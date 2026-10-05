Οι τιμές του αργού πετρελαίου υποχώρησαν κατά περίπου 2 δολάρια τη Δευτέρα, καθώς οι εξαγωγές αργού από τη Μέση Ανατολή αυξήθηκαν και οι χώρες της G7 δεσμεύθηκαν να ενισχύσουν την προσφορά στην αγορά. Οι απώλειες, ωστόσο, περιορίστηκαν λόγω των συνεχιζόμενων φόβων για νέες διαταραχές που συνδέονται με τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent έκλεισαν με πτώση 1,93 δολαρίων ή 1,89%, στα 100,32 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI έχασε 1,68 δολάρια ή 1,84%, κλείνοντας στα 89,43 δολάρια το βαρέλι.

Αυξάνονται οι εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή

Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή ξεπέρασαν τα προπολεμικά επίπεδα στις τέσσερις από τις επτά ημέρες της τελευταίας εβδομάδας του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία για τη ναυτιλιακή κίνηση, παρά τις επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

«Παρότι τα δεξαμενόπλοια εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κινδύνους, η ελπίδα είναι ότι τελικά περισσότερο πετρέλαιο θα φθάνει στην αγορά», δήλωσε ο Άντριου Λίποου, πρόεδρος της Lipow Oil Associates.

Παράλληλα, οι χώρες της G7 συμφώνησαν την Παρασκευή να αποδεσμεύσουν 100 εκατ. βαρέλια ντίζελ και αργού πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα, ενώ δεσμεύθηκαν να αποφύγουν περιορισμούς στις εξαγωγές ενέργειας, έπειτα από πιέσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, ο αναλυτής της Raymond James, Πάβελ Μολτσάνοφ, σημείωσε ότι η αγορά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα τη συμφωνία, καθώς δεν είναι σαφές πόσο από το πετρέλαιο που προβλέπει η νέα δέσμευση θα προέλθει από τις ποσότητες που απομένουν από τη συντονισμένη μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) έκτακτη αποδέσμευση 400 εκατ. βαρελιών, η οποία είχε ανακοινωθεί τον Μάρτιο.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του IEA, Φατίχ Μπιρόλ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι τα κράτη-μέλη έχουν ήδη αποδεσμεύσει περίπου τα δύο τρίτα των 400 εκατ. βαρελιών που είχαν συμφωνηθεί.

Την ίδια ώρα, η BP έχει προσαρμόσει τη λειτουργία των διυλιστηρίων της, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην παραγωγή ντίζελ, όπως δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος Μεγκ Ο’Νιλ στο συνέδριο Energy Intelligence στο Λονδίνο.

Η προσφορά παραμένει περιορισμένη

Παρά την αποκλιμάκωση των τιμών, η συνολική εικόνα στην πλευρά της προσφοράς παραμένει πιεσμένη.

«Μια εκεχειρία στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να μην διαφαίνεται και η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι θα διασφαλίσει ότι οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και πλοία θα συνεχιστούν, διατηρώντας το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου σε υψηλά επίπεδα», δήλωσε ο αναλυτής της PVM Oil Associates, Τάμας Βάργκα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Saudi Aramco, Αμίν Νάσερ, δήλωσε στο ίδιο συνέδριο ότι αναμένει οι προμήθειες αργού πετρελαίου και διυλισμένων καυσίμων να παραμείνουν περιορισμένες, εκτιμώντας παράλληλα ότι η αναπλήρωση των παγκόσμιων αποθεμάτων μετά τις έκτακτες αποδεσμεύσεις ενδέχεται να χρειαστεί δύο χρόνια.

Την ίδια στιγμή, τα αποθέματα αργού στο Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου των ΗΠΑ (SPR) μειώθηκαν στα 283 εκατ. βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 1982, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε τη Δευτέρα το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας.

Στο επίκεντρο Σαουδική Αραβία και Χούθι

Οι συγκρούσεις μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι στην Υεμένη εξακολουθούν να εντείνουν τις ανησυχίες σχετικά με την παραγωγή του μεγαλύτερου εξαγωγέα πετρελαίου στην περιοχή.

Οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης επιτέθηκαν τη Δευτέρα σε θέσεις των Χούθι στην περιοχή Ντουμπάμπ, η οποία δεσπόζει στα στρατηγικής σημασίας Στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ, σύμφωνα με δύο στρατιωτικές πηγές. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά την έναρξη εκστρατείας από τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση για την ανακατάληψη εδαφών που ελέγχουν οι Χούθι.

Παράλληλα, ο OPEC+ ανέβαλε την επανεξέταση που θα καθόριζε τις ποσοστώσεις παραγωγής πετρελαίου για το 2027, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν έχει διαταράξει έργα επέκτασης της παραγωγικής δυναμικότητας σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, δημιουργώντας αβεβαιότητα γύρω από τις εκτιμήσεις για τη μελλοντική παραγωγή.

Η Saudi Aramco, εν τω μεταξύ, μείωσε απροσδόκητα τις τιμές του αργού για την Ασία για τον Νοέμβριο σε χαμηλό έξι ετών, προσθέτοντας ακόμη έναν παράγοντα πίεσης στις διεθνείς τιμές.

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