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Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι ασιατικές αγορές, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε μαζικές ρευστοποιήσεις στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ παράλληλα η νέα άνοδος του πετρελαίου, λόγω της κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και ενίσχυσε τα σενάρια νέας αύξησης επιτοκίων από τη Federal Reserve.

Η νευρικότητα εντάθηκε μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επαναφέρει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών κοντά στα Στενά του Ορμούζ και να επιβάλει τέλος διέλευσης ύψους 20% σε όλα τα φορτία που μεταφέρονται μέσω της στρατηγικής θαλάσσιας οδού.

Το πετρέλαιο επανέρχεται στο επίκεντρο

Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την ανοδική τους πορεία για δεύτερη διαδοχική ημέρα.

Το Brent ενισχύθηκε έως και 2,8%, φθάνοντας στα 85,64 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια του WTI αυξήθηκαν κατά περίπου 2,3%, στα 79,91 δολάρια.

Η άνοδος ακολούθησε τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για χρεώσεις στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντας τις ΗΠΑ «φύλακα» της σημαντικότερης ενεργειακής θαλάσσιας οδού του κόσμου.

Παράλληλα, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social ανακοίνωσε την επαναφορά του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών κοντά στα Στενά, ενώ η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) γνωστοποίησε ότι το μέτρο τίθεται σε εφαρμογή το απόγευμα της Τρίτης (ώρα ΗΠΑ).

Βαριές απώλειες στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης

Βαρύ το κλίμα και στις ασιατικές αγορές, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε μαζικές ρευστοποιήσεις στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ η νέα άνοδος του πετρελαίου λόγω της κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επιβάρυνε περαιτέρω το κλίμα. Ο Kospi της Νότιας Κορέας υποχωρεί αυτή την ώρα κατά 1,99% στις 6.671,35 μονάδες, ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ χάνει 0,58% στις 24.074,40 μονάδες, ο Shanghai Composite χαμηλότερα κατά 0,66% στις 3.887,92 μονάδες, ενώ ο ιαπωνικός Nikkei 225 κινείται με απώλειες 0,28% στις 67.052,75 μονάδες. Πτωτικά κινούνται επίσης ο ινδικός Sensex, που υποχωρεί κατά 0,33% στις 77.362,47 μονάδες, και ο δείκτης STI της Σιγκαπούρης, ο οποίος σημει[ώνει οριακή πτώση 0,09% στις 5.465,42 μονάδες.

Το μεγαλύτερο πλήγμα δέχθηκε η αγορά της Νότιας Κορέας, όπου ο δείκτης Kospi βυθίστηκε ενδοσυνεδριακά έως και 5,3%, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο, έχοντας πλέον υποχωρήσει περισσότερο από 30% από το υψηλό του Ιουνίου.

Η SK Hynix, από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές μνημών παγκοσμίως, υποχώρησε ακόμη 5%, μετά τη βουτιά-ρεκόρ 15% της προηγούμενης συνεδρίασης. Πιέσεις δέχθηκαν επίσης η Kioxia Holdings, που έχασε περίπου 3%, καθώς και η Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), με απώλειες 1,6%.

Το αρνητικό κλίμα είχε ήδη μεταφερθεί από τη Wall Street, όπου ο δείκτης Philadelphia Semiconductor Index κατέγραψε πτώση 4,8%, καθώς οι επενδυτές αμφισβητούν πλέον αν οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να δικαιολογήσουν τις εξαιρετικά υψηλές αποτιμήσεις του τελευταίου διαστήματος.

Οι αμερικανικές αποθετήριες μετοχές (ADR) της SK Hynix είχαν υποχωρήσει κατά 9,3%, εξανεμίζοντας μεγάλο μέρος των κερδών που είχαν σημειώσει μετά την εισαγωγή τους στη Wall Street στις 10 Ιουλίου.

Η Citi βλέπει αυξημένο κίνδυνο κλιμάκωσης

Η Citi προειδοποίησε ότι η επιβολή τελών διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ αυξάνει ουσιαστικά τον κίνδυνο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης στην περιοχή.

Η αμερικανική τράπεζα εκτιμά επίσης ότι ενισχύεται το ενδεχόμενο η Τεχεράνη να αποχωρήσει από το προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με την Ουάσιγκτον μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, εξέλιξη που θα μπορούσε να διατηρήσει τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Πριν από την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων στο Ιράν, σχεδόν το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου διερχόταν από τα Στενά του Ορμούζ. Η ναυτιλιακή κίνηση είχε περιοριστεί σημαντικά όταν το Ιράν ξεκίνησε να στοχοποιεί εμπορικά πλοία στις αρχές Μαρτίου, ενώ άρχισε να ανακάμπτει μετά την προσωρινή συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης.

Όλα τα βλέμματα σε πληθωρισμό και Fed

Η εκτίναξη του πετρελαίου επανέφερε στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν ότι η Federal Reserve ενδέχεται να χρειαστεί να αυξήσει ξανά τα επιτόκια.

Οι αγορές δίνουν πλέον περίπου 50% πιθανότητα για νέα αύξηση επιτοκίων τον Ιούλιο, μετά και τις δηλώσεις του διοικητή της Fed Κρίστοφερ Γουόλερ ότι ενδέχεται να απαιτηθεί περαιτέρω σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής εάν οι υποκείμενες πληθωριστικές πιέσεις παραμείνουν ισχυρές.

Η απόδοση του διετούς αμερικανικού ομολόγου διατηρήθηκε κοντά στο 4,28%, στα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές του 2025, αντανακλώντας τις προσδοκίες για αυστηρότερη νομισματική πολιτική.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στα στοιχεία για τον αμερικανικό πληθωρισμό του Ιουνίου, τα οποία αναμένονται αργότερα μέσα στην ημέρα. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Bloomberg, ο ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή εκτιμάται ότι θα επιβραδυνθεί στο 3,8%, από 4,2% τον Μάιο.

Παράλληλα, ο νέος πρόεδρος της Federal Reserve, Κέβιν Γουόρς, πραγματοποιεί την πρώτη του εμφάνιση ενώπιον του Κογκρέσου, με τις αγορές να αναζητούν ενδείξεις για την πορεία των επιτοκίων τους επόμενους μήνες.

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