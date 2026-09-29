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Πτωτικά κινήθηκαν οι περισσότερες ασιατικές αγορές , ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα στη Wall Street, καθώς η νέα άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων ενίσχυσε τις ανησυχίες των επενδυτών για το ενδεχόμενο διατήρησης των υψηλών επιτοκίων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ο Nikkei 225 στην Ιαπωνία υποχώρησε κατά 1,43% στις 64.936,20 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix σημείωσε απώλειες 1,67%. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi έκλεισε με πτώση 1,47% στις 6.788,16 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε κατά 0,78%.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng κατέγραψε απώλειες 0,75% στις 24.456,82 μονάδες, ενώ ο κινεζικός Shanghai Composite κινήθηκε οριακά χαμηλότερα, με πτώση 0,04% στις 3.821,92 μονάδες. Ο δείκτης CSI 300 υποχώρησε κατά 0,29%.

Στην Ινδία, ο Sensex σημείωσε πτώση 0,44%, ενώ στη Σιγκαπούρη ο δείκτης Straits Times έχασε 0,48%. Αντίθετα, η Αυστραλία κινήθηκε κόντρα στο γενικότερο κλίμα, με τον S&P/ASX 200 να ενισχύεται οριακά κατά 0,1%.

Η πτώση στις ασιατικές αγορές ήρθε μετά τη νέα συνεδρίαση απωλειών στη Wall Street, όπου οι μετοχές δέχθηκαν πιέσεις από την άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

Τα futures του Dow Jones υποχωρούσαν κατά 0,23%, τα futures του S&P 500 κατά 0,2%, ενώ τα futures του Nasdaq 100 σημείωναν πτώση 0,42%.

Στην προηγούμενη συνεδρίαση, ο Dow Jones έχασε περισσότερες από 300 μονάδες, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite υποχώρησαν κατά 0,8% και 0,9% αντίστοιχα.

Οι αποδόσεις των ομολόγων στο επίκεντρο

Ο βασικός παράγοντας πίεσης για τις μετοχές παραμένει η αγορά ομολόγων, όπου οι αποδόσεις συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά λόγω των ανησυχιών ότι ο επίμονος πληθωρισμός μπορεί να οδηγήσει τη Federal Reserve σε νέες αυξήσεις επιτοκίων.

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου έκλεισε πάνω από το 5,2%, κοντά σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2007, ενώ η απόδοση του 30ετούς ομολόγου ξεπέρασε το 5,56%, σε υψηλό περίπου δύο δεκαετιών.

Η άνοδος των αποδόσεων αυξάνει το κόστος χρηματοδότησης για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ενώ παράλληλα μειώνει την ελκυστικότητα των μετοχών, καθώς οι επενδυτές έχουν πλέον διαθέσιμες υψηλότερες αποδόσεις από τα κρατικά ομόλογα.

«Παρά την ευρεία ανθεκτικότητα της οικονομίας, οι αγορές μετοχών φαίνεται να ανησυχούν για τις μελλοντικές επιπτώσεις των υψηλότερων επιτοκίων, με τις καθημερινές κινήσεις στις αποδόσεις να επηρεάζουν ολοένα περισσότερο τη συνολική πορεία των αγορών», δήλωσε ο Brent Schutte, επικεφαλής επενδύσεων στη Northwestern Mutual Wealth Management.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τα υψηλότερα επιτόκια δημιουργούν τόσο ευκαιρίες όσο και προκλήσεις για τους επενδυτές, επισημαίνοντας ότι τα ομόλογα προσφέρουν πλέον πιο ελκυστικά σημεία εισόδου σε σχέση με το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων δύο δεκαετιών, υπό την προϋπόθεση ότι η Fed θα καταφέρει να περιορίσει τον πληθωρισμό.

Οι επενδυτές αναμένουν πλέον νέα στοιχεία από την αμερικανική οικονομία, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν τις αποδόσεις των ομολόγων και τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα στοιχεία για την καταναλωτική εμπιστοσύνη Σεπτεμβρίου, καθώς και η έκθεση για τις νέες θέσεις εργασίας και τις αποχωρήσεις εργαζομένων τον Αύγουστο.

Παράλληλα, η αγορά παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από την AMD, μετά την ανακοίνωση εξαγοράς της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης World Labs έναντι 8,2 δισ. δολαρίων. Οι μετοχές της AMD παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες στις μετασυνεδριακές συναλλαγές.

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