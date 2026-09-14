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Σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες εξακολουθούν να παρουσιάζουν οι αναδυόμενες αγορές, χωρίς όμως να απουσιάζουν οι κίνδυνοι που θα μπορούσαν να αλλάξουν γρήγορα το κλίμα. Το carry trade στα νομίσματα παραμένει δημοφιλές, ενώ οι εξελίξεις στις ΗΠΑ, οι τιμές της ενέργειας και η πορεία των διεθνών επιτοκίων αποτελούν βασικές μεταβλητές για το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με έρευνα της Bank of America (BofA), αν και η πιθανότητα αυξημένης μεταβλητότητας λόγω του ιαπωνικού γιεν βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των επενδυτών, μεγαλύτερη πηγή ανησυχίας θεωρούνται οι πιθανές επιπτώσεις των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ στις ενεργειακές τιμές και στις χρηματιστηριακές αγορές.

Το μεγάλο «στοίχημα» των chips

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η Νότια Κορέα, όπου το λεγόμενο «chip surplus» αντιστοιχεί περίπου στο 20% του ΑΕΠ. Η τάση αυτή εκτιμάται ότι μπορεί να διατηρηθεί για χρόνια, καθώς η παγκόσμια επενδυτική έκρηξη γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να ενισχύει τη ζήτηση για προηγμένους ημιαγωγούς.

Καθοριστικό ρόλο παίζουν παράλληλα η περιορισμένη προσφορά προηγμένων προϊόντων μνήμης και οι μεγάλοι χρόνοι που απαιτούνται για τη δημιουργία νέων μονάδων παραγωγής. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη θέση της νοτιοκορεατικής οικονομίας ως ενός από τους σημαντικότερους ωφελημένους της παγκόσμιας κούρσας για επενδύσεις στην AI.

Στην Ινδία, αντίθετα, η προσοχή στρέφεται στη νομισματική πολιτική. Μετά τη σταθεροποίηση της ρουπίας, η Reserve Bank of India βρίσκεται αντιμέτωπη με την ανάγκη απορρόφησης της πλεονάζουσας ρευστότητας, χωρίς να χάσει την ευελιξία της ως προς την ευθυγράμμιση των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων με το βασικό επιτόκιο πολιτικής.

Επιμένει ο κίνδυνος αύξησης επιτοκίων στη Νότια Αφρική

Πιο εύθραυστη είναι η εικόνα στη Νότια Αφρική. Το ΑΕΠ εκτιμάται ότι συρρικνώθηκε κατά 0,1% σε τριμηνιαία βάση το δεύτερο τρίμηνο του 2026, ενώ η πρόβλεψη για την ανάπτυξη στο σύνολο του έτους περιορίζεται στο 1,2%, από 1,3% προηγουμένως.

Παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, η απόφαση της κεντρικής τράπεζας τον Σεπτέμβριο παραμένει αμφίρροπη. Το βασικό σενάριο εξακολουθεί να περιλαμβάνει αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, λόγω των πληθωριστικών προσδοκιών αλλά και των ανησυχιών γύρω από ενδεχόμενη περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής από τη Fed.

Κουβέιτ: Αναβάθμιση της επενδυτικής στάσης

Στη Μέση Ανατολή, αναβαθμίζεται σε «Overweight» η στάση για το εξωτερικό χρέος του Κουβέιτ. Ειδικότερα, το ομόλογο KUWIB λήξης 2036 εμφανίζεται να προσφέρει ελκυστικό risk premium της τάξης των 34 μονάδων βάσης.

Στην αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη και η νομοθετική αλλαγή της 1ης Σεπτεμβρίου, βάσει της οποίας το General Reserve Fund μπορεί πλέον να δανείζεται από το Future Generations Fund, μεταβάλλοντας τα δεδομένα για τη χρηματοδότηση του κράτους.

Δημοσιονομικές πιέσεις σε Μεξικό και Κολομβία

Στη Λατινική Αμερική, οι δημοσιονομικές προοπτικές παραμένουν στο επίκεντρο. Στο Μεξικό, το υπουργείο Οικονομικών προβλέπει έλλειμμα 4,1% του ΑΕΠ το 2026 και 3,9% το 2027. Οι εκτιμήσεις των αναλυτών είναι πιο απαισιόδοξες, στο 4,5% και 5% αντίστοιχα.

Απόκλιση υπάρχει και στις προβλέψεις για το δημόσιο χρέος. Για το 2027 εκτιμάται ότι μπορεί να διαμορφωθεί στο 56,3% του ΑΕΠ, έναντι 55% που αναμένει το υπουργείο Οικονομικών, καθώς η ασθενέστερη ανάπτυξη και τα υψηλότερα επιτόκια επιβαρύνουν την εικόνα.

Ακόμη μεγαλύτερες είναι οι προκλήσεις στην Κολομβία. Τα νέα στοιχεία του προϋπολογισμού αναδεικνύουν πρόσθετες δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, με το έλλειμμα να μπορεί να αγγίξει το 9,4% του ΑΕΠ το 2027 εάν δεν ληφθούν μέτρα προσαρμογής. Για το δεκαετές ομόλογο, το βασικό σενάριο δείχνει απόδοση 12,15%, με εύρος μεταξύ 11,5% και 13%.

Πού βλέπουν ευκαιρίες οι επενδυτές

Παρά τους κινδύνους, το carry εξακολουθεί να αποτελεί βασική επενδυτική στρατηγική. Στην περιοχή EEMEA, θετική στάση καταγράφεται για το αιγυπτιακό νόμισμα, το καζακικό τένγκε, το νιγηριανό νάιρα και την τουρκική λίρα, ενώ στη Λατινική Αμερική στο επίκεντρο βρίσκονται το βραζιλιάνικο ρεάλ, το κολομβιανό πέσο και το περουβιανό σολ.

Στην Ασία, μεταξύ των στρατηγικών περιλαμβάνεται θετική θέση στο κινεζικό γουάν έναντι του δολαρίου ή του ευρώ, καθώς και καλάθι ινδικής ρουπίας και μαλαισιανού ρίνγκιτ έναντι του ταϊλανδικού μπατ. Αντίθετα, προτείνεται αρνητική θέση στο αυστραλιανό δολάριο έναντι του δολαρίου Σιγκαπούρης.

Το μέγεθος της συγκεκριμένης αγοράς είναι πλέον ιδιαίτερα σημαντικό. Η αγορά τοπικού κρατικού χρέους των αναδυόμενων οικονομιών υπολογίζεται σε περίπου 26 τρισ. δολάρια, με τον νέο οδηγό για τις EM Local Markets να καλύπτει 26 από τις μεγαλύτερες αναδυόμενες οικονομίες.

Το βλέμμα των επενδυτών στρέφεται πλέον στην εβδομάδα που ακολουθεί, με συνεδριάσεις νομισματικής πολιτικής σε Βραζιλία, Τσεχία, Ταϊβάν και Ουκρανία. Οι θέσεις των CTA παραμένουν μικτές στα επιτόκια των emerging markets, θετικές στα ασιατικά νομίσματα, μικτές στην περιοχή EEMEA και αρνητικές στα νομίσματα της Λατινικής Αμερικής.

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