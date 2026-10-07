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Οι πιέσεις επέστρεψαν δυναμικά στην αγορά των αμερικανικών ομολόγων, οδηγώντας την απόδοση του 30ετούς Treasury στο 5,72%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002. Η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενισχύει τους φόβους ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει επίμονος, δυσκολεύοντας την προσπάθεια των κεντρικών τραπεζών να σταθεροποιήσουν τη νομισματική πολιτική.

Το sell off δεν περιορίζεται στις ΗΠΑ. Οι αναταράξεις μεταφέρθηκαν και στην Ευρώπη, με την απόδοση του βρετανικού 30ετούς ομολόγου να επιστρέφει στο 6%, ενώ η αντίστοιχη γαλλική απόδοση κατέγραψε άνοδο έως και 14 μονάδες βάσης.

Η επιδείνωση των δημοσιονομικών μεγεθών στις μεγάλες οικονομίες, σε συνδυασμό με το ενεργειακό σοκ που προκαλεί η συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, έχει οδηγήσει τις αποδόσεις των κρατικών τίτλων σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν εδώ και δεκαετίες.

Νέα ώθηση στις πιέσεις έδωσαν την Τετάρτη οι επιθέσεις του Ιράν σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ, οι οποίες έστειλαν το Brent πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι. Η εξέλιξη αποδυναμώνει την άποψη ότι το πρόσφατο sell off στα ομόλογα έχει προχωρήσει υπερβολικά και ότι τα σημερινά επίπεδα αποδόσεων αποτελούν ήδη ελκυστικό σημείο εισόδου.

Όπως σημειώνει η Εβελίν Γκόμεζ-Λιέχτι, multi-asset strategist της Mizuho International, η αγορά παραμένει εγκλωβισμένη ανάμεσα στις ελκυστικές αποδόσεις των ομολόγων και σε μια πετρελαϊκή κρίση που εξακολουθεί να τροφοδοτεί τις πληθωριστικές πιέσεις.

Η άνοδος του πετρελαίου έχει αρχίσει να μεταβάλλει εκ νέου και τις προσδοκίες για τη Fed. Σύμφωνα με το Bloomberg, οι αγορές swaps αποτιμούν πλέον πιθανότητα 24% για αύξηση των επιτοκίων μέσα στον Οκτώβριο, ενώ μία αύξηση έχει ενσωματωθεί πλήρως στις τιμές έως το τέλος του έτους.

Παράλληλα, οι επενδυτές αυξάνουν τις short θέσεις στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, σε μία ένδειξη ότι μέρος της αγοράς θεωρεί πως οι πιέσεις στις τιμές και η άνοδος των αποδόσεων μπορεί να έχουν συνέχεια.

Σημαντικό μέρος της τελευταίας κίνησης αποδίδεται στην αύξηση του term premium, δηλαδή της πρόσθετης απόδοσης που απαιτούν οι επενδυτές για να διακρατούν μακροπρόθεσμα ομόλογα. Το ασφάλιστρο διάρκειας στα 30ετή Treasuries έχει αυξηθεί μετά τη συνεδρίαση της Fed τον Σεπτέμβριο και, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, βρισκόταν την Τρίτη στο υψηλότερο επίπεδο από το 2011.

Η Bank of America αποδίδει τη συνολικότερη bear market στα ομόλογα από τις αρχές του έτους κυρίως στην ανατιμολόγηση των προσδοκιών για τις κεντρικές τράπεζες, καθώς οι αγορές προσαρμόζονται στο ενδεχόμενο υψηλότερων επιτοκίων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

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