearns και της Lehman Brothers.

Το άλλο είναι το πώς η αγορά ομολόγων ενθάρρυνε τη δημοκρατία και τη διαφάνεια. Η Βρετανία μετέτρεψε το δημόσιο χρέος της σε υποχρέωση του Κοινοβουλίου και όχι του βασιλιά, και άρχισε να δημοσιεύει δημοσιονομικά στοιχεία. Αυτή η διαφάνεια της επέτρεψε να δανείζεται με χαμηλότερο κόστος, και το φθηνότερο δανεισμό την βοήθησε να κερδίσει πολέμους.

MarketWatch: Υπάρχει κάτι που συμβαίνει σήμερα και σας προκαλεί ανησυχία;

Γουίγκλσγουορθ: Προσπαθώ σκληρά να μην γίνομαι επικριτής του χρέους και δεν ανησυχώ για κάποια επικείμενη κρίση. Είναι δικαιολογημένο να υπάρχουν μεγάλα ελλείμματα όταν η οικονομία είναι αδύναμη ή ανακάμπτει από ένα σοκ, αλλά δεν μου φαίνεται ότι κάθε μεγάλη κυβέρνηση στον πλανήτη θα έπρεπε να έχει τεράστια ελλείμματα αυτή τη στιγμή.

Ανησυχώ ότι αυτό θα εξελιχθεί σιγά-σιγά σε χιονοστιβάδα, μέχρι να εξαντλήσει την ικανότητα μιας κυβέρνησης να δαπανά για ό,τι πραγματικά επιθυμεί, είτε πρόκειται για άμυνα, υποδομές ή υγειονομική περίθαλψη. Οι ΗΠΑ δεν παρουσιάζουν το μεγαλύτερο δημοσιονομικό έλλειμμα στον κόσμο, αλλά αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αν οι ΗΠΑ «φτερνιστούν» οικονομικά, ο υπόλοιπος κόσμος δεν θα πάθει απλώς ένα άσχημο κρυολόγημα. Θα πάθει πλήρη πνευμονική λοίμωξη.

MarketWatch: Υπάρχει κάποιος ιστορικός παραλληλισμός για την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης που πρέπει να γνωρίζουν οι επενδυτές;

Γουίγκλσγουορθ: Υπάρχουν παραλληλισμοί μεταξύ της έκρηξης των σιδηροδρόμων τον 19ο αιώνα και της σημερινής έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης. Η αγορά ομολόγων είναι ένα μαγικό εργαλείο για τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων. Οι ΗΠΑ έδειξαν ότι μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις για τη χρηματοδότηση εθνικών έργων όπως οι σιδηρόδρομοι.

Ο Τζέι Κουκ, ο μεγαλύτερος τραπεζίτης της εποχής του, πούλησε τα ομόλογα που βοήθησαν τον Βορρά να κερδίσει τον Εμφύλιο Πόλεμο στις ΗΠΑ. Στη συνέχεια, χρηματοδότησε τους διηπειρωτικούς σιδηροδρόμους και δεν συνειδητοποίησε πόσο καταστροφική ήταν αυτή η κίνηση. Μια χρηματοπιστωτική κρίση στην Ευρώπη οδήγησε τους επενδυτές να ξεφορτωθούν τα αμερικανικά σιδηροδρομικά ομόλογα, και η εταιρεία του Κουκ χρεοκόπησε, γεγονός που προκάλεσε σοκ στη Wall Street, σε κλίμακα αντίστοιχη με την πτώχευση της JPMorgan σήμερα. Αυτό πυροδότησε αυτό που ονομάστηκε «Μεγάλη Ύφεση», μέχρι να συμβεί η πραγματική Μεγάλη Ύφεση.

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