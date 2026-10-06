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Οι τιμές του αργού πετρελαίου παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες την Τρίτη, ανακτώντας τις απώλειες που είχαν καταγράψει νωρίτερα, καθώς οι αγορές σταθμίζουν από τη μία την αύξηση των εξαγωγών αργού από τη Μέση Ανατολή και τη σχεδιαζόμενη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ και πετρελαίου από την G7 και από την άλλη τους κινδύνους νέων διαταραχών στην προσφορά λόγω των επιθέσεων των Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά 26 σεντς ή 0,3%, κλείνοντας στα 100,58 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε οριακή άνοδο ενός σεντ, στα 89,44 δολάρια το βαρέλι.

Περίπου 12 εκατ. βαρέλια αργού ημερησίως και 2 εκατ. βαρέλια ημερησίως διυλισμένων προϊόντων έχουν αναχωρήσει από τη Μέση Ανατολή με δεξαμενόπλοια τις τελευταίες επτά έως δέκα ημέρες, όγκοι που θεωρούνται αναγκαίοι για την αποκλιμάκωση των πιέσεων στις τιμές, δήλωσε την Τρίτη ο διευθύνων σύμβουλος του εμπορικού κολοσσού Vitol.

Ο υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Αμπντουλαζίζ μπιν Σαλμάν, δήλωσε ότι οι ποσότητες πετρελαίου που έχουν διοχετευθεί μέσω του αγωγού Ανατολής-Δύσης (East-West Pipeline), ο οποίος καταλήγει στον εξαγωγικό κόμβο του Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, είχαν φθάσει τα 5,8 εκατ. βαρέλια έως το πρωί της Τρίτης.

Οι πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου, ωστόσο, παραμένουν περιορισμένες εξαιτίας του κινδύνου νέων διαταραχών στον εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή.

Τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας σε Τζιζάν και Νατζράν έγιναν στόχος δύο επιθέσεων το βράδυ της Δευτέρας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις άνθρωποι και να προκληθούν περιορισμένες ζημιές, σύμφωνα με τη σαουδαραβική αρχή πολιτικής αεροπορίας, καθώς κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες μεταξύ του Ριάντ και των Χούθι.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν ενώ οι δυνάμεις της κυβέρνησης της Υεμένης, που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, πραγματοποιούν μεγάλη επιχείρηση για την ανακατάληψη εδαφών από τους Χούθι, έπειτα από εβδομάδες προέλασης των ανταρτών, με το Ριάντ να εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές για την υποστήριξη της εκστρατείας.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι οι τελευταίες πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν πως η Ρωσία προετοιμάζει «μαζική επίθεση».

Η Ρωσία ήταν το 2025 ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός αργού πετρελαίου στον κόσμο, πίσω από τις ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με αμερικανικά ενεργειακά στοιχεία. Οι κυρώσεις που έχουν στόχο να περιορίσουν τη ρωσική ενέργεια στις παγκόσμιες αγορές έχουν συμβάλει στη στήριξη των τιμών του πετρελαίου μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Μία συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε, αντίθετα, να επιτρέψει στη Ρωσία να αυξήσει τις ενεργειακές εξαγωγές της.

Στις ΗΠΑ, το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC) ανακοίνωσε ότι υπάρχει 100% πιθανότητα σχηματισμού κυκλώνα στον Κόλπο του Μεξικού μέσα στις επόμενες επτά ημέρες. Μια ισχυρή καταιγίδα στην περιοχή θα μπορούσε να οδηγήσει σε διακοπές της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου και να προκαλέσει ζημιές σε άλλες ενεργειακές υποδομές, ασκώντας ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

Στο επίκεντρο τα στρατηγικά αποθέματα

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) πρόκειται να συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα για να καθορίσει τις λεπτομέρειες της αποδέσμευσης αποθεμάτων ντίζελ, καθώς εντείνεται η σύγχυση στην αγορά σχετικά με τον αριθμό των βαρελιών που σχεδιάζουν να διαθέσουν η Ευρώπη και οι ΗΠΑ για την αντιμετώπιση των ελλείψεων και των τιμών-ρεκόρ, σύμφωνα με πηγές.

Η εκτόξευση των τιμών του ντίζελ έχει μετατρέψει το καύσιμο, το οποίο αποτελεί βασικό πυλώνα για τις οδικές μεταφορές, τη γεωργία και τη βιομηχανία, σε παγκόσμιο πολιτικό και οικονομικό ζήτημα. Οι πόλεμοι στο Ιράν και την Ουκρανία έχουν περιορίσει τις εξαγωγές και προκαλέσει ζημιές σε διυλιστήρια, συμβάλλοντας στην άνοδο των τιμών.

Υπό την πίεση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, οι μεγάλες οικονομίες της G7 συμφώνησαν την Παρασκευή να αποδεσμεύσουν 100 εκατ. βαρέλια ντίζελ και αργού πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα, ενώ δεσμεύτηκαν να απέχουν από την επιβολή περιορισμών στις εξαγωγές ενέργειας.

Η EIA βλέπει μεγάλη πτώση της παγκόσμιας παραγωγής το 2026

Με τον πόλεμο στο Ιράν να διαταράσσει τις ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, η αμερικανική Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών (EIA) προβλέπει ότι η παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου θα μειωθεί από το ιστορικό υψηλό των 106,3 εκατ. βαρελιών ημερησίως το 2025 στα 101,1 εκατ. βαρέλια ημερησίως το 2026.

Παράλληλα, η παγκόσμια ζήτηση εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει από το ρεκόρ των 104,4 εκατ. βαρελιών ημερησίως το 2025 στα 102,4 εκατ. βαρέλια το 2026.

Για το 2027, ωστόσο, η EIA προβλέπει ισχυρή ανάκαμψη, με την παγκόσμια προσφορά να φθάνει στο νέο ιστορικό υψηλό των 109,6 εκατ. βαρελιών ημερησίως και τη ζήτηση στα 104,6 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Στις ΗΠΑ, η αγορά αναμένει παράλληλα τα εβδομαδιαία στοιχεία για τα αποθέματα από το American Petroleum Institute (API) και την EIA.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι ενεργειακές εταιρείες πρόσθεσαν 1,7 εκατ. βαρέλια αργού στα αμερικανικά αποθέματα την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 2 Οκτωβρίου.

Εφόσον η εκτίμηση επιβεβαιωθεί, θα είναι η πρώτη φορά από τον Αύγουστο που τα αποθέματα αργού αυξάνονται για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες. Συγκριτικά, την αντίστοιχη εβδομάδα του προηγούμενου έτους είχαν αυξηθεί κατά 3,7 εκατ. βαρέλια, ενώ ο μέσος όρος αύξησης της τελευταίας πενταετίας, από το 2021 έως το 2025, διαμορφώνεται στα 1,7 εκατ. βαρέλια.

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