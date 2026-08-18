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Πτωτικά κινήθηκαν στην πλειονότητά τους οι ασιατικές αγορές την Τρίτη, καθώς η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των ομολόγων επισκίασε την αισιοδοξία που εξακολουθούν να τροφοδοτούν οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Μετά τα κέρδη των προηγούμενων συνεδριάσεων, οι επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις, με τις τεχνολογικές μετοχές να δέχονται τις ισχυρότερες πιέσεις σε Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Κίνα και Χονγκ Κονγκ.

Ο δείκτης MSCI AC Asia Pacific υποχώρησε περίπου 1%, ενώ αρνητικές ήταν οι ενδείξεις και για τη Wall Street, με τα futures του Nasdaq 100 να χάνουν 0,8% και του S&P 500 να υποχωρούν κατά 0,4%. Στο επίκεντρο βρίσκεται η επαναξιολόγηση των προοπτικών για τον πληθωρισμό και τα επιτόκια, καθώς το Brent κινείται πάνω από τα 91 δολάρια και οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων ανεβαίνουν σε πολυετή υψηλά.

Στο 5,3% το αμερικανικό 30ετές

Το Brent ενισχύεται περίπου 0,75%, στα 91,55 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν την αναζωπύρωση των γεωπολιτικών κινδύνων στη Μέση Ανατολή και την απομάκρυνση των προοπτικών για γρήγορη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Την ίδια στιγμή, η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου σκαρφάλωσε στο 5,3%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2007.

Η άνοδος του πετρελαίου ενισχύει τις ανησυχίες για νέες πληθωριστικές πιέσεις, ενώ οι υψηλότερες αποδόσεις καθιστούν ταυτόχρονα λιγότερο ελκυστικές τις υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών.

Πιέσεις καταγράφονται και στην ιαπωνική αγορά ομολόγων. Η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου της Ιαπωνίας συνέχισε να αυξάνεται, αφού έφθασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 1996, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για περαιτέρω σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής από την Τράπεζα της Ιαπωνίας, παράλληλα με τις ανησυχίες για τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.

Βουτιά στο Τόκιο, ανατροπή στη Σεούλ

Στο Τόκιο, ο Nikkei 225 υποχωρεί 2,08%, ενώ ο ευρύτερος TOPIX χάνει 0,81%. Στη Νότια Κορέα, ο KOSPI επέστρεψε στις συναλλαγές μετά την αργία της Δευτέρας και, ενώ αρχικά κέρδιζε περισσότερο από 3%, ανέτρεψε πλήρως την εικόνα και υποχώρησε κατά 1,17%.

Οι τεχνολογικές μετοχές της Ιαπωνίας βρέθηκαν στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων. Η Kioxia Holdings βυθίστηκε κατά 8,3%, η Murata Manufacturing έχασε 9,6%, η TDK 3,7% και η Sony υποχώρησε 1,2%.

Ανάλογη εικόνα παρουσίασαν οι νοτιοκορεατικές μετοχές ημιαγωγών. Η Samsung Electronics έχασε 1,4% και η LG Innotek 1,3%. Εξαίρεση αποτέλεσε η SK Hynix, η οποία κινήθηκε αντίθετα από τον κλάδο, σημειώνοντας άνοδο 1,4%.

Νέα επένδυση-μαμούθ στο AI

Η υποχώρηση των τεχνολογικών μετοχών ήρθε παρά τη νέα μεγάλη δέσμευση κεφαλαίων για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Η Nvidia συμφώνησε να υποστηρίξει χρηματοδότηση έως 105 δισ. δολαρίων για νέο campus data centers της OpenAI στο Οχάιο, αναδεικνύοντας το πρωτοφανές μέγεθος των κεφαλαίων που κατευθύνονται στην ανάπτυξη υποδομών AI.

Οι αναλυτές της DBS εκτιμούν ότι το ευρύτερο περιβάλλον για τις μετοχές παραμένει υποστηρικτικό, χάρη στα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα, την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης και τη λιγότερο επιθετική στάση της Federal Reserve.

Προειδοποιούν, ωστόσο, ότι η εικόνα μπορεί να επιδεινωθεί εάν το ράλι του AI χάσει τη δυναμική του, κλιμακωθούν οι γεωπολιτικές εντάσεις ή η Fed επιστρέψει στις αυξήσεις επιτοκίων.

Χάνουν έδαφος Κίνα και Χονγκ Κονγκ

Πτωτικά κινήθηκαν και οι κινεζικές αγορές. Ο CSI 300 χάνει 0,79% και ο Shanghai Composite 0,26%, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng υποχωρεί 0,29%.

Οι πιέσεις ήταν ιδιαίτερα εμφανείς στον τεχνολογικό κλάδο. Η Foxconn Industrial Internet υποχώρησε 3,1%, η Luxshare Precision 2,3% και η Semiconductor Manufacturing International Corp. 0,5%.

Στο Χονγκ Κονγκ, η JD.com έχασε 2,7%, η Meituan 3,4% και η Tencent 1,8%.

Στον αντίποδα, οι πετρελαϊκές εταιρείες επωφελήθηκαν από την άνοδο του αργού. Η ιαπωνική Inpex ενισχύθηκε κατά 2,7% και η Eneos κατά 2,2%, ενώ η CNOOC σημείωσε άνοδο περίπου 2% στο Χονγκ Κονγκ.

Η κίνηση αντανακλά τη νέα αβεβαιότητα γύρω από τη Μέση Ανατολή, καθώς απομακρύνεται η προοπτική άμεσης συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν και επιστρέφουν οι φόβοι για τις ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Μεικτή εικόνα στις υπόλοιπες αγορές

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 ενισχύεται κατά 0,15%, ενώ στη Σιγκαπούρη ο FTSE Straits Times υποχωρεί 1,22%. Ο ινδικός Nifty 50 χάνει 0,37%, ενώ ο IDX Composite της Ινδονησίας κινείται αντίθετα στο γενικότερο κλίμα, σημειώνοντας άνοδο 1,25%.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης Westpac-Melbourne Institute αυξήθηκε κατά 6% στις 88,9 μονάδες τον Αύγουστο, καταγράφοντας δεύτερη διαδοχική μηνιαία βελτίωση.

Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται πλέον στην απόφαση της Τράπεζας της Ινδονησίας την Τετάρτη 19 Αυγούστου. Η επικρατούσα εκτίμηση είναι ότι θα διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο στο 5,75%, μετά την αντίστοιχη απόφαση του Ιουλίου.

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