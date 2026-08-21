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Σε θετικό έδαφος κινoύνται κατά κύριο λόγο οι ασιατικές αγορές την Παρασκευή, με τη Νότια Κορέα να ηγείται της αντίδρασης χάρη στην ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών. Ωστόσο, η νέα άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων και οι υψηλές τιμές του πετρελαίου διατηρούν την πίεση, με αρκετούς βασικούς δείκτες να οδεύουν προς εβδομαδιαίες απώλειες.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών τίτλων επέστρεψαν σε ανοδική τροχιά, καθώς η ανακούφιση που προκάλεσε η αιφνιδιαστική ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών για αύξηση των επαναγορών ομολόγων αποδείχθηκε βραχύβια.

Η απόδοση του 10ετούς Treasury επέστρεψε κοντά στο 4,7%, ενώ του 30ετούς κινήθηκε γύρω στο 5,3%. Οι πιέσεις μεταφέρθηκαν και στη Wall Street, όπου οι αυξημένες αποδόσεις, το ακριβότερο πετρέλαιο και οι ανησυχίες για το διογκούμενο αμερικανικό χρέος περιόρισαν τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου.

Ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο οι επαναγορές ομολόγων να ξεπεράσουν μελλοντικά τα προβλεπόμενα 4 δισ. δολάρια ανά πράξη, παραπέμποντας παράλληλα σε ένα ευρύτερο σχέδιο δημοσιονομικής εξυγίανσης. Οι επενδυτές, πάντως, παραμένουν επιφυλακτικοί, καθώς το αμερικανικό δημοσιονομικό έλλειμμα υπερβαίνει το 6% του ΑΕΠ, ενώ οι ετήσιες δαπάνες για τόκους κινούνται περίπου στα 1,2 τρισ. δολάρια.

Αντίδραση στη Νότια Κορέα

Η εικόνα στην Ασία ήταν πιο ανθεκτική. Τα futures του Nasdaq 100 ενισχύθηκαν περίπου 0,6% και του S&P 500 κατά 0,2%, ενώ ο MSCI AC Asia Pacific κέρδισε περίπου 0,72%, παραμένοντας ωστόσο σε τροχιά εβδομαδιαίας πτώσης.

Ο νοτιοκορεατικός KOSPI γύρισε από τις αρχικές απώλειες και ενισχύθηκε σχεδόν 1%, αν και σε επίπεδο εβδομάδας παρέμενε περίπου 1% χαμηλότερα.

Οι μετοχές των κατασκευαστών ημιαγωγών βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο. Η SK Hynix κέρδιζε περίπου 3% την Παρασκευή και 7% στην εβδομάδα, ενώ η Samsung Electronics βρισκόταν περίπου 2% υψηλότερα σε εβδομαδιαία βάση.

Καταλύτης παραμένουν τα μεγάλα προγράμματα ανταμοιβής των μετόχων: η SK Hynix ανακοίνωσε επαναγορές μετοχών ύψους 40 τρισ. γουόν, ενώ η Samsung φέρεται να εξετάζει πακέτο επιστροφής κεφαλαίου που μπορεί να φθάσει τα 110 τρισ. γουόν.

Στο -4,4% ο Nikkei στην εβδομάδα

Πιο αδύναμη ήταν η εικόνα στην Ιαπωνία. Ο Nikkei 225 υποχωρούσε περίπου 0,41%, διευρύνοντας τις εβδομαδιαίες απώλειές του κοντά στο 4,4%, μία από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των μεγάλων αγορών της περιοχής.

Οι επενδυτές σταθμίζουν τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό και τις πιθανές επόμενες κινήσεις της Τράπεζας της Ιαπωνίας. Ο δομικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε τον Ιούλιο στο 1,8% σε ετήσια βάση, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η BOJ θα μπορούσε να προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων ακόμη και τον Σεπτέμβριο.

Κόντρα στο ευρύτερο εβδομαδιαίο κλίμα κινήθηκε το Χονγκ Κονγκ, με τον Hang Seng να οδεύει προς άνοδο περίπου 0,77% και να διακόπτει ένα σερί δύο πτωτικών εβδομάδων.

Η Alibaba, ωστόσο, υποχώρησε 3%, μετά τη βουτιά άνω του 75% στα τριμηνιαία κέρδη της, καθώς οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 75%, πλησιάζοντας τα 10 δισ. δολάρια, εν μέσω της επιθετικής επέκτασης του ομίλου στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Το Brent παραμένει πάνω από τα $93

Πρόσθετη πηγή αβεβαιότητας παραμένει το πετρέλαιο, καθώς δεν διαφαίνεται ουσιαστική πρόοδος στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής.

Το Brent έφθασε ενδοσυνεδριακά σε υψηλό ενός μήνα στα 94,71 δολάρια, προτού υποχωρήσει προς τα 93,5 δολάρια. Σε εβδομαδιαία βάση παραμένει ενισχυμένο περισσότερο από 5%, καθώς η νέα αμερικανική πίεση προς το Ιράν και η απειλή αυστηρότερων κυρώσεων περιορίζουν τις προσδοκίες για πλήρη αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Στην Κίνα, ο CSI 300 ενισχύθηκε κατά 0,57%, ενώ ο Shanghai Composite παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος. Ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 έχασε 0,35%, ενώ ο ινδικός Nifty 50 ξεκίνησε με μικρή άνοδο 0,12%, αλλά παρέμενε σε εβδομαδιαία πτώση περίπου 0,4%.

Το ενδιαφέρον των αγορών μεταφέρεται πλέον στα αποτελέσματα της Nvidia και στο συμπόσιο του Jackson Hole την επόμενη εβδομάδα, που αναμένεται να αποτελέσουν τα επόμενα μεγάλα τεστ για το AI trade και τις προσδοκίες γύρω από τη νομισματική πολιτική της Fed.

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