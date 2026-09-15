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Έντονη νευρικότητα επικρατεί στη Wall Street, καθώς μια σειρά από αρνητικούς καταλύτες συνθέτουν ένα σκηνικό απαισιοδοξίας για τις αγορές. Η εκτίναξη της απόδοσης του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου σε επίπεδα που η αγορά είχε να αντικρίσει από το 2007, η συνεχιζόμενη άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου λόγω της κλιμάκωσης της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή και οι σχεδόν βέβαιες προσδοκίες για νέα αύξηση των επιτοκίων από τη Federal Reserve ασκούν ασφυκτικές πιέσεις στη διάθεση ανάληψης ρίσκου. Παράλληλα, οι ανησυχίες γύρω από τους ρυθμούς ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης και η αβεβαιότητα εν όψει των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών επιβαρύνουν περαιτέρω το επενδυτικό συναίσθημα.

Στη συνεδρίαση της Τρίτης ο Dow Jones υποχωρεί κατά 0,23% και διαπραγματεύεται στις 52.303,24 μονάδες. Ο S&P 500 κινείται πτωτικά κατά 0,13% στις 7.610,01 μονάδες και ο Nasdaq καταγράφει απώλειες 0,12% στις 26.155,05 μονάδες.

Η πλέον εντυπωσιακή και ανησυχητική εξέλιξη της ημέρας εντοπίζεται στην αγορά των αμερικανικών κρατικών χρεογράφων, όπου οι αποδόσεις σημειώνουν πολυετή υψηλά. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου των ΗΠΑ ξεπέρασε το ψυχολογικό φράγμα του 5%, φτάνοντας προσωρινά έως και το 5,041%, επίπεδο που αποτελεί το υψηλότερο των τελευταίων 19 ετών. Αν και στη συνέχεια η απόδοση υποχώρησε ελαφρώς γύρω από την περιοχή του 5%, η εικόνα στην αγορά σταθερού εισοδήματος παραμένει ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

Καθώς οι αποδόσεις των ομολόγων κινούνται αντιστρόφως ανάλογα με τις τιμές τους, το ισχυρό κύμα πωλήσεων στα κρατικά χρεόγραφα αντικατοπτρίζει τους φόβους των επενδυτών ότι ο πληθωρισμός θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα για παρατεταμένο διάστημα, αναγκάζοντας τις κεντρικές τράπεζες να διατηρήσουν επιθετική νομισματική πολιτική. Παράλληλα, οι υψηλές αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, που θεωρούνται τοποθετήσεις μηδενικού ρίσκου, μειώνουν σημαντικά την ελκυστικότητα των μετοχών, υποχρεώνοντας τους διαχειριστές κεφαλαίων σε αναδιάρθρωση των χαρτοφυλακίων τους.

Το εκρηκτικό «κοκτέιλ» συμπληρώνεται από την ασταμάτητη άνοδο στις διεθνείς αγορές εμπορευμάτων, όπου το πετρέλαιο καταγράφει νέο ράλι ενισχύοντας τους φόβους για νέο σοκ στην προσφορά. Η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να αναστείλει τη λειτουργία κομβικού αγωγού που παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη πολεμική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, έχει προκαλέσει ισχυρές αναταράξεις.

Το αργό τύπου Brent ξεπέρασε τα 106 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας συνολική άνοδο της τάξεως του 18% εντός του Σεπτεμβρίου, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) διαμορφώνεται πάνω από τα 102 δολάρια. Η διατήρηση του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα τροφοδοτεί εκ νέου τις πληθωριστικές πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία, δυσκολεύοντας το έργο των κεντρικών τραπεζών.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα βλέμματα όλων είναι εστιασμένα στη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ την Τετάρτη. Οι αγορές προεξοφλούν σε ποσοστό άνω του 90% (έως και 92,5%) ότι η Fed θα προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης, μετακινώντας το βασικό επιτόκιο από το εύρος του 3,5%-3,75% υψηλότερα.

Τα πρόσφατα στοιχεία από το υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ έδειξαν ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή επιταχύνθηκε τον Αύγουστο, με τον δομικό πληθωρισμό να σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων τεσσάρων μηνών. Αυτή η εξέλιξη στερεί από τους αξιωματούχους της τράπεζας την ευχέρεια να καθυστερήσουν τη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής. Μάλιστα, αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι αν η Fed εμφανιστεί διστακτική, οι επενδυτές ενδέχεται να απαιτήσουν ακόμα υψηλότερες αποδόσεις στα ομόλογα ως αντιστάθμισμα για τον κίνδυνο του πληθωρισμού.

Οι πιέσεις αποτυπώνονται ανάγλυφα και στο ταμπλό της Wall Street, όπου οι μετοχές του τεχνολογικού τομέα δέχονται ισχυρό αμφίπλευρο χτύπημα. Από τη μία μεριά, το αυξημένο κόστος δανεισμού πλήττει παραδοσιακά τις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Από την άλλη, το επενδυτικό ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη, που αποτελούσε την κύρια κινητήρια δύναμη της φετινής ανόδου, δείχνει να δοκιμάζεται. Μεγάλες εταιρείες του κλάδου εκφράζουν προβληματισμό και απευθύνουν εκκλήσεις για επιβράδυνση της ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών λόγω ανησυχιών ασφαλείας, γεγονός που δημιουργεί αβεβαιότητα για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές κερδοφορίας. Στις πρώτες συναλλαγές, τεχνολογικοί κολοσσοί όπως η Alphabet και η Microsoft σημειώνουν απώλειες της τάξεως του 1%, ενώ οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών επιχειρούν μια εύθραυστη σταθεροποίηση, με την Nvidia να καταγράφει οριακή άνοδο μετά τη μεγάλη πτώση της προηγούμενης συνεδρίασης.

Η επιδείνωση της επενδυτικής ψυχολογίας επιβεβαιώνεται και από την πρόσφατη έρευνα της Bank of America μεταξύ των διαχειριστών κεφαλαίων. Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο ενθουσιασμός για τα στοιχεία ενεργητικού υψηλού ρίσκου υποχωρεί αισθητά. Το ποσοστό των διαχειριστών που δηλώνουν αυξημένη τοποθέτηση (overweight) στις παγκόσμιες μετοχές υποχώρησε στο 49% από 56% τον προηγούμενο μήνα, καθώς η άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα και το ρευστό πολιτικό σκηνικό στις ΗΠΑ αναγκάζουν τους θεσμικούς επενδυτές να υιοθετήσουν μια πιο αμυντική στάση.

Την ίδια ώρα, η αβεβαιότητα διαχέεται και σε άλλες γωνιές των αγορών. Το αμερικανικό δολάριο οδεύει προς δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ενίσχυσης, λειτουργώντας ως καταφύγιο, ενώ στον τομέα των ψηφιακών νομισμάτων το Bitcoin υποχωρεί, καθώς απομακρύνεται το ενδεχόμενο άμεσης προώθησης του νέου ρυθμιστικού πλαισίου στις ΗΠΑ, συμπαρασύροντας πτωτικά τις μετοχές των εταιρειών που σχετίζονται με την αγορά crypto. Η συνολική εικόνα υποδεικνύει ότι οι αγορές εισέρχονται σε φάση έντονης μεταβλητότητας, όπου οι επενδυτές καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στον επίμονο πληθωρισμό, τις γεωπολιτικές αναταράξεις και το αυξημένο κόστος δανεισμού.

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