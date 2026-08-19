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Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι ασιατικές αγορές την Τετάρτη, καθώς το sell-off στις μετοχές των ημιαγωγών απέκτησε μεγαλύτερη ένταση, οδηγώντας τους επενδυτές σε υποχώρηση από ένα από τα πιο δημοφιλή επενδυτικά στοιχήματα της χρονιάς. Οι υψηλές αποδόσεις των ομολόγων, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα γύρω από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν, ενίσχυσαν τη διάθεση αποφυγής κινδύνου.

Ο δείκτης MSCI Asia Pacific υποχώρησε κατά 2%, ενώ ακόμη μεγαλύτερες ήταν οι απώλειες στη Νότια Κορέα, όπου οι μετοχές έχασαν 5,5%. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι δύο κολοσσοί της κορεατικής βιομηχανίας ημιαγωγών, Samsung Electronics και SK Hynix, οι οποίες σημείωσαν πτώση άνω του 7%, ακολουθώντας το ισχυρό sell-off που είχε προηγηθεί στη Wall Street.

Στο Τόκιο, η Kioxia Holdings βυθίστηκε κατά 9%, καθώς οι πιέσεις εξαπλώθηκαν σε ολόκληρο τον ασιατικό κλάδο των chips.

Σταθεροποίηση στα αμερικανικά ομόλογα

Τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα σταθεροποιήθηκαν μετά το παγκόσμιο sell-off που είχε οδηγήσει την απόδοση του 10ετούς Treasury κοντά στα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές του 2025 και εκείνη του 30ετούς σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2007.

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς υποχώρησε κατά μία μονάδα βάσης, στο 4,69%, ενώ ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές των κρατικών ομολόγων σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.

Η απόδοση του αμερικανικού 30ετούς παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη στο 5,29%, αφού στην προηγούμενη συνεδρίαση είχε φθάσει έως το 5,34%.

«Με τις προοπτικές στη Μέση Ανατολή να παραμένουν αβέβαιες και τις αποδόσεις σε υψηλά επίπεδα, οι αγορές είναι πιθανό να παραμείνουν σήμερα σε κατάσταση risk-off», εκτίμησε ο Καζουνόρι Τατέμπε, επικεφαλής στρατηγικής της Daiwa Asset Management.

Όπως σημείωσε, οι υψηλότερες αποδόσεις αυξάνουν το κόστος δανεισμού για τους hyperscalers, δημιουργώντας ερωτήματα σχετικά με τις μελλοντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες τους και τις πιθανές επιπτώσεις στις εταιρείες που συνδέονται με τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Στο στόχαστρο τεχνολογία και AI

Οι τεχνολογικές μετοχές, οι οποίες θεωρούνται κατεξοχήν μακροπρόθεσμες επενδύσεις ανάπτυξης, βρίσκονται υπό αυξανόμενη πίεση καθώς οι αποδόσεις των ομολόγων παραμένουν κοντά σε πολυετή υψηλά.

Οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, οι υψηλές κρατικές δαπάνες και ο μεγάλος όγκος νέων εκδόσεων χρέους έχουν συμβάλει στην άνοδο του κόστους δανεισμού. Την ίδια στιγμή, η γεωπολιτική αναταραχή στη Μέση Ανατολή αυξάνει τον κίνδυνο νέων ενεργειακών διαταραχών, οι οποίες θα μπορούσαν να διατηρήσουν τόσο τον πληθωρισμό όσο και τα επιτόκια σε υψηλότερα επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι πιέσεις στους ημιαγωγούς εντάθηκαν μετά την πτώση κατά 5% του Philadelphia Semiconductor Index την Τρίτη, τη μεγαλύτερη από τα τέλη Ιουλίου.

Ο αντίστοιχος δείκτης των ασιατικών μετοχών που συνδέονται με τον κλάδο των chips υποχώρησε κατά 3,1%, με τις Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) και Renesas Electronics μεταξύ των εταιρειών που κατέγραψαν απώλειες.

Παρότι η μακροπρόθεσμη επενδυτική ιστορία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη παραμένει ισχυρή, τα υψηλότερα επιτόκια και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι κάνουν τους επενδυτές λιγότερο πρόθυμους να πληρώσουν υψηλές αποτιμήσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη, σύμφωνα με τον Γιουν Γιουν, διευθύνοντα σύμβουλο της Fibonacci Asset Management Global.

Ράλι 629% για την Unitree Robotics

Εντυπωσιακή εξαίρεση στο αρνητικό κλίμα αποτέλεσε η Unitree Robotics, η μετοχή της οποίας εκτινάχθηκε κατά 629% στο χρηματιστηριακό της ντεμπούτο στη Σαγκάη.

Η κινεζική εταιρεία άντλησε 6,1 δισ. γουάν, περίπου 904 εκατ. δολάρια, μέσω της αρχικής δημόσιας προσφοράς της, αποτελώντας την πρώτη εταιρεία κατασκευής ανθρωποειδών ρομπότ που εισάγεται σε χρηματιστήριο της ηπειρωτικής Κίνας.

Στην αγορά συναλλάγματος, το καναδικό δολάριο ενισχύθηκε, αφού η κυβέρνηση Τραμπ συμφώνησε να καθυστερήσει για τρεις ημέρες την επιβολή δασμών 50% σε καναδικά προϊόντα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, έπειτα από κρίσιμες διαπραγματεύσεις στην Ουάσιγκτον.

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