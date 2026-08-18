Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, καθώς απομακρύνονται οι προοπτικές για άμεση επίλυση του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ μια νέα επίθεση σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ ενίσχυσε εκ νέου τις ανησυχίες για την ασφάλεια των ενεργειακών ροών από τη Μέση Ανατολή.

Το Brent κινείται με άνοδο 0,63% στα 91,44 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) κινείται με άνοδο 0,82% κοντά στα 85,19 δολάρια. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι δεν ενδιαφέρεται να παρατείνει τη συμφωνία με την Τεχεράνη, η οποία τυπικά έληξε τη Δευτέρα, περιορίζοντας τις προσδοκίες για γρήγορη διπλωματική αποκλιμάκωση.

Παραμένει το χάσμα ΗΠΑ-Ιράν

Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά σε σειρά κρίσιμων ζητημάτων, με τα Στενά του Ορμούζ να βρίσκονται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης.

Το Ιράν διαπραγματεύεται με το Ομάν για το καθεστώς διαχείρισης της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, ωστόσο οι ΗΠΑ δεν συμμετέχουν στις συνομιλίες. Σύμφωνα με το Fox News, ο Πρόεδρος Τραμπ έχει φθάσει στο σημείο να απειλήσει με βομβαρδισμό το Ομάν, εάν το σουλτανάτο εμποδίσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό.

Η αβεβαιότητα ενισχύθηκε περαιτέρω την Τρίτη, όταν πλοίο που κατευθυνόταν προς την έξοδο των Στενών χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations.

Από το πλήγμα προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο και τραυματίστηκε μέλος του πληρώματος, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν το περιστατικό.

Ράλι 50% για το Brent από τις αρχές του έτους

Το Brent έχει ενισχυθεί κατά περίπου 50% από την αρχή του 2026, καθώς η παρατεταμένη πολεμική σύγκρουση δυσχεραίνει τις ενεργειακές ροές από τη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, οι παραγωγοί του Περσικού Κόλπου φαίνεται ότι γίνονται ολοένα και αποτελεσματικότεροι στη μεταφορά πετρελαίου μέσω του Ορμούζ προς τις διεθνείς αγορές, παρά τους κινδύνους.

Η Σαουδική Αραβία προσφέρει πλέον φορτία από σημεία εκτός των Στενών, ένδειξη ότι ενδέχεται να ακολουθεί το παράδειγμα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην προσπάθεια να διασφαλίσει ότι το αργό της θα συνεχίσει να φθάνει στους πελάτες.

«Οι απειλές του Τραμπ προς το Ομάν και η απουσία αίσθησης επείγοντος για μια νέα κατάπαυση του πυρός ώθησαν τους traders να οδηγήσουν τα futures του Brent πάνω από τα υψηλά της περασμένης εβδομάδας», ανέφερε ο Κρις Γουέστον, επικεφαλής έρευνας της Pepperstone Group.

Όπως εκτίμησε, υπάρχουν λόγοι για τους οποίους οι επενδυτές μπορούν να συνεχίσουν να ποντάρουν σε περαιτέρω άνοδο των τιμών.

Η Ουάσιγκτον παίζει «μακροπρόθεσμο παιχνίδι»

Και άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι έστειλαν το μήνυμα ότι η Ουάσιγκτον δεν βιάζεται να τερματίσει μια σύγκρουση που πλησιάζει πλέον στο τέλος του έκτου μήνα της.

Ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε στο Fox News ότι οι ΗΠΑ παίζουν ένα «μακροπρόθεσμο παιχνίδι» απέναντι στην Ισλαμική Δημοκρατία, ενώ ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρεντ Κούσνερ ανέφερε ότι ο Τραμπ είναι διατεθειμένος να επιδείξει υπομονή για την επίτευξη συμφωνίας.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι επιδιώκει να χρησιμοποιήσει ισχυρότερη οικονομική πίεση για να αναγκάσει την Τεχεράνη να υποχωρήσει, ενδεχομένως μετατοπίζοντας περισσότερο το βάρος από τη στρατιωτική δράση στις οικονομικές κυρώσεις, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είχε προαναγγείλει την περασμένη εβδομάδα ότι σύντομα θα ανακοινωθούν νέα μέτρα «όμοια των οποίων δεν έχουν υπάρξει ξανά».

Στο βλέμμα των traders τα αμερικανικά αποθέματα

Εκτός από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους και στα νέα στοιχεία για τα αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ.

Τα στοιχεία της προηγούμενης εβδομάδας έδειξαν απροσδόκητη αύξηση των αποθεμάτων στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων περίπου δύο μηνών.

Αργότερα την Τρίτη, το American Petroleum Institute αναμένεται να δημοσιοποιήσει τις δικές του εκτιμήσεις για τα αποθέματα, ενώ θα ακολουθήσουν μέσα στην εβδομάδα τα επίσημα στοιχεία.

Διαβάστε επίσης

Ο καλύτερος μήνας όλων των εποχών για το «Ελ. Βενιζέλος» – Οι τοπ εθνικότητες στην «καρδιά» του καλοκαιριού

Intralot-Evoke: Στην τελική ευθεία το deal μετά το «πράσινο φως» των μετόχων

Η αγορά ακινήτων στο τέλος του 2026, οι προοπτικές και οι προβληματισμοί (πίνακας)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ