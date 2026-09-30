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Ο Πίτερ Μπραντ, ένας από τους πιο γνωστούς traders στις αγορές εμπορευμάτων και κρυπτονομισμάτων, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός με την πρόβλεψή του σχετικά με την κατάρρευση του Bitcoin το 2018, κάνει τώρα μια ιδιαίτερα αισιόδοξη εκτίμηση για τη μελλοντική πορεία του μεγαλύτερου κρυπτονομίσματος.

Ο βετεράνος επενδυτής υποστηρίζει ότι υπάρχει σημαντική πιθανότητα το Bitcoin να έχει ήδη ολοκληρώσει το χαμηλό του κύκλου και να εισέρχεται σε μια νέα ανοδική φάση.

Ο Μπραντ έχει στο παρελθόν συνδέσει το όνομά του με σημαντικές προβλέψεις στις αγορές. Το 1980, όταν η τιμή του χρυσού είχε εκτοξευθεί στα 850 δολάρια ανά ουγκιά λόγω των πληθωριστικών πιέσεων της δεκαετίας του 1970, είχε εκτιμήσει ότι η ανοδική πορεία δεν μπορούσε να συνεχιστεί.

Η επιθετική αύξηση επιτοκίων από τη Federal Reserve για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού οδήγησε τελικά τον χρυσό σε πτώση σχεδόν 80%. Η τιμή του υποχώρησε στα περίπου 450 δολάρια μέσα σε λίγους μήνες.

What happens at major tops??? This was the blow off top in Gold in 1980. This high was not exceeded for 28 years. And it was a fascinating top worth telling about. Back then I would call orders into the pit, speaking periodically to my pit broker. I was speaking to him on Jan… pic.twitter.com/y33rEIfYWQ — The Factor Report (@PeterLBrandt) April 16, 2025

Η πρόβλεψη για το Bitcoin στα 4.000 δολάρια

Αντίστοιχη φήμη απέκτησε ο Μπραντ και στην αγορά κρυπτονομισμάτων.

Τον Ιανουάριο του 2018, όταν το Bitcoin διαπραγματευόταν κοντά στα 11.000 δολάρια, προέβλεψε ότι το ψηφιακό νόμισμα θα υποχωρούσε κάτω από τα 4.000 δολάρια.

Η πρόβλεψή του επιβεβαιώθηκε λίγους μήνες αργότερα, καθώς τον Δεκέμβριο του 2018 το Bitcoin βρέθηκε περίπου στα 3.800 δολάρια.

Νέα πρόβλεψη: Bitcoin έως 600.000 δολάρια

Σε συνέντευξή του στο Cointelegraph στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Μπραντ εμφανίστηκε ιδιαίτερα θετικός για την επόμενη φάση της αγοράς.

Όπως ανέφερε, υπάρχει «καλή πιθανότητα» το Bitcoin να έχει ήδη βρει το χαμηλό του και να βρίσκεται στην αρχή ενός νέου bull market κύκλου.

Τον Ιούλιο είχε εκτιμήσει ότι το Bitcoin θα μπορούσε να υποχωρήσει προς την περιοχή των υψηλών 40.000 δολαρίων, ωστόσο η χαμηλότερη τιμή που καταγράφηκε φέτος ήταν περίπου 58.500 δολάρια στα τέλη Ιουνίου.

Το κρυπτονόμισμα κινείται σήμερα λίγο πάνω από τα 83.000 δολάρια, αν και ο Μπραντ εξακολουθεί να θεωρεί πιθανή μια βραχυπρόθεσμη διόρθωση προς τα 65.000–66.000 δολάρια στις αρχές Οκτωβρίου.

«Όλοι γνωρίζουμε ότι το Bitcoin δεν ανεβαίνει σε ευθεία γραμμή», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Από τα 300.000 στα 600.000 δολάρια η νέα εκτίμηση

Ο έμπειρος trader είχε θέσει τον Ιούλιο ως πιθανό στόχο για το Bitcoin την περιοχή των 250.000–300.000 δολαρίων.

Ωστόσο, στην τελευταία του συνέντευξη αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψή του, εκτιμώντας ότι στο τέλος του 2029 η τιμή θα μπορούσε να κινηθεί μεταξύ 300.000 και 600.000 δολαρίων.

«Ο ανοδικός κύκλος αυτή τη φορά έχει πολύ καλές πιθανότητες να φτάσει το μισό εκατομμύριο», ανέφερε ο Μπραντ.

Δεν αποκλείει Bitcoin στο 1 εκατ. δολάρια

Ο trader δεν θεωρεί αδύνατο το Bitcoin να φτάσει ακόμη και το 1 εκατ. δολάρια έως το 2030, αν και διευκρίνισε ότι δεν βασίζει την επενδυτική του στρατηγική σε αυτό το σενάριο.

Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν έχει ακόμη επενδύσει το σύνολο των κεφαλαίων που έχει διαθέσει για Bitcoin. Ωστόσο, σημείωσε ότι θα ήταν ικανοποιημένος ακόμη και αν είχε επενδύσει το 70% αυτών των κεφαλαίων και το Bitcoin πραγματοποιούσε περίπου το 70% της αναμενόμενης ανόδου του μέχρι την κορυφή του 2029.

«Αν το Bitcoin βρίσκεται στα 350.000 δολάρια στα τέλη του 2029, δεν θα είμαι ο επενδυτής που θα προβλέπει το 1 εκατ. δολάρια», είπε.

«Αφήστε την τιμή να μιλάει»

Παρά την αισιοδοξία του, ο Μπραντ προειδοποίησε τους επενδυτές να μην προσπαθούν να εξηγούν κάθε κίνηση της αγοράς μέσω συγκεκριμένων αφηγημάτων, όπως η νομοθεσία ή οι πολιτικές εξελίξεις γύρω από τα κρυπτονομίσματα.

«Τις περισσότερες φορές, το αφήγημα είναι τουλάχιστον εν μέρει λάθος. Αφήστε την τιμή να είναι ο κυρίαρχος παράγοντας», τόνισε.