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Οι πωλητές στην αγορά ομολόγων εντείνουν τις πιέσεις στα αμερικανικά κρατικά χρεόγραφα, οδηγώντας την απόδοση του 10ετούς Treasury κοντά στο κρίσιμο επίπεδο του 5%, ενόψει των στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ που αναμένεται να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις της Federal Reserve.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου έχει αυξηθεί κατά 19 μονάδες βάσης μέσα στην εβδομάδα, διαμορφούμενη λίγο κάτω από το ψυχολογικό όριο του 5%. Σήμερα Παρασκευή άγγιξε το 4,97%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2023, πλησιάζοντας τα επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από το 2007.

Η εκτίναξη των αποδόσεων αντανακλά την αυξανόμενη ανησυχία των επενδυτών για τον συνδυασμό υψηλών τιμών πετρελαίου, επίμονου πληθωρισμού και πιθανότητας νέας αύξησης επιτοκίων από τη Fed.

Τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά δεδομένα των τελευταίων ετών, καθώς οι αγορές αποτιμούν πλέον περίπου 70% πιθανότητα αύξησης επιτοκίων στη συνεδρίαση της Fed στις 16 Σεπτεμβρίου.

«Το να φτάσει η απόδοση του 10ετούς Treasury στο 5% μοιάζει πλέον περισσότερο αναπόφευκτο παρά πρόβλεψη», δήλωσε ο Πάντραικ Γκάρβεϊ, επικεφαλής έρευνας για την Αμερική στην ING. «Είναι ανησυχητικές στιγμές για τις αγορές ομολόγων».

Πιέσεις σε όλες τις αγορές ομολόγων

Η άνοδος των αποδόσεων δεν περιορίζεται στις ΗΠΑ. Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων διεθνώς ακολουθούν την ίδια πορεία, καθώς οι επενδυτές επανεκτιμούν τις προοπτικές για τον πληθωρισμό και τα επιτόκια.

Η απόδοση του γερμανικού 10ετούς ομολόγου έφτασε την Πέμπτη στο υψηλότερο επίπεδο από το 2009, ενώ οι αντίστοιχες αποδόσεις στην Αυστραλία κινήθηκαν σε υψηλά άνω της δεκαετίας. Στην Ιαπωνία, οι αποδόσεις πλησίασαν το κρίσιμο επίπεδο του 3%.

Ο δείκτης παγκόσμιων αποδόσεων ομολόγων βρίσκεται πλέον στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007, αποτυπώνοντας τη μεγαλύτερη αναταραχή στις αγορές χρέους εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες.

«Μια χαμηλότερη μέτρηση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ και μια αύξηση επιτοκίων από τη Fed είναι οι μόνοι παράγοντες που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως φρένο αυτή τη στιγμή», ανέφερε ο Μάικλ Τανγκ, στρατηγικός αναλυτής επιτοκίων της Commonwealth Bank of Australia. «Η επιθετική στάση απέναντι στον πληθωρισμό έχει κυριαρχήσει πλήρως».

Οι επενδυτές βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής ενόψει της ανακοίνωσης των στοιχείων πληθωρισμού, καθώς τα στελέχη της Fed έχουν επανειλημμένα τονίσει ότι η αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων παραμένει βασική προτεραιότητα.

Οι αγορές βλέπουν δύο αυξήσεις επιτοκίων έως τον Ιανουάριο

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg εκτιμούν ότι ο δομικός πληθωρισμός στις ΗΠΑ, χωρίς τρόφιμα και ενέργεια, θα αυξηθεί κατά περίπου 0,2% τον Αύγουστο σε μηνιαία βάση.

Η ανακοίνωση ακολουθεί τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις τιμές παραγωγού, τα οποία έδειξαν νέα πίεση από την άνοδο του ενεργειακού κόστους.

Οι επενδυτές έχουν ήδη αρχίσει να προεξοφλούν ένα πιο επιθετικό μονοπάτι για τη νομισματική πολιτική, με τις αγορές να τιμολογούν πλέον πιθανότητα για δύο αυξήσεις επιτοκίων έως τον Ιανουάριο.

Το όριο του 5% και η πρόκληση για το αμερικανικό χρέος

Για την αγορά των αμερικανικών Treasuries, συνολικής αξίας περίπου 32 τρισ. δολαρίων, η υπέρβαση του 5% στην απόδοση του 10ετούς αποτελεί σημαντική πρόκληση, ιδιαίτερα για τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος επιχειρεί να περιορίσει τις πιέσεις στην αγορά ομολόγων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε την Πέμπτη στην πρώτη διευρυμένη επιχείρηση επαναγοράς ομολόγων, όμως αγόρασε μικρότερο ποσό από αυτό που ανέμεναν οι αγορές.

Ο Μπέσεντ προσπάθησε να καθησυχάσει τους επενδυτές, υποστηρίζοντας ότι η αγορά Treasuries βρίσκεται σε «πολύ καλή κατάσταση» και επικαλούμενος την ισχυρή ζήτηση στις πρόσφατες δημοπρασίες.

Ωστόσο, ο δείκτης συνολικής απόδοσης των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχωρεί κατά 1,4% από τις αρχές του έτους, έναντι πτώσης 1% για τον αντίστοιχο παγκόσμιο δείκτη.

«Οι μη συμβατικές δηλώσεις και ενέργειες της αμερικανικής κυβέρνησης προκαλούν νευρικότητα στους επενδυτές ομολόγων», σημείωσε ο Άντριου Τάιχερστ, στρατηγικός αναλυτής επιτοκίων της Nomura. «Το υπόβαθρο ήταν ήδη εύθραυστο λόγω του υψηλού δημόσιου χρέους και των μεγάλων αναγκών χρηματοδότησης».

Οι επιπτώσεις σε μετοχές, στεγαστικά και κόστος χρήματος

Η άνοδος των αποδόσεων επηρεάζει το κόστος κεφαλαίου σχεδόν σε κάθε τομέα της οικονομίας, από τα στεγαστικά δάνεια έως τις επιχειρηματικές επενδύσεις.

Τα επιτόκια στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ έχουν ήδη αυξηθεί στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, γεγονός που δημιουργεί επιπλέον πολιτική πίεση ενόψει των εκλογών.

Ως παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τις αγορές χρέους, οι αποδόσεις των αμερικανικών Treasuries επηρεάζουν το κόστος δανεισμού διεθνώς. Μια διάσπαση του ορίου του 5% θα μπορούσε να προκαλέσει νέες αναταράξεις και στις αγορές μετοχών.

«Για ορισμένους επενδυτές το 5% θεωρείται επίπεδο πάνω από το οποίο οι αγορές μπορεί να εισέλθουν σε κατάσταση έντονης αναστάτωσης», δήλωσε ο Τζον Χίγκινς, επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος της Capital Economics. «Ακόμη και αν δεν αποτελεί κάποιο μαγικό όριο, οι υψηλότερες αποδόσεις των Treasuries αυξάνουν τον κίνδυνο για τη βιωσιμότητα των αμερικανικών δημόσιων οικονομικών και πιέζουν τις μετοχές».

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