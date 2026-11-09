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Ανοδικά κινείται ο χρυσός στις συναλλαγές της Δευτέρας, ανακτώντας τις απώλειες της Παρασκευής και ξεπερνώντας εκ νέου τα 4.100 δολάρια ανά ουγγιά, καθώς η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και η αναταραχή γύρω από τη Nvidia ενισχύουν τη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια.

Το πολύτιμο μέταλλο συνεχίζει την ανοδική πορεία που ξεκίνησε μετά τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία συνέβαλαν στη διαμόρφωση ισχυρής βάσης στήριξης πάνω από το ψυχολογικό όριο των 4.000 δολαρίων.

Η ανοδική δυναμική είχε ανακοπεί προς το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, όταν τα ισχυρότερα του αναμενομένου στοιχεία για την αμερικανική απασχόληση ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα προχωρήσει σε νέα αύξηση των επιτοκίων, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Η πτώση του πετρελαίου και η κρίση στη Nvidia ενισχύουν τον χρυσό

Στην αγορά ενέργειας, το πετρέλαιο διεύρυνε τη Δευτέρα τις απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας, όταν σημείωσε τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τον Απρίλιο του 2020.

Οι επενδυτές αξιολογούν τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, χωρίς να παραβλέπουν τον κίνδυνο νέας κλιμάκωσης, καθώς συνεχίζονται οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια ώρα, το θετικό κλίμα στις ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές περιορίστηκε από την ανακοίνωση έρευνας σε βάρος του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ.

Η υπόθεση απειλεί να επιβαρύνει την ήδη εύθραυστη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη κινδύνου, ενισχύοντας την ελκυστικότητα του χρυσού ως ασφαλούς καταφυγίου.

Πρόσθετη ώθηση στις τιμές των πολύτιμων μετάλλων προσφέρει και η ελαφρά υποχώρηση του αμερικανικού δολαρίου, καθώς η αποδυνάμωση του αμερικανικού νομίσματος καθιστά τα εμπορεύματα που τιμολογούνται σε αυτό πιο προσιτά για τους αγοραστές που χρησιμοποιούν άλλα νομίσματα.

Η εκλογική νίκη των Δημοκρατικών και οι αποδόσεις των ομολόγων

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων και οι τιμές του πετρελαίου έχουν υποχωρήσει στις τελευταίες συνεδριάσεις, καθώς οι αγορές εκτιμούν ότι η νέα ισορροπία δυνάμεων στην Ουάσιγκτον θα μπορούσε να περιορίσει τις γεωπολιτικές και δημοσιονομικές πιέσεις.

Η επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές ενίσχυσε τις προσδοκίες ότι το Κογκρέσο θα ασκήσει μεγαλύτερες πιέσεις για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν.

Παράλληλα, η συνύπαρξη ενός Ρεπουμπλικανού προέδρου με ένα Κογκρέσο που ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς εκτιμάται ότι θα δυσκολέψει την υιοθέτηση νέων πρωτοβουλιών που συνεπάγονται υψηλότερες κρατικές δαπάνες και πρόσθετο δανεισμό.

Η προοπτική περιορισμού της δημοσιονομικής επέκτασης έχει συμβάλει στην αποκλιμάκωση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων, εξέλιξη που μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά για τον χρυσό.

Fed: Το ενδεχόμενο νέας αύξησης επιτοκίων τον Δεκέμβριο

Παρά τη νέα άνοδο του χρυσού, η προοπτική αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής εξακολουθεί να αποτελεί βασικό παράγοντα αβεβαιότητας για την αγορά.

Οι αξιωματούχοι της Fed αναμένεται να προχωρήσουν σε αύξηση των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίασή τους, τον Δεκέμβριο, καθώς οι τιμές της ενέργειας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και συντηρούν τις πληθωριστικές πιέσεις.

Η αύξηση των επιτοκίων συνιστά παραδοσιακά αρνητικό παράγοντα για τον χρυσό, καθώς το πολύτιμο μέταλλο δεν προσφέρει τόκο ή άλλη τακτική απόδοση, σε αντίθεση με τα ομόλογα και άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Τα τελευταία στοιχεία για την αμερικανική οικονομία ενισχύουν την εκτίμηση ότι η Fed διαθέτει περιθώρια να διατηρήσει αυστηρή στάση.

Η αύξηση της απασχόλησης επιταχύνθηκε σημαντικά τον Οκτώβριο, ενώ το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε ελαφρώς, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας σε μια οικονομία που συνεχίζει να αναπτύσσεται.

Παράλληλα, ξεχωριστά στοιχεία έδειξαν ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ ενισχύθηκε στις αρχές Νοεμβρίου, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών.

Η εικόνα αυτή δυσκολεύει τις προβλέψεις για την πορεία των επιτοκίων, καθώς η Fed καλείται να εξισορροπήσει τη δυναμική της οικονομίας με την ανάγκη συγκράτησης του πληθωρισμού.

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών και το κρίσιμο τεστ του πληθωρισμού

Η Χέμπε Τσεν, αναλύτρια αγορών της Vantage Global Prime, επισημαίνει ότι η πολιτική αβεβαιότητα λειτουργεί ως βασικός παράγοντας στήριξης των τιμών του χρυσού.

Ωστόσο, οι μεταβολές στις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική της Fed και οι διακυμάνσεις των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων περιορίζουν τα περιθώρια μιας ισχυρότερης ανάκαμψης.

«Η πολιτική αβεβαιότητα δημιουργεί ένα δίχτυ προστασίας κάτω από τις τιμές του χρυσού, ενώ οι μεταβαλλόμενες προσδοκίες για τη Fed και οι αποδόσεις των ομολόγων περιορίζουν την ανοδική του δυναμική», ανέφερε.

Το επόμενο κρίσιμο γεγονός για την αγορά είναι η δημοσιοποίηση των μηνιαίων στοιχείων για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) στις ΗΠΑ την Τρίτη 10 Νοεμβρίου.

Τα στοιχεία αυτά αναμένεται να προσφέρουν νέες ενδείξεις για την πορεία του πληθωρισμού και, κατ’ επέκταση, για τις επόμενες αποφάσεις της Fed σχετικά με τα επιτόκια.

Σύμφωνα με την Τσεν, η ανακοίνωση του πληθωρισμού θα αποτελέσει το επόμενο μεγάλο τεστ για τον χρυσό.

«Η έκθεση για τον CPI θα είναι το επόμενο πεδίο μάχης, καθώς θα δοκιμαστεί κατά πόσο η ζήτηση για ασφαλή καταφύγια διαθέτει αρκετή δυναμική ώστε να υπερβεί το εμπόδιο που δημιουργεί το δολάριο», σημείωσε.

Στα 4.122 δολάρια ο χρυσός – Άλμα 2,6% για το ασήμι

Στις συναλλαγές της Δευτέρας, ο χρυσός στην αγορά spot ενισχυόταν κατά 1,3%, στα 4.122,02 δολάρια ανά ουγγιά, στις 9:46 π.μ. ώρα Σιγκαπούρης.

Ακόμη μεγαλύτερα κέρδη κατέγραφε το ασήμι, με άνοδο 2,6%, στα 53,27 δολάρια ανά ουγγιά.

Ανοδικά κινούνταν επίσης η πλατίνα και το παλλάδιο, ακολουθώντας τη θετική τάση της αγοράς πολύτιμων μετάλλων.

Την ίδια ώρα, ο Bloomberg Dollar Spot Index, που αποτυπώνει την πορεία του αμερικανικού νομίσματος έναντι ενός καλαθιού σημαντικών νομισμάτων, υποχωρούσε κατά 0,1%.

Η συνέχεια της ανοδικής πορείας του χρυσού θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διατήρηση της γεωπολιτικής αβεβαιότητας, την πορεία του δολαρίου και κυρίως τις νέες ενδείξεις για τον πληθωρισμό και τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ.