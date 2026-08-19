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Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την αύξηση των επαναγορών μακροπρόθεσμου κρατικού χρέους, προβαίνοντας σε αυτή την κίνηση στον απόηχο της εκτίναξης των αποδόσεων των εν λόγω τίτλων στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών.

Μόλις δύο εβδομάδες μετά τη δημοσιοποίηση του προγραμματισμένου χρονοδιαγράμματος επαναγορών για αυτό το τρίμηνο, το υπουργείο Οικονομικών δήλωσε την Τετάρτη ότι «αυξάνει, τουλάχιστον στο διπλάσιο, το μέγεθος των επιχειρήσεων επαναγοράς για τη στήριξη της ρευστότητας» σε τίτλους διάρκειας από 10 έως 30 έτη.

Ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, είχε επικαλεστεί το πρόγραμμα επαναγοράς πέρυσι ως μέρος της «μεγάλης εργαλειοθήκης που μπορούμε να αξιοποιήσουμε» εάν χρειαστεί, για την αντιμετώπιση στρεβλώσεων στην αγορά των αμερικανικών ομολόγων (Treasuries).

«Το σημείο-κλειδί εδώ είναι ο συγχρονισμός», δήλωσε στο Bloomberg ο Τζον Μπριγκς, επικεφαλής στρατηγικής για τα αμερικανικά επιτόκια στη Natixis North America. «Κατά τη γνώμη μου δεν είναι σύμπτωση, οπότε το πιο σημαντικό στοιχείο είναι το μήνυμα που εκπέμπεται. Εάν οι αποδόσεις αυξηθούν υπερβολικά, το υπουργείο Οικονομικών θα προσπαθήσει να τις συγκρατήσει — και τώρα γνωρίζουμε πού βρίσκονται ορισμένα από τα ευαίσθητα σημεία».

Οι αξιωματούχοι προέβησαν στην ανακοίνωση αφότου οι αποδόσεις των 30ετών ομολόγων αυτή την εβδομάδα προσέγγισαν εκ νέου τα υψηλότερα επίπεδά τους από το 2007. Παράλληλα, οι διαπραγματευτές προετοιμάζονται για μια δημοπρασία νέων 20ετών ομολόγων ύψους 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι αποδόσεις υποχώρησαν αισθητά σε όλο το φάσμα μετά την ανακοίνωση, με τα 30ετή επιτόκια να υποχωρούν έως και κατά 9 μονάδες βάσης, στο 5,19%.

«Αυτή η αύξηση στο μέγεθος των επιχειρήσεων επαναγοράς αντικατοπτρίζει την επιθυμία του υπουργείου Οικονομικών να παράσχει μεγαλύτερη στήριξη ρευστότητας σε τομείς ονομαστικών τίτλων μεγαλύτερης διάρκειας, όπου υπάρχει σταθερά ισχυρή υποστήριξη από τους συμμετέχοντες στην αγορά, όπως αποδεικνύεται από τον σημαντικό όγκο προσφορών υψηλής ποιότητας που λαμβάνει τακτικά το υπουργείο στις επιχειρήσεις επαναγοράς μακροπρόθεσμων τίτλων», ανέφερε το υπουργείο Οικονομικών στη δήλωσή του.

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