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Μια νέα αύξηση επιτοκίων από τη Federal Reserve τον Οκτώβριο βρίσκεται πλέον πιο έντονα στο επίκεντρο των αγορών, μετά τη στήριξη που εξέφρασε κορυφαίο στέλεχος της κεντρικής τράπεζας και τα νέα στοιχεία που έδειξαν ισχυρή οικονομική δραστηριότητα αλλά και εντεινόμενες πληθωριστικές πιέσεις.

Ο διοικητής της Fed, Μάικλ Μπαρ, δήλωσε ότι η νομισματική πολιτική πιθανότατα χρειάζεται περαιτέρω προσαρμογές, παρά την αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης που αποφασίστηκε την περασμένη εβδομάδα.

«Στο βασικό μου σενάριο, πιθανότατα θα χρειαστούν περαιτέρω προσαρμογές της πολιτικής, ώστε ο πληθωρισμός να επιστρέψει στον στόχο εγκαίρως», ανέφερε ο Μπαρ σε ομιλία του σε συνέδριο στο Σικάγο.

Όπως υπογράμμισε, η Fed θέλει να στηρίξει μια βιώσιμη και διαρκή ανάπτυξη που θα ενισχύει τη μέγιστη απασχόληση, αλλά η σταθερότητα των τιμών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Εκρηκτική άνοδος στη δραστηριότητα επιχειρήσεων

Οι δηλώσεις Μπαρ ήρθαν την ίδια ημέρα που η S&P Global ανακοίνωσε ότι οι δείκτες δραστηριότητας τόσο στη μεταποίηση όσο και στις υπηρεσίες στις ΗΠΑ αυξήθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα άνω των τεσσάρων ετών.

Ο δείκτης PMI για τον κλάδο υπηρεσιών διαμορφώθηκε στις 58,7 μονάδες, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 59 μηνών, ενώ ο δείκτης μεταποίησης ενισχύθηκε στις 56,7 μονάδες, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 53 μηνών.

Ο σύνθετος δείκτης PMI, που συνδυάζει μεταποίηση και υπηρεσίες, αυξήθηκε στις 58,4 μονάδες, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 62 μηνών. Κάθε μέτρηση πάνω από τις 50 μονάδες υποδηλώνει επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, τα στοιχεία έδειξαν σημαντική επιτάχυνση των πιέσεων στις τιμές. Η S&P Global ανέφερε ότι ο συνολικός δείκτης πληθωρισμού αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2022, λόγω της ανόδου στο κόστος καυσίμων και μεταφορών, αλλά και της αύξησης των μισθών.

Άνοδος κόστους και μισθών ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις

«Το κόστος εισροών των επιχειρήσεων αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τεσσάρων ετών, καθώς το κόστος καυσίμων και μεταφορών εκτινάχθηκε λόγω της ανόδου των τιμών πετρελαίου», σχολίασε ο Κρις Γουίλιαμσον, επικεφαλής οικονομολόγος επιχειρήσεων της S&P Global Market Intelligence.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την πίεση στις τιμές πώλησης και τον πληθωρισμό τους επόμενους μήνες.

Στην αγορά εργασίας, τα στοιχεία έδειξαν επίσης ενίσχυση της απασχόλησης, καθώς οι επιχειρήσεις ανέφεραν ότι χρειάζονται περισσότερους εργαζόμενους για να καλύψουν τις αυξημένες παραγγελίες.

Η αύξηση των θέσεων εργασίας στους δείκτες PMI καταγράφηκε με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Ιούνιο του 2022, ενώ η S&P Global σημείωσε ότι πρόκειται για έναν από τους ισχυρότερους ρυθμούς από τότε που ξεκίνησαν οι σχετικές μετρήσεις το 2009.

Στον κλάδο υπηρεσιών, η απασχόληση αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Ιούνιο του 2002, ενώ στη μεταποίηση έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2021.

Οι αγορές προεξοφλούν νέα κίνηση της Fed

Οι αγορές αντέδρασαν έντονα στα νέα στοιχεία, αυξάνοντας σημαντικά τις πιθανότητες μιας νέας αύξησης επιτοκίων στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) στις 27-28 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, οι πιθανότητες μιας νέας αύξησης επιτοκίων ανέβηκαν στο 73%, έναντι χαμηλότερων εκτιμήσεων πριν από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων.

Παράλληλα, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων κινήθηκαν ανοδικά. Η απόδοση του διετούς αμερικανικού ομολόγου, η οποία θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητη στις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική, αυξήθηκε πάνω από 13 μονάδες βάσης, στο 4,9%.

Μία εβδομάδα νωρίτερα, η Fed είχε αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, διαμορφώνοντας το βασικό επιτόκιο στο εύρος 3,75%-4%.

Ο Μπαρ χαρακτήρισε την απόφαση «σημαντική ενέργεια», σημειώνοντας ότι η Fed είχε βρεθεί «εκτός θέσης» σε σχέση με τα επιτόκια και ότι η τελευταία κίνηση ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση.

Παράλληλα, άλλωστε, και άλλα στελέχη της Fed, όπως ο Αλμπέρτο Μουσαλέμ της Fed του Σεντ Λούις και η Σούζαν Κόλινς της Fed της Βοστώνης, έχουν επίσης δηλώσει ότι θεωρούν αναγκαίες περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων.

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