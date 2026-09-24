Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σημαντικές επαφές με κορυφαία στελέχη δύο από τους μεγαλύτερους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς παγκοσμίως είχε στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο του επίσημου ταξιδιού του στις ΗΠΑ.

Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε ξεχωριστά με την CEO της Citi, Τζέιν Φρέιζερ, καθώς και με τον President for International της Bank of America, Μπέρναρντ Μενσά, παρουσία και ανώτατων στελεχών των δύο χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, τα στελέχη των δύο τραπεζών εξέφρασαν την ιδιαίτερη εκτίμησή τους για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και τα επιτεύγματα της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια.

Μητσοτάκης: Προτεραιότητα η δημοσιονομική σταθερότητα και η αποκλιμάκωση του χρέους

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η συνετή δημοσιονομική πολιτική, η οποία, όπως σημείωσε, αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων και επιτρέπει την ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής είναι ήδη εμφανή στις αγορές, καθώς τα ελληνικά ομόλογα έχουν επηρεαστεί σχετικά λιγότερο από την πρόσφατη κρίση, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το κόστος δανεισμού της χώρας βρίσκεται πλέον χαμηλότερα από εκείνο τεσσάρων χωρών του G7.

Πρόκειται για τις ΗΠΑ, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία και την Ιταλία, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε ο πρωθυπουργός κατά τις συζητήσεις του με τα στελέχη των δύο τραπεζών.

Ενέργεια και καύσιμα στο επίκεντρο των συζητήσεων

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η διεθνής αγορά ενέργειας, αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό των επιπτώσεων από την άνοδο των τιμών των καυσίμων.

Έμφαση δόθηκε ειδικότερα στην προσπάθεια συγκράτησης των αυξήσεων στο πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο τον περιορισμό της επιβάρυνσης για τον τελικό καταναλωτή.

Επενδύσεις σε ΑΠΕ, βιομηχανία και data centers

Στις συναντήσεις συζητήθηκαν επίσης οι επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, με επίκεντρο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη βιομηχανία και τις νέες υποδομές τεχνολογίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη δημιουργία data centers στη χώρα, με έμφαση στην πρόσφατη ανακοίνωση της συνεργασίας της ΔΕΗ με την Amazon Web Services, η οποία εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης της Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου ψηφιακών υποδομών.

Παράλληλα, συζητήθηκε η αυξανόμενη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας των κρατικών υπηρεσιών και τη διευκόλυνση της καθημερινής επαφής των πολιτών με το Δημόσιο.

Συνάντηση Μητσοτάκη με στελέχη της ΔΕΕΠ ΝΔ Νέας Υόρκης

Στο περιθώριο του ταξιδιού του στη Νέα Υόρκη, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε επίσης με στελέχη και μέλη της ΔΕΕΠ της Νέας Δημοκρατίας Νέας Υόρκης.

Διαβάστε ακόμη

Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός: Τι περιλαμβάνει το σχέδιο Πιερρακάκη για περισσότερα έσοδα από 6G και 5G

Επιδοτήσεις τέλος στο ρεύμα, ανοίγει ο δρόμος στήριξης της ενεργοβόρας βιομηχανίας

Η μεταμόρφωση του Ντόρτμουντ: Πώς ορυχεία και χαλυβουργεία έγιναν τεχνολογικά πάρκα και πανεπιστήμια

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ