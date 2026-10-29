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Με διαφορετικές ταχύτητες κινούνται σήμερα Πέμπτη τα ασιατικά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τα τελευταία αποτελέσματα των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών και τις αποφάσεις της Fed. Το Τόκιο ξεχωρίζει με ισχυρά κέρδη, την ώρα που οι αγορές της Νότιας Κορέας και της Κίνας δέχονται πιέσεις, με φόντο την αβεβαιότητα γύρω από τις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης και το υψηλό κόστος των σχετικών επενδύσεων.

Η υποχώρηση της Alphabet κατά 9% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, μετά τα απογοητευτικά τριμηνιαία αποτελέσματά της, επηρεάζει το κλίμα διεθνώς, οδηγώντας τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq σε σημαντικές απώλειες. Αντίθετα, η Microsoft ενισχύεται, καθώς οι επιδόσεις της στον τομέα του cloud ξεπέρασαν τις προσδοκίες.

Στα ταμπλό της Ασίας, ο ιαπωνικός Nikkei 225 ενισχύεται κατά 1,10%, στις 64.659,47 μονάδες, με άνοδο 705,28 μονάδων, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng υποχωρεί κατά 0,29%, στις 23.026,90 μονάδες. Στην ηπειρωτική Κίνα, ο Shanghai Composite χάνει 0,87%, στις 3.649,41 μονάδες, ενώ στη Νότια Κορέα ο Kospi καταγράφει πτώση 1,24%, στις 5.937,66 μονάδες. Αντίθετα, ο ινδικός Sensex σημειώνει άνοδο 0,82%, στις 73.848,85 μονάδες, με κέρδη 602,82 μονάδων, ενώ στη Σιγκαπούρη ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης ενισχύεται κατά 0,25%, στις 5.411,32 μονάδες.

Η εικόνα των ασιατικών αγορών παραμένει ανομοιογενής, με τις μετοχές τεχνολογίας να βρίσκονται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Στην Ιαπωνία, ο ευρύτερος δείκτης Topix υποχωρούσε κατά 0,38%, παρά την άνοδο του Nikkei, σύμφωνα με την πρωινή εικόνα που μετέδωσε το CNBC. Στη Νότια Κορέα, οι πιέσεις επεκτείνονταν και στις μικρότερες εταιρείες, με τον δείκτη Kosdaq να χάνει 2,75%, ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 ενισχυόταν κατά 0,46%.

Στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης CSI 300 κατέγραφε απώλειες 1,20%, επιβεβαιώνοντας το επιφυλακτικό κλίμα που επικρατεί στις κινεζικές μετοχές.

Wall Street: Πτώση στα futures του Nasdaq μετά τα αποτελέσματα της Alphabet

Οι πιέσεις στις αμερικανικές μετοχές τεχνολογίας επηρεάζουν και την εικόνα των διεθνών αγορών.

Στις πρώτες συναλλαγές της Πέμπτης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 υποχωρούσαν κατά 1,4%, ενώ τα futures του S&P 500 κατέγραφαν απώλειες 0,5%. Αντίθετα, τα συμβόλαια του Dow Jones ενισχύονταν κατά 0,3%.

Η επιφυλακτικότητα συνδέεται κυρίως με τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων των μεγάλων αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας, οι οποίες επενδύουν τεράστια ποσά σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους.

Η Alphabet, μητρική της Google, κατέγραψε πτώση 9% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, καθώς τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή και τα έσοδα του τρίτου τριμήνου διαμορφώθηκαν χαμηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Παράλληλα, η εταιρεία εμφάνισε αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 9,07 δισ. δολαρίων, διατηρώντας πάντως αμετάβλητη την πρόβλεψή της για κεφαλαιουχικές δαπάνες μεταξύ 195 και 205 δισ. δολαρίων στο σύνολο του έτους.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τις ανησυχίες των επενδυτών για το μέγεθος των δαπανών που απαιτούνται για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και τον χρόνο που θα χρειαστεί ώστε οι επενδύσεις να αποδώσουν.

Στον αντίποδα, η Microsoft σημείωσε άνοδο 3% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις τόσο στα έσοδα όσο και στην κερδοφορία.

Καθοριστική ήταν η ανάπτυξη της δραστηριότητας Azure, της πλατφόρμας υπηρεσιών cloud της εταιρείας, η οποία συνέβαλε στις ισχυρές επιδόσεις του πρώτου τριμήνου της οικονομικής χρήσης 2027.

Τεχνητή νοημοσύνη: Επιστρέφει η μεταβλητότητα στις τεχνολογικές μετοχές

Τα αποτελέσματα των δύο τεχνολογικών κολοσσών δημοσιοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο των αγορών.

Οι μετοχές που συνδέονται με την ανάπτυξη της AI πέρασαν μια δύσκολη περίοδο κατά το μεγαλύτερο μέρος του Οκτωβρίου, προτού εμφανίσουν σημάδια ανάκαμψης τις τελευταίες ημέρες.

Η μεταβλητότητα αποτυπώθηκε και στην πορεία επενδυτικών κεφαλαίων που επικεντρώνονται στον κλάδο, όπως το iShares Semiconductor ETF και το Roundhill Memory ETF.

Κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης, οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών συνέβαλαν στην άνοδο της Wall Street.

Η Micron Technology ενισχύθηκε σχεδόν κατά 6%, ενώ η Broadcom κέρδισε περισσότερο από 2%, στηρίζοντας τη γενικότερη αγορά.

Ο S&P 500 ολοκλήρωσε την τρίτη διαδοχική ανοδική συνεδρίασή του, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq Composite σημείωσε οριακά κέρδη 0,3%.

Ωστόσο, η αρνητική αντίδραση των επενδυτών στα αποτελέσματα της Alphabet δείχνει ότι η αγορά εξακολουθεί να αξιολογεί με ιδιαίτερη προσοχή το κόστος και την κερδοφορία των μεγάλων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Fed: Αμετάβλητα τα επιτόκια στο 3,75%-4%

Στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής, η Fed αποφάσισε την Τετάρτη να διατηρήσει αμετάβλητα τα βασικά της επιτόκια, στο εύρος 3,75% έως 4%.

Η απόφαση ήταν ευρέως αναμενόμενη, καθώς τον Σεπτέμβριο η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) είχε προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Στην ανακοίνωσή τους, οι αξιωματούχοι της Fed επισήμαναν ότι ο πληθωρισμός παραμένει αυξημένος, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως απαιτείται η συγκέντρωση περισσότερων οικονομικών στοιχείων προτού ληφθούν νέες αποφάσεις.

Η στάση αυτή υποδηλώνει ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα δεν αποκλείει νέες αυξήσεις επιτοκίων, αλλά επιθυμεί να αξιολογήσει την πορεία της οικονομίας και τις πληθωριστικές πιέσεις.

Ο Ντάνιελ Σίλουκ, επικεφαλής παγκόσμιων επενδύσεων βραχυπρόθεσμης διάρκειας και ρευστότητας της Janus Henderson Investors, εκτιμά ότι η απόφαση θα μπορούσε να θεωρηθεί οριακά πιο ήπια ως προς τη νομισματική πολιτική.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει, είναι προτιμότερο να ερμηνευθεί ως ένδειξη υπομονής και όχι ως εγκατάλειψη της τάσης προς περαιτέρω σύσφιγξη.

Κατά τον ίδιο, το ενδεχόμενο νέας αύξησης των επιτοκίων παραμένει ανοιχτό, αλλά η Fed εμφανίζεται διατεθειμένη να περιμένει τα επόμενα οικονομικά στοιχεία προκειμένου να επιβεβαιώσει εάν απαιτείται πρόσθετη παρέμβαση.

Τα κρίσιμα στοιχεία και τα αποτελέσματα που αναμένουν οι αγορές

Το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις οικονομικές ανακοινώσεις της Πέμπτης, οι οποίες αναμένεται να προσφέρουν περισσότερες ενδείξεις για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών για τον Σεπτέμβριο, που αποτελεί τον προτιμώμενο δείκτη πληθωρισμού της Fed.

Παράλληλα, αναμένονται η πρώτη εκτίμηση για την ανάπτυξη του αμερικανικού ΑΕΠ κατά το τρίτο τρίμηνο και τα εβδομαδιαία στοιχεία για τις νέες αιτήσεις επιδόματος ανεργίας.

Στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων, η προσοχή θα επικεντρωθεί στις ανακοινώσεις της Caterpillar και της Eli Lilly πριν από την έναρξη της συνεδρίασης στη Wall Street.

Μετά το κλείσιμο της αγοράς, σειρά θα πάρουν η Amazon και η Intel, με τους επενδυτές να αναζητούν νέες ενδείξεις για τις επιχειρηματικές προοπτικές της τεχνολογίας, την πορεία της ζήτησης και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες.