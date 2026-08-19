Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε βαθύ κόκκινο βρέθηκαν την Τετάρτη οι ασιατικές αγορές, καθώς το νέο κύμα ρευστοποιήσεων στις μετοχές ημιαγωγών χτύπησε ιδιαίτερα τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία, μεταφέροντας στην περιοχή τις ισχυρές πιέσεις που είχαν προηγηθεί στη Wall Street.

Η επιδείνωση του κλίματος δεν περιορίζεται, ωστόσο, στον τεχνολογικό κλάδο. Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων παραμένουν κοντά σε υψηλά πολλών δεκαετιών, το Brent διατηρείται πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι λόγω της συνεχιζόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή και οι επενδυτές επανεξετάζουν τις υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών που έχουν πρωταγωνιστήσει στο ράλι της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο δείκτης MSCI AC Asia Pacific υποχωρεί περίπου 2,21%, ενώ τα futures του Nasdaq 100 έχασαν 0,2% και του S&P 500 περίπου 0,1%, μετά το τεχνολογικό sell-off στη Νέα Υόρκη.

Ο Philadelphia Semiconductor Index κατέρρευσε κατά 5,6% στην προηγούμενη συνεδρίαση, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τα τέλη Ιουλίου. Η Micron Technology έχασε 7%, ενώ η Nvidia υποχώρησε κατά 2,3%.

Τα υψηλά επιτόκια χτυπούν τις αποτιμήσεις της τεχνολογίας

Οι πιέσεις έχουν αρχίσει να εξαπλώνονται πέρα από τον κλάδο των τσιπ. Οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων αμερικανικών κρατικών ομολόγων παραμένουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα μετά το παγκόσμιο sell-off στο κρατικό χρέος.

Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού Treasury έφθασε στο 5,3371%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2007, ενώ η απόδοση του 10ετούς κινούνταν περίπου στο 4,69% κατά τις συναλλαγές στην Ασία.

Το υψηλότερο κόστος δανεισμού αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα για τις μετοχές ανάπτυξης. Η αύξηση των επιτοκίων αυξάνει το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται για την αποτίμηση των μελλοντικών κερδών, καθιστώντας λιγότερο ελκυστικές τις τεχνολογικές εταιρείες με υψηλές αποτιμήσεις.

Στο επίκεντρο της προσοχής θα βρεθούν αργότερα την Τετάρτη και τα πρακτικά της συνεδρίασης της Fed του Ιουλίου, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις για το πώς αξιολογούν οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις.

Οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν επίσης σε δημοπρασία 20ετών κρατικών ομολόγων ύψους 16 δισ. δολαρίων, σε μια περίοδο κατά την οποία η ζήτηση για αμερικανικό χρέος παρακολουθείται στενά.

Την ίδια ώρα, η απουσία ουσιαστικής προόδου στο μέτωπο του Ιράν διατηρεί το Brent πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, ενισχύοντας τους φόβους για τον πληθωρισμό.

Κατάρρευση του KOSPI – Βουτιά σε Samsung και SK Hynix

Το μεγαλύτερο πλήγμα δέχθηκε η αγορά της Νότιας Κορέας, με τον KOSPI να υποχωρεί κατά 5,5% στις 6.495,1 μονάδες, έχοντας νωρίτερα καταγράψει απώλειες έως 6,4%.

Η αντιστροφή είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς μόλις την Τρίτη ο δείκτης είχε ενισχυθεί περισσότερο από 2%, συμπληρώνοντας έξι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις και επεκτείνοντας την ισχυρή ανάκαμψή του μετά τη μεγάλη πτώση στα τέλη Ιουλίου.

Η εικόνα της Τετάρτης αποδίδεται σε μαζικές κατοχυρώσεις κερδών, καθώς οι επενδυτές επαναξιολογούν το AI trade και τις επιπτώσεις που έχουν τα υψηλότερα επιτόκια στις αποτιμήσεις των εταιρειών ημιαγωγών.

Η SK Hynix βυθίστηκε κατά 8,4%, ενώ η Samsung Electronics έχασε 7,3%.

Η ένταση των πωλήσεων ήταν τέτοια ώστε ενεργοποιήθηκε προσωρινά στον KOSPI ο μηχανισμός «sidecar», ο οποίος αναστέλλει συγκεκριμένες συναλλαγές προγραμματισμένου trading όταν οι διακυμάνσεις γίνονται υπερβολικά έντονες, με στόχο να δοθεί χρόνος στην αγορά να σταθεροποιηθεί.

Η μεγάλη εξάρτηση του νοτιοκορεατικού δείκτη από τη Samsung και την SK Hynix τον καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτο στις απότομες μεταβολές του κύκλου των ημιαγωγών.

Οι επενδυτές γίνονται πιο επιφυλακτικοί για το AI trade

Η μακροπρόθεσμη επενδυτική ιστορία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει ανατραπεί, όμως οι διαχειριστές κεφαλαίων εμφανίζονται ολοένα λιγότερο διατεθειμένοι να πληρώνουν υψηλό premium για την προσδοκώμενη ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τελευταία έρευνα της Bank of America, το 59% των διαχειριστών κεφαλαίων αντισταθμίζει πλέον τον κίνδυνο πτώσης των επενδύσεων που συνδέονται με την AI στρεφόμενο προς μετοχές αξίας, κυκλικούς κλάδους και αμυντικές τοποθετήσεις.

Το ποσοστό είναι υπερδιπλάσιο σε σχέση με τον Ιούλιο.

Παράλληλα, σχεδόν δύο στους τρεις διαχειριστές δηλώνουν ότι θέλουν να δουν σαφέστερες αποδείξεις πως οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη μπορούν πράγματι να μετατραπούν σε έσοδα και κέρδη προτού αυξήσουν ξανά την έκθεσή τους στον κλάδο.

Ισχυρές απώλειες σε Ιαπωνία και Κίνα

Οι πιέσεις ήταν έντονες και στην Ιαπωνία, όπου ο Nikkei 225 υποχωρεί κατά 3,34%, ενώ ο ευρύτερος TOPIX χάνει 3,21%.

Στις τεχνολογικές μετοχές, η Kioxia υποχώρησε κατά 8,9%, η TDK έχασε 4,1% και η Sony σημείωσε πτώση 1,02%.

Ανάλογη ήταν η εικόνα στην ηπειρωτική Κίνα. Ο CSI 300 υποχώρησε κατά 2,78%, ενώ ο Shanghai Composite χάνει 2,31%. Αντίθετα, ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ κινείται με οριακή άνοδο 0,02%.

Ισχυρό πλήγμα δέχθηκε η Baidu, η οποία κατρακύλησε κατά 12,5%, διευρύνοντας τις απώλειές της μετά τα τριμηνιαία αποτελέσματα. Τα έσοδα της εταιρείας κινήθηκαν χαμηλότερα από τις προβλέψεις, καθώς η αδύναμη διαφημιστική ζήτηση επιβάρυνε τις επιδόσεις της.

Στον αντίποδα, η Xiaomi ενισχύθηκε κατά 6,4%, παρά τη μεγάλη πτώση των προσαρμοσμένων κερδών της στο δεύτερο τρίμηνο.

Οι επενδυτές επικεντρώθηκαν περισσότερο στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες δραστηριότητες της εταιρείας στα ηλεκτρικά οχήματα και την τεχνητή νοημοσύνη, με τα έσοδα από τα EV να αυξάνονται κατά 15,9%.

Η Unitree κόντρα στο sell-off

Εντυπωσιακή εξαίρεση στη γενικευμένη πτώση αποτέλεσε η κινεζική Unitree Robotics.

Η κατασκευάστρια ανθρωποειδών ρομπότ σημείωσε άνοδο σχεδόν έξι φορές πάνω από την τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς κατά το χρηματιστηριακό της ντεμπούτο στη Σαγκάη.

Η IPO είχε προσελκύσει τεράστια ζήτηση από ιδιώτες επενδυτές, με τις προσφορές να υπερκαλύπτουν τη διαθέσιμη ποσότητα μετοχών κατά περισσότερες από 8.000 φορές, αναδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη επενδυτική «δίψα» για εταιρείες που συνδέονται με τη φυσική εφαρμογή της AI και τη ρομποτική.

Πτώση και στις υπόλοιπες αγορές

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 χάνει 0,26%, ενώ στη Σιγκαπούρη ο Straits Times υποχωρεί κατά 0,35%.

Στην Ινδία, ο Nifty 50 άνοιξε με απώλειες 0,42%, ενώ στην Ινδονησία ο Jakarta Composite υποχωρεί κατά 0,6%.

Η Αυστραλία παραμένει στο επίκεντρο μετά τις δηλώσεις του υποδιοικητή της Reserve Bank of Australia, Άντριου Χάουζερ, ότι τα επιτόκια ενδέχεται να χρειαστεί να αυξηθούν ξανά εάν υλοποιηθούν οι ανοδικοί κίνδυνοι για τον πληθωρισμό.

Αργότερα την Τετάρτη αναμένεται και η απόφαση νομισματικής πολιτικής της Bank Indonesia, με την αγορά να προβλέπει ευρέως ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια.

Το νέο sell-off δείχνει ότι, παρά την ισχυρή ανάκαμψη που είχε προηγηθεί σε αρκετές ασιατικές αγορές, ο συνδυασμός υψηλών αποδόσεων στα ομόλογα, ακριβού πετρελαίου και αμφιβολιών για τις αποτιμήσεις της AI μπορεί να πυροδοτήσει γρήγορα νέο κύμα αποστροφής κινδύνου.

Διαβάστε επίσης

Κατοικία: Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές στα ελληνικά νησιά – «Πρωταθλήτρια» η Κρήτη με +50% στην πενταετία

Μύκονος: Ποια ακίνητα βγαίνουν στο σφυρί το επόμενο διάστημα (pics)

Διπλή επιστροφή ενοικίου έως 1.600 ευρώ για εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ