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Oι χρηματοοικονομικές συνθήκες γίνονται σταδιακά πιο αυστηρές, κάτι που αποτελεί μια νέα πραγματικότητα για τους επενδυτές που αντιμετωπίζουν τον πρώτο κύκλο αυξήσεων των επιτοκίων από το 2023.

Η Fed καταπολεμά τον πληθωρισμό τη στιγμή που ο πόλεμος στο Ιράν ωθεί τα ενεργειακά κόστη προς τα πάνω. Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης (AI), εν τω μεταξύ, συνεχίζουν να επενδύουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) και να αξιοποιούν όλο και περισσότερο τις αγορές χρέους για τη χρηματοδότησή τους.

Το αποτέλεσμα είναι μια σειρά από υψηλά επίπεδα στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, κάτι που αντανακλά μια αγορά που ανησυχεί όχι μόνο για την επόμενη κίνηση της Fed, αλλά και για το διογκούμενο χρέος και τα ελλείμματα των ΗΠΑ.

Το Business Insider παραθέτει τις απόψεις οκτώ επαγγελματιών αναλυτών όσον αφορά τις καλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες αυτή τη στιγμή εάν κάποιος είχε στη διάθεσή του $10.000:

Κρίτι Γκούπτα – JPMorgan Private Bank

Επενδυτικές ιδέες: Μετοχές εταιρειών κοινής ωφέλειας, βιομηχανικών, άμυνας, χρηματοοικονομικών

Στον τομέα των μετοχών, διαβλέπει ευκαιρίες σε τέσσερις κλάδους: τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ως αμυντική επένδυση, τον βιομηχανικό κλάδο, που συνδέεται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, τον τομέα της άμυνας, λόγω των επενδύσεων της αμερικανικής κυβέρνησης, και τον χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς τα υψηλότερα επιτόκια θα ενισχύσουν τα έσοδα από τόκους.

Μαρκ Μάλεκ – Siebert Financial

Επενδυτικές ιδέες: S&P 500, μετοχές τεχνητής νοημοσύνης, βραχυπρόθεσμα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, χρυσός

Το χαρτοφυλάκιο των 10.000 δολαρίων της Siebert αποτελείται από τέσσερα βασικά μέρη: S&P 500 (30%), μετοχές τεχνητής νοημοσύνης (20%), βραχυπρόθεσμα ομόλογα του αμερικανικού Δημοσίου με διάρκεια μικρότερη των 5 ετών (35%), χρυσός ή κρατικά γραμμάτια (15%).

Ρομπ Χάγουορθ – US Bank Asset Management

Επενδυτικές ιδέες: Παγκόσμιες μετοχές, μακροπρόθεσμα ομόλογα, παγκόσμια υποδομή

Ο Χάγουορθ ανέφερε ότι θα διαχωρίσει μια επένδυση 10.000 δολαρίων σε τρία μέρη. Συνέστησε να διατεθεί το 65% των διαθεσίμων σε έναν «πυρήνα παγκόσμιων μετοχών» που θα αποτελείται κυρίως από μετοχές των ΗΠΑ και των αναδυόμενων αγορών, οι οποίες διαθέτουν την ισχυρότερη δυναμική αύξησης των κερδών. Στη συνέχεια, θα διαθέσει περίπου το 30% σε μακροπρόθεσμα ομόλογα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να προστατεύσουν τους επενδυτές από τη μεταβλητότητα των μετοχών που προκύπτει από τις ανησυχίες για υψηλότερα επιτόκια και αυξημένο πληθωρισμό. Τέλος, θα επένδυε περίπου το 5% σε υποδομές, προκειμένου να αποκτήσει έκθεση στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Κίραν Όσμπορν – Mission Wealth

Επενδυτικές ιδέες: Αμοιβαία κεφάλαια Interval

Τα αμοιβαία κεφάλαια «Interval» επενδύουν σε εναλλακτικά και ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία και είναι μερικώς εξαγοράσιμα σε τριμηνιαία βάση. Αν και αυτό ενέχει κινδύνους ρευστότητας, αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια προσφέρουν ισχυρές αποδόσεις που συνεχίζουν να αυξάνονται καθώς τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια σημειώνουν άνοδο.

Μελίσα Κούρνιερ – Konvex Wealth

Επενδυτικές ιδέες: Μετοχές του ενεργειακού τομέα και του τομέα της τεχνολογίας

Οι συστάσεις της Κούρνιερ προς τους επενδυτές είναι παρόμοιες με αυτές που θα είχε προτείνει στην αρχή της δεύτερης θητείας του Τραμπ, ανεξάρτητα από το αν τα επιτόκια είναι υψηλά ή όχι: ο ενεργειακός τομέας και η τεχνητή νοημοσύνη.

Κέβιν Κανγκ – Vanguard

Επενδυτικές ιδέες: Ενεργά διαχειριζόμενα αμοιβαία κεφάλαια ανάπτυξης

Ο Κανγκ αναφέρει ότι η αγορά έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου η ενεργή διαχείριση — ή η επιλογή μετοχών — έχει μεγαλύτερη σημασία από ό,τι όταν η τάση της τεχνητής νοημοσύνης ωφελούσε όλους.

Μόνα Μαχατζάν – Edward Jones

Επενδυτικές ιδέες: Μετοχές του τομέα των υπηρεσιών επικοινωνίας και του βιομηχανικού τομέα

Υποθέτοντας ότι οι επενδύσεις σας είναι ήδη διαφοροποιημένες, η Μαχατζάν δήλωσε ότι θα επένδυε τα χρήματα σε δύο από τους τομείς μετοχών που προτιμά αυτή τη στιγμή: τις υπηρεσίες επικοινωνίας και τον βιομηχανικό τομέα.

Τζέισον Ντρέιχο – UBS Global Wealth Management

Επενδυτικές ιδέες: Κυκλικές μετοχές και μετοχές τεχνητής νοημοσύνης

Στο πλαίσιο του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ο Ντρέιχο ανέδειξε την κυβερνοασφάλεια ως την κορυφαία επιλογή του. Οι μετοχές σε αυτόν τον τομέα έχουν λάβει ώθηση πρόσφατα εν μέσω ειδήσεων για κακόβουλους πράκτορες που ενεργούν ανεξέλεγκτα και εισβάλλουν σε άλλες εταιρείες, ενώ η ζήτηση για λογισμικό ασφαλείας αναμένεται να εκτοξευθεί στα ύψη τα επόμενα χρόνια.

Όσον αφορά τις κυκλικές μετοχές, ο Ντρέιχο προτιμά τους τομείς των χρηματοοικονομικών και των διακριτικών καταναλωτικών αγαθών, εκτός από τον βιομηχανικό τομέα.