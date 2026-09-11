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Οι ασιατικές αγορές κινήθηκαν έντονα πτωτικά κατά τη σημερινή συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για την ανακοίνωση των στοιχείων πληθωρισμού στις ΗΠΑ, τα οποία αναμένεται να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις της Federal Reserve στα επιτόκια.

Οι ανησυχίες για την πορεία του πληθωρισμού, η άνοδος των τιμών πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και η εκτίναξη των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων επιβάρυναν το επενδυτικό κλίμα.

Στην περιοχή Ασίας – Ειρηνικού, ο Kospi της Νότιας Κορέας κατέγραψε τις μεγαλύτερες απώλειες, υποχωρώντας κατά 2,8%, ενώ ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας σημείωσε πτώση 2,6%.

Ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ κινήθηκε χαμηλότερα κατά 1,4%, ο κινεζικός CSI 300 υποχώρησε 0,9%, ενώ ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 έκλεισε με απώλειες 1%.

Μικρή άνοδος στα futures της Wall Street

Στις ΗΠΑ, τα futures των βασικών χρηματιστηριακών δεικτών κινήθηκαν ελαφρώς ανοδικά στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Παρασκευής, καθώς οι επενδυτές περιμένουν την ανακοίνωση του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) για τον Αύγουστο.

Τα futures του S&P 500 ενισχύθηκαν κατά 0,19%, τα futures του Dow Jones σημείωσαν άνοδο 151 μονάδων, ενώ τα futures του Nasdaq 100 κινήθηκαν οριακά υψηλότερα, με κέρδη μικρότερα του 0,1%.

Ωστόσο, στη συνεδρίαση της Πέμπτης οι αμερικανικές μετοχές δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις. Ο Dow Jones υποχώρησε πάνω από 300 μονάδες ή 0,6%, ο S&P 500 έχασε 0,6%, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε πτώση 0,7%.

Ήταν η τέταρτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση και για τους τρεις βασικούς δείκτες.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο Dow Jones οδεύει προς απώλειες 2,5%, ενώ τόσο ο S&P 500 όσο και ο Nasdaq αναμένεται να ολοκληρώσουν την εβδομάδα με πτώση περίπου 1,6%.

Πετρέλαιο και ομόλογα πιέζουν τις αγορές

Η άνοδος των τιμών ενέργειας αποτέλεσε έναν από τους βασικούς παράγοντες πίεσης στις αγορές, καθώς τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού WTI ξεπέρασαν τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Τόσο το WTI όσο και το διεθνές πετρέλαιο Brent κατέγραψαν τις υψηλότερες τιμές κλεισίματος από τις 19 Μαΐου, καθώς η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζεται για έβδομο μήνα.

Παράλληλα, αυξήθηκαν και οι αποδόσεις των ομολόγων, με την απόδοση του 10ετούς αμερικανικού Treasury να ξεπερνά το 4,95%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2023.

Όλα τα βλέμματα στον πληθωρισμό των ΗΠΑ

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ, τα οποία θα ανακοινωθούν αργότερα μέσα στην ημέρα και θεωρούνται κρίσιμα για την απόφαση της Fed στη συνεδρίαση της 16ης Σεπτεμβρίου.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones αναμένουν αύξηση του CPI κατά 0,4% σε μηνιαία βάση τον Αύγουστο και ετήσιο πληθωρισμό 3,4%.

Τα προθεσμιακά συμβόλαια των επιτοκίων της Fed δείχνουν πιθανότητα περίπου 71% για αύξηση επιτοκίων, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group.

«Το αποτέλεσμα του CPI θα είναι καθοριστικό για το αν η Fed θα διατηρήσει αμετάβλητη τη στάση της ή θα προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε ο Κρίστοφερ Χοτζ, επικεφαλής οικονομολόγος ΗΠΑ στη Natixis CIB Americas.

Όπως ανέφερε, μια μέτρηση κοντά στις προβλέψεις θα αποτελούσε τον τέταρτο συνεχόμενο μήνα βελτιωμένων ενδείξεων για τον πληθωρισμό και θα περιόριζε την πίεση για αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο. Αντίθετα, ένας υψηλότερος του αναμενόμενου πληθωρισμός θα ενίσχυε το σενάριο νέας αύξησης επιτοκίων από τη Fed.

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