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Ισχυρή ανάκαμψη κατέγραψαν οι ασιατικές αγορές την Πέμπτη, καθώς η αιφνιδιαστική κίνηση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών να αυξήσει τις επαναγορές μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων περιόρισε τις πιέσεις στις διεθνείς αγορές χρέους, ενώ το νέο ράλι στις μετοχές ημιαγωγών εκτόξευσε τον νοτιοκορεατικό KOSPI και έδωσε ώθηση στον Nikkei.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι από τον Σεπτέμβριο θα διπλασιάσει τουλάχιστον το μέγεθος των επαναγορών μακροπρόθεσμου χρέους, στα 4 δισ. δολάρια ή περισσότερο ανά συναλλαγή.

Η απόφαση ήρθε μετά το πρόσφατο sell-off στα ομόλογα, το οποίο είχε οδηγήσει την απόδοση του 30ετούς Treasury στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007.

Μετά την ανακοίνωση, η απόδοση του 30ετούς υποχώρησε περίπου κατά μία μονάδα βάσης, στο 5,18%, ενώ του 10ετούς κινήθηκε κοντά στο 4,63%.

Ανάσα στις αγορές από τα Treasuries

Η αποκλιμάκωση των αποδόσεων έδωσε ανάσα στις μετοχές, μετά τις έντονες ανησυχίες που είχαν προκαλέσει τις προηγούμενες ημέρες το αυξανόμενο κόστος δανεισμού, τα υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα και οι τεράστιες χρηματοδοτικές ανάγκες που δημιουργεί η επενδυτική έκρηξη στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο δείκτης MSCI AC Asia Pacific ενισχύθηκε περίπου 1,67%, διακόπτοντας ένα διήμερο πτωτικό σερί.

Τα futures του Nasdaq 100 σημείωναν άνοδο περίπου 0,4%, ενώ τα συμβόλαια του S&P 500 κέρδιζαν 0,1%.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η παρέμβαση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών μπορεί να βελτιώσει προσωρινά τη ρευστότητα στο μακροπρόθεσμο τμήμα της αγοράς ομολόγων. Ωστόσο, οι επενδυτές εξακολουθούν να ανησυχούν ότι οι δημοσιονομικές πιέσεις στις ΗΠΑ θα διατηρήσουν υψηλό το ασφάλιστρο κινδύνου που απαιτείται για τη διακράτηση μακροπρόθεσμου χρέους.

KOSPI: Θεαματική επιστροφή με άνοδο 6,4%

Στη Νότια Κορέα, ο KOSPI εκτινάχθηκε κατά 5,7%, ανακτώντας τις βαριές απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, όταν η μεγάλη πτώση των εταιρειών ημιαγωγών είχε συμπαρασύρει την αγορά.

Πρωταγωνιστές της ανόδου ήταν οι δύο κολοσσοί της νοτιοκορεατικής βιομηχανίας chips.

Η SK Hynix σημείωσε άλμα 13,1%, ενώ η Samsung Electronics ενισχύθηκε κατά 9,1%.

Η SK Hynix ανακοίνωσε πρόγραμμα επαναγοράς και ακύρωσης μετοχών ύψους 40 τρισ. γουόν (28,6 δισ. δολαρίων), που αντιστοιχεί περίπου στο 3,3% των μετοχών της. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι σχεδιάζει να επιστρέψει στους μετόχους τουλάχιστον το 50% των σωρευτικών ελεύθερων ταμειακών ροών έως το 2027.

Η Samsung ακολούθησε το ράλι μετά τις πληροφορίες ότι μπορεί να ανακοινώσει πρόγραμμα επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους άνω των 100 τρισ. γουόν, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η έκρηξη της ζήτησης για μνήμες που συνδέονται με την AI θα μεταφραστεί σε μεγαλύτερες χρηματικές διανομές.

Η ανάκαμψη ήρθε μόλις μία ημέρα μετά τη βουτιά άνω του 5% του KOSPI, η οποία είχε ενεργοποιήσει προσωρινά τον μηχανισμό «sidecar» για την αναστολή προγραμματισμένων εντολών πώλησης.

Άνοδος σε Nikkei και ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 1,35% και ο TOPIX κατά 0,92%.

Η Kioxia Holdings κέρδισε 5,7%, ενώ η Sony σημείωσε άνοδο 2,8%, ακολουθώντας τη γενικότερη ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών.

Ισχυρά κέρδη κατέγραψαν και οι ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες. Η Honda Motor σημείωσε άλμα 4,7%, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2024, ενώ η Toyota Motor ενισχύθηκε κατά 3,7%.

Το αγοραστικό ενδιαφέρον ενισχύθηκε καθώς η Ουάσιγκτον κινήθηκε πιο κοντά στη μείωση των δασμών στα οχήματα καναδικής παραγωγής από 25% σε 15%, στο πλαίσιο της υπό διαμόρφωση εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά.

Επιστροφή των αγοραστών στην κινεζική τεχνολογία

Θετική ήταν η εικόνα και στην Κίνα. Ο CSI 300 σημείωσε άνοδο 0,03%, ο Shanghai Composite κέρδισε 0,18%, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng ενισχύθηκε κατά 1,34%.

Οι τεχνολογικές μετοχές κινήθηκαν υψηλότερα, με την Alibaba να κερδίζει 2,3%, τη Xiaomi 3,8%, την Baidu 3,5%, την JD.com 2,8% και την Tencent 1,8%.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον για την κινεζική AI και τη ρομποτική παραμένει ιδιαίτερα έντονο μετά το εντυπωσιακό χρηματιστηριακό ντεμπούτο της Unitree Robotics στη Σαγκάη.

Η μετοχή της κατασκευάστριας ανθρωποειδών ρομπότ είχε εκτιναχθεί κατά 460% την Τετάρτη, μετά από μια αρχική δημόσια προσφορά στην οποία η ζήτηση από ιδιώτες επενδυτές ξεπέρασε κατά περισσότερες από 8.000 φορές τις διαθέσιμες μετοχές.

Σημάδια επιβράδυνσης στην αγορά εργασίας της Αυστραλίας

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 ενισχύθηκε οριακά κατά 0,22%, με τα τελευταία στοιχεία για την απασχόληση να δείχνουν κάποια σημάδια επιβράδυνσης της αγοράς εργασίας.

Η ανεργία αυξήθηκε στο 4,5% τον Ιούλιο από 4,4% τον Ιούνιο, ενώ η απασχόληση μειώθηκε κατά 16.000 θέσεις.

Στη Σιγκαπούρη, ο Straits Times υποχώρησε 0,4%, ενώ στην Ινδία ο Nifty 50 ενισχύθηκε κατά 0,55%.

Στην Ινδονησία, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημείωσε άνοδο 1,2%, μετά την απόφαση της Bank Indonesia να διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο στο 5,75%, όπως αναμενόταν.

Στα $92 το Brent, παραμένει ο γεωπολιτικός κίνδυνος

Αντίβαρο στο θετικό κλίμα εξακολουθεί να αποτελεί το πετρέλαιο, με το Brent να κινείται κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι και να οδεύει προς πέμπτη διαδοχική συνεδρίαση ανόδου.

Η Ουάσιγκτον εντείνει την οικονομική πίεση προς το Ιράν, ενώ δεν διαφαίνεται ακόμη σαφής δρόμος για την πλήρη αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Οι υψηλές τιμές του πετρελαίου διατηρούν ζωντανές τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και, κατ’ επέκταση, για την πορεία των επιτοκίων και των αποδόσεων των ομολόγων, αφήνοντας έναν σημαντικό παράγοντα αβεβαιότητας πάνω από το νέο ράλι των διεθνών αγορών.

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