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Με θετικό πρόσημο ξεκίνησαν την εβδομάδα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις τραπεζικές μετοχές να πρωταγωνιστούν στην άνοδο, καθώς oi προσδοκίες για ενδεχόμενη ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας βελτίωσαν το το επενδυτικό κλίμα. Παράλληλα, οι αγορές στρέφουν το βλέμμα στην έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων, αναζητώντας κατεύθυνση για την συνέχεια.

Έτσι, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,65% στις 635,65 μονάδες, με βασικότερες κερδισμένες τις τράπεζες και τις αυτοκινητοβιομηχανίες.

Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX κατέγραψε άνοδο 0,76% στις 25.277 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 πρόσθεσε 0,38% στις 7.832 μονάδες και ο FTSE 100 στο Λονδίνο κέρδισε 0,99% φτάνοντας τις 10.656 μονάδες

Στην περιφέρεια ο FTSE MIB στο Μιλάνο έκλεισε στο +0,58% και τις 50.035 μονάδες και ο IBEX 35 διαμορφώθηκε στις 19.285 μονάδες αυξημένος κατά 1,33%.

Σημαντική στήριξη στην αγορά προσέφερε η αρχική υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες για αύξηση της προσφοράς από τη Ρωσία. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις στις ενεργειακές εγκαταστάσεις η μία της άλλης, έπειτα από την αμερικανορωσική συμφωνία για την προμήθεια ντίζελ.

Η προοπτική περιορισμού των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές δημιούργησε προσδοκίες για ομαλότερη τροφοδοσία των διεθνών αγορών, περιορίζοντας τις ανησυχίες για νέες διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου. Όμως, η καταγγελία του Βολοντίμρ Ζελένσκι πως η Μόσχα παραβίασε ήδη την ενεργειακή εκεχειρία και πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα έπρεπε να απευθυνθεί στο Κίεβο για να πετύχει μια συμφωνία για το ντίζελ, επηρέασε αρνητικά το κλίμα.

Μάλιστα, οι πετρελαϊκές τιμές επανήλθαν σε ανοδική πορεία με την προθεσμιακή τιμή του Brent να ανεβαίνει πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στην περίοδο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου, η οποία αναμένεται να δώσει σημαντικές ενδείξεις για την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων απέναντι στη γεωπολιτική αβεβαιότητα και το αυξημένο κόστος δανεισμού.

Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG I/B/E/S, τα συνολικά κέρδη των εταιρειών του Stoxx 600 αναμένεται να αυξηθούν κατά 21% σε ετήσια βάση, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για άνοδο 19,4%.

Η ισχυρή επίδοση αποδίδεται κυρίως στον ενεργειακό κλάδο, όπου προβλέπεται εκτίναξη των κερδών κατά 115,9%, καθώς οι υψηλές τιμές των καυσίμων ενισχύουν τα οικονομικά αποτελέσματα. Εξαιρουμένης της ενέργειας, η αναμενόμενη αύξηση της κερδοφορίας περιορίζεται στο 9,7%, ενώ τα συνολικά έσοδα των ευρωπαϊκών εισηγμένων εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν κατά 10,6%.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, θα πρόκειται για τη δεύτερη ισχυρότερη τριμηνιαία αύξηση κερδών των τελευταίων 14 τριμήνων!

Σήμερα, μετά το κλείσιμο των ευρωπαϊκών αγορών, αναμένεται να ανακοινώσει αποτελέσματα η LVMH, με τη μετοχή της να καταγράφει οριακή άνοδο και τον ευρύτερο κλάδο των ειδών πολυτελείας να κινείται επίσης ελαφρώς υψηλότερα.

Αργότερα μέσα στην εβδομάδα ακολουθούν οι ανακοινώσεις της ASML, κορυφαίας εταιρείας εξοπλισμού κατασκευής ημιαγωγών, και της επενδυτικής εταιρείας EQT.

Οι ανακοινώσεις αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι επενδυτές επιχειρούν να αξιολογήσουν κατά πόσο η ισχυρή ζήτηση για τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να συνεχίσει να στηρίζει τα εταιρικά κέρδη και τις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις.

Θετικά στο επενδυτικό κλίμα λειτούργησε και η αποκλιμάκωση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης, ενισχύοντας τη διάθεση για τοποθετήσεις σε περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου, όπως οι μετοχές.

Ωστόσο, οι αποδόσεις εξακολουθούν να βρίσκονται κοντά σε υψηλά πολλών ετών, αντανακλώντας τις ανησυχίες ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν αυξημένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Στις αγορές χρήματος οι traders εκτιμούν πλέον ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου, ωστόσο δίνουν υψηλές πιθανότητες για νέα αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης, τον Δεκέμβριο.

Στις αγορές εμπορευμάτων ο χρυσός κινήθηκε σταθεροποιητικά με την προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου να υποχωρεί 0,67% στα 4.187 δολάρια την ουγγιά.

Στις αγορές συναλλάγματος το αμερικανικό νόμισμα ενισχύθηκε παραμένοντας κοντά σε υψηλά 18 μηνών. Ο δείκτης δολαρίου ανέβηκε στο 102,59 και η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου κινήθηκε στο 1,1159.

Θυμίζουμε πως το ευρώ, την περασμένη εβδομάδα, συμπλήρωσε το πέμπτο σερί καθοδικό πενθήμερο με βασικότερο αποσταθεροποιητικό παράγοντα τις ανησυχίες για την πολιτική και δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας.

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