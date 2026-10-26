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Κάτω και από τα 80.000 δολάρια υποχώρησε σήμερα Δευτέρα το Bitcoin, καθώς η επιφυλακτικότητα των επενδυτών ενόψει της συνεδρίασης της Fed και οι ανησυχίες για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη άσκησαν πιέσεις στην αγορά των κρυπτονομισμάτων.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα παγκοσμίως υποχώρησε έως και 1,4%, κάτω από τα 79.300 δολάρια, προτού περιορίσει μέρος των απωλειών του και κινηθεί κοντά στα 80.000 δολάρια κατά τις απογευματινές συναλλαγές στην Ασία. Πτωτικά κινήθηκαν και άλλα σημαντικά κρυπτονομίσματα, όπως το Ether, το XRP και το Solana.

Η υποχώρηση ακολούθησε τις εκροές συνολικού ύψους 772,4 εκατ. δολαρίων από τα αμερικανικά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs) που επενδύουν απευθείας στο Bitcoin (σσ. spot ETFs), την Πέμπτη και την Παρασκευή. Πρόκειται για σαφή αντιστροφή της τάσης που είχε καταγραφεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, όταν οι καθαρές εισροές ξεπέρασαν το 1 δισ. δολάρια.

Οι ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζουν τις αγορές

Οι απώλειες των κρυπτονομισμάτων εντάσσονται σε μια ευρύτερη πτωτική τάση στις αγορές, η οποία ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα. Οι επενδυτές επανεξετάζουν το κατά πόσο οι τεράστιες δαπάνες για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να αποδώσουν τα αναμενόμενα, ενώ στρέφουν την προσοχή τους στα αποτελέσματα τριμήνου των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων, αναζητώντας ενδείξεις για τις προοπτικές του κλάδου.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας, ο οποίος θεωρείται ενδεικτικός της πορείας των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, υποχώρησε κατά 0,2%. Παράλληλα, οι μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ημιαγωγών συγκαταλέγονταν στις μεγαλύτερες απώλειες του ιαπωνικού δείκτη Nikkei.

«Το Bitcoin έχει επιδείξει μέχρι στιγμής σχετικά μεγάλη ανθεκτικότητα απέναντι στις ανησυχίες για το χρέος που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη και οι οποίες πιέζουν το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων υψηλότερου κινδύνου», δήλωσε η Caroline Mauron, συνιδρύτρια της Orbit Markets.

Όπως πρόσθεσε, το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται πλέον στη συνεδρίαση της Fed και, στη συνέχεια, στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Δυσκολεύεται να σταθεροποιηθεί πάνω από τα 80.000 δολάρια

Το Bitcoin εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται ως περιουσιακό στοιχείο υψηλού κινδύνου από πολλά συστηματικά επενδυτικά κεφάλαια και αλγοριθμικούς traders, γεγονός που το καθιστά ευάλωτο όταν επιδεινώνεται το επενδυτικό κλίμα, σύμφωνα με τον Pratik Kala, διαχειριστή χαρτοφυλακίου στην Apollo Crypto.

Ο ίδιος επισήμανε ότι οι συζητήσεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, μεταξύ άλλων και οι δηλώσεις του επικεφαλής της SpaceX και της Tesla, Έλον Μασκ, σχετικά με πιθανή ενοποίηση εταιρειών ή δραστηριοτήτων το επόμενο έτος, έχουν εντείνει την πίεση στις αγορές.

Παράλληλα, οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη ενισχύουν τις ανησυχίες για πιθανούς κινδύνους ασφαλείας στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, προσθέτοντας έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας για τους επενδυτές.