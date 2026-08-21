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Τη μεγαλύτερη σε απόσταση πτήση στην ιστορία της Alaska Airlines σηματοδοτεί η νέα σύνδεση του αεροδρομίου της Αθήνας με το Σιάτλ από την άνοιξη του 2027.

Από τις 12 Μαΐου 2027, η Δυτική Ακτή των ΗΠΑ έρχεται πιο κοντά με την Αθήνα και το Σιάτλ να αποκτούν για πρώτη φορά απευθείας αεροπορική σύνδεση, με την Alaska Airlines να βάζει την ελληνική πρωτεύουσα στο δίκτυό της με 3 πτήσεις την εβδομάδα, με Boeing 787-9 Dreamliner. Η πτήση AS196 μάλιστα έχει τη δική της ελληνική αναφορά, αφού το 196 σκόπιμα παραπέμπει στο 1896, τη χρονιά των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα και κάπως έτσι, ο Ειρηνικός έρχεται… λίγο πιο κοντά.

Μαζί με την Αθήνα, η Alaska Airlines ανακοίνωσε χθες και τη δεύτερη καινούρια απευθείας σύνδεσή της με την ευρωπαϊκή αγορά, στο Παρίσι, στο πλαίσιο της επέκτασής της στη Γηραιά Ηπειρο, «χτίζοντας» σταδιακά ένα πιο διεθνές προφίλ μέσω του κόμβου της στο Σιάτλ. Για την ελληνική πρωτεύουσα και το Διεθνή Αερολιμένα της Αθήνας πρόκειται για μία σύνδεση ιδιαίτερης σημασίας, δεδομένου ότι η Alaska Airlines θα είναι η μοναδική εταιρεία που θα εξυπηρετεί απευθείας τη συγκεκριμένη αγορά, ανοίγοντας ουσιαστικά μία νέα πύλη προς τη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ.

Το νέο δρομολόγιο θα αποτελεί, όπως προαναφέρθηκε, παράλληλα τη μεγαλύτερη σε απόσταση πτήση που έχει πραγματοποιήσει ποτέ η Alaska Airlines: Η απόσταση μεταξύ Σιάτλ και Αθήνας φτάνει τα 6.197 μίλια, με τη διάρκεια της πτήσης προς την ελληνική πρωτεύουσα να υπολογίζεται σε 11 ώρες και 50 λεπτά και της επιστροφής σε 12 ώρες και 35 λεπτά. Το δρομολόγιο θα πραγματοποιείται με Boeing 787-9, διαμορφωμένο με 300 θέσεις, εκ των οποίων 34 στη business class και 266 στην οικονομική, ενώ τα εισιτήρια για τη νέα σύνδεση έχουν ήδη τεθεί προς πώληση.

Γιατί στην Αθήνα

Η Αθήνα αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου της Alaska Airlines να μετατρέψει το Σιάτλ, τη βασική της βάση, σε διεθνή αεροπορικό κόμβο. Στόχος της εταιρείας είναι έως το 2030 να έχει αναπτύξει από το διεθνές αεροδρόμιο Seattle-Tacoma ένα δίκτυο 12 διεθνών προορισμών μεγάλων αποστάσεων.

Ήδη η Alaska Airlines συνδέει το Σιάτλ με το Λονδίνο, τη Ρώμη, τη Σεούλ και το Τόκιο με Boeing 787-9, ενώ στο διεθνές δίκτυό της περιλαμβάνεται και το Ρέικιαβικ με Boeing 737 MAX 8. Η Αθήνα έρχεται τώρα να προστεθεί στο ευρωπαϊκό δίκτυο μαζί με μία ακόμη νέα σύνδεση με το Παρίσι αφού από τις 25 Μαΐου 2027 η εταιρεία θα ξεκινήσει πτήσεις μεταξύ Σιάτλ και της γαλλικής πρωτεύουσας, αυτή τη φορά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και με συχνότητα πέντε φορές την εβδομάδα.

Στη γραμμή Σιάτλ–Παρίσι, η Alaska Airlines θα βρεθεί …αντιμέτωπη με υφιστάμενο ανταγωνισμό, καθώς απευθείας πτήσεις πραγματοποιούν ήδη η Air France και η Delta. Στην περίπτωση της Αθήνας, αντίθετα, η Alaska Airlines εισέρχεται σε μία αγορά χωρίς απευθείας ανταγωνιστή από το Σιάτλ.

Η νέα σύνδεση ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της ελληνικής πρωτεύουσας στην αγορά των ΗΠΑ και προσθέτει μία απευθείας σύνδεση με τη Δυτική Ακτή, σε μία περίοδο κατά την οποία η αμερικανική αγορά αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αγορές εισερχόμενου τουρισμού για την Αθήνα και την Ελλάδα.

Η επιλογή της Αθήνας εντάσσεται ταυτόχρονα στη στρατηγική της Alaska Airlines να ενισχύσει το αποτύπωμά της σε ευρωπαϊκούς προορισμούς με ισχυρή θερινή ζήτηση σύμφωνα και με τις σχετικές δηλώσεις χθές του CEO της Alaska Airlines, Ben Minicucci- έστω κι αν η εποχικότητα παραμένει μία από τις προκλήσεις της νέας στρατηγικής της εταιρείας, καθώς τόσο η Αθήνα όσο και η Ρώμη εξυπηρετούνται εποχικά, δημιουργώντας την ανάγκη διαφορετικής αξιοποίησης του στόλου των Dreamliner κατά τη χειμερινή περίοδο.

Όπως επισημαίνεται σχετικά, η Alaska είναι η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία διεθνών πτήσεων στο Σιάτλ, προσφέροντας περισσότερους απευθείας διεθνείς προορισμούς από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία από το Διεθνές Αεροδρόμιο Seattle-Tacoma. Ως η μοναδική μεγάλη αεροπορική εταιρεία με έδρα στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ, η Alaska πραγματοποιεί περισσότερες από 360 αναχωρήσεις ημερησίως σε περιόδους αιχμής και προσφέρει 110 απευθείας προορισμούς από την ευρύτερη περιοχή του Σιάτλ.

Για το Διεθνή Αερολιμένα της Αθήνας, το αποτύπωμα της αμερικανικής αγοράς βαίνει αυξανόμενο τα τελευταία χρόνια με το peak της θερινής σεζόν φέτος να αντιστοιχεί σε 103 πτήσεις σε εβδομαδιαία βάση. Το νέο δρομολόγιο με το Σιάτλ είναι ιδιαίτερης σημασίας αφού αποτελεί την πρώτη απευθείας σύνδεση της Αθήνας με τη βορειοδυτική περιοχή των ΗΠΑ, στις ακτές του Ειρηνικού «ανοίγοντας μία νέα γέφυρα για τον τουρισμό, τις επενδύσεις, το εμπόριο και την επιχειρηματικότητα μεταξύ της Ελλάδας και της Δυτικής Ακτής», σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλος του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, κ. Γιώργο Καλλιμασιά.

Η αμερικανική αγορά

Όσον αφορά την αμερικανική αγορά στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», πέραν της Emirates που συνδέει το «Ελευθέριος Βενιζέλος» καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με τη Νέα Υόρκη (Newark) συμπληρώνοντας μάλιστα το 2027 μία δεκαετία, την ισχυρότερη παρουσία όσον αφορά τις (εποχικές) συνδέσεις με την αμερικανική αγορά έχει η American Airlines. Η αεροπορική έχει πέντε απευθείας εποχικούς προορισμός της εταιρείας στη συνδεση της Αθήνας προς τις ΗΠΑ, με πιο πρόσφατη την προσθήκη του Ντάλλας, μετά τη Φιλαδέλφεια, το Σικάγο, τη Νέα Υόρκη και τη Σάρλοτ.

Η Delta συνδέει την ελληνική πρωτεύουσα με την Ατλάντα, τη Βοστόνη, και τη Νέα Υόρκη, η United συνδέει την Αθήνα με τη Νέα Υόρκη, το Σικάγο και την Ουάσινγκτον, ενώ στη σύνδεση με τη Νέα Υόρκη έχει παρουσία και η Νοrse.

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