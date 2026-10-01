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Ανοδικά κινούνται οι περισσότερες ασιατικές αγορές, με το Τόκιο να ξεχωρίζει και τους επενδυτές να εισέρχονται στον Οκτώβριο σταθμίζοντας την αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων στις ΗΠΑ απέναντι στις επίμονα υψηλές αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 ενισχύεται κατά 3,20% στις 68.892,75 μονάδες, με κέρδη 2.139,03 μονάδων. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi σημειώνει άνοδο 1,53% στις 6.942,91 μονάδες, ενώ στη Σιγκαπούρη ο Straits Times κερδίζει 0,32% στις 5.693,92 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng ενισχύεται κατά 0,37% στις 24.613,27 μονάδες, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο Shanghai Composite καταγράφει άνοδο 0,31% στις 3.842,19 μονάδες. Αντίθετα, στην Ινδία ο Sensex υποχωρεί οριακά κατά 0,12% στις 72.395,45 μονάδες.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται παράλληλα στη Wall Street, όπου τα futures κινούνται ανοδικά ενόψει της έναρξης του νέου χρηματιστηριακού μήνα.

Τα futures που συνδέονται με τον Dow Jones Industrial Average ενισχύονται κατά 170 μονάδες ή 0,33%, εκείνα του S&P 500 σημειώνουν άνοδο περίπου 0,56%, ενώ τα futures του Nasdaq 100 κερδίζουν περισσότερο από 1%.

Στην κανονική συνεδρίαση της Τετάρτης, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,3%, ενώ ο Dow Jones έχασε περισσότερες από 440 μονάδες ή 0,9%. Αντίθετα, ο τεχνολογικός Nasdaq Composite ενισχύθηκε κατά 0,2%.

Ο Σεπτέμβριος, ένας μήνας που ιστορικά αποδεικνύεται δύσκολος για τις μετοχές, επιβεβαίωσε τη φήμη του για μεγάλο μέρος της αμερικανικής αγοράς. Ο S&P 500 έχασε 0,5% σε μηνιαία βάση, καθώς οι επενδυτές βρέθηκαν αντιμέτωποι με την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και την εκτίναξη των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, εξελίξεις που ενίσχυσαν τις ανησυχίες για νέες αυξήσεις επιτοκίων.

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