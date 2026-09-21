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Οι αγορές ενδέχεται να χρειαστεί να αναθεωρήσουν προς τα κάτω τις προσδοκίες τους για την πορεία των επιτοκίων, κυρίως εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με το νέο Morning Market Tidbits της BofA Global Research. Η τράπεζα αναγνωρίζει ότι υπάρχουν ανοδικοί κίνδυνοι για τις εκτιμήσεις της σχετικά με τις κεντρικές τράπεζες, εκτιμά ωστόσο ότι η αγορά αργά ή γρήγορα θα κινηθεί προς ένα σενάριο λιγότερων αυξήσεων.

Στις ΗΠΑ, η Federal Reserve προχώρησε, όπως αναμενόταν, σε αύξηση επιτοκίων, συνοδεύοντας την απόφαση με σαφώς πιο αυστηρή επικοινωνία. Σύμφωνα με την BofA, ο πρόεδρος της Fed, Kevin Warsh, υλοποίησε ουσιαστικά όσα είχε προαναγγείλει στο Jackson Hole, παρουσιάζοντας την κίνηση ως μια διαδικασία «απόσυρσης της διευκολυντικής πολιτικής».

Η BofA εκτιμά ότι η αύξηση των επιτοκίων ήταν αναγκαία, δεδομένων των ιδιαίτερα χαλαρών χρηματοοικονομικών συνθηκών, της ισχυρής ανάπτυξης, της σημαντικής αύξησης των κεφαλαιουχικών επενδύσεων, της ανθεκτικής αγοράς εργασίας και του πληθωρισμού, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα.

Για τη συνέχεια, η τράπεζα αναμένει επιπλέον αυξήσεις συνολικού ύψους 50 μονάδων βάσης, σε Οκτώβριο και Δεκέμβριο. Η αγορά, από την πλευρά της, έχει ήδη ενσωματώσει στις τιμές περίπου 75 μονάδες βάσης πρόσθετων αυξήσεων, γεγονός που κατά την BofA σημαίνει ότι, εφόσον δεν υπάρξουν νέες σημαντικές ανατροπές, ο κύκλος αυξήσεων έχει σε μεγάλο βαθμό ήδη προεξοφληθεί.

Η ίδια εικόνα καταγράφεται και διεθνώς, με την BofA να θεωρεί ότι οι επενδυτές τιμολογούν περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων από όσες πιθανότατα θα πραγματοποιηθούν. Η απόκλιση αυτή θεωρείται μεγαλύτερη για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Τράπεζα της Αγγλίας και την Τράπεζα του Καναδά σε σχέση με τη Fed.

Παρότι δεν αποκλείονται πρόσθετες κινήσεις σύσφιγξης και από αυτές τις κεντρικές τράπεζες, οι αναλυτές της Bank of America επισημαίνουν ότι οι σημερινές οικονομικές συνθήκες διαφέρουν σημαντικά από εκείνες που επικρατούσαν στην περίοδο ανάκαμψης μετά την πανδημία. Για τον λόγο αυτό, εκτιμούν ότι οι προσδοκίες των αγορών για την έκταση του νέου κύκλου αυξήσεων ενδέχεται τελικά να αποδειχθούν υπερβολικές.

Στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης βρίσκονται επίσης οι δηλώσεις του αξιωματούχου της Fed, Austan Goolsbee, οι οποίες αναμένεται να δώσουν επιπλέον ενδείξεις για την κατεύθυνση της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής.

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